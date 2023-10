Trump annonce son soutien à la course cruciale au Sénat de Virginie-Occidentale

L’ancien président Donald Trump a soutenu mercredi le gouverneur républicain Jim Justice de Virginie-Occidentale pour le Sénat américain.

Trump a fait cette annonce avec un poste sur la vérité sociale ; La justice est confrontée à un défi principal de la part du représentant républicain Alex Mooney, qui a annoncé sa candidature en novembre au siège occupé par le sénateur démocrate Joe Manchin. « Big Jim Justice, le gouverneur du grand État de Virginie occidentale (J’AIME LA VIRGINIE DE L’OUEST !), est GRAND à tous points de vue, mais surtout dans son merveilleux COEUR ! » Trump a posté. (EN RELATION : « Préparez le plan B » : Manchin n’exclut pas la candidature présidentielle d’un tiers)

« Fort à la frontière, avec nos grands militaires et vétérans, notre domination du charbon propre et de l’énergie, l’arrêt de l’inflation et la protection de notre deuxième amendement, Big Jim sera un grand SÉNATEUR DES ÉTATS-UNIS et a mon soutien complet et total. IL NE VOUS LAISSERA PAS TOUCHER !!!” Trump, qui gagné La Virginie occidentale a largement gagné lors des élections de 2016 et 2020, a déclaré.

La justice détient 13 % d’avance sur Manchin, 41 % à 28 %, dans un affrontement hypothétique selon un Emerson sondage menée du 1er au 4 octobre. Manchin mène Mooney de 37% à 31% dans le même sondage.

« Je suis soutenu par @realDonaldTrump », a posté Justice sur X. « Je suis le seul candidat américain premier républicain au Sénat américain en Virginie occidentale. J’ai besoin de votre soutien pour gagner cette course. #WVSen.

Je suis soutenu par @realDonaldTrump. Je suis le seul candidat républicain américain au Sénat américain en Virginie occidentale. J’ai besoin de votre soutien pour gagner cette course. #WVSen Pouvez-vous apporter 5 $ ce soir >>> https://t.co/yJgRC0x8cv pic.twitter.com/wLYjomRlGT – Jim Justice (@JimJusticeWV) 18 octobre 2023

Justice, un ancien démocrate devenu parti républicain en 2017, a soutenu la candidature de Trump à l’élection présidentielle de 2024 en juillet, déclarant : « Le leadership et le succès démontrés par le président Trump ne pourraient pas être plus différents de ce que nous voyons aujourd’hui sous Joe Biden. »

La famille de Justice a été prise pour cible par le ministère de la Justice de Biden, qui a poursuivi en mai ses sociétés charbonnières familiales pour amendes civiles impayées.

Manchin a été réélu de justesse en 2018 contre le procureur général républicain Patrick Morrissey, et a déclaré qu’il prendrait une décision sur son avenir d’ici la fin de l’année.

Mooney n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

