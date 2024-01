Trump annonce son intention de s’en prendre à la communauté du renseignement dans le cadre d’une affaire documentaire

Bien que le contenu précis des documents reste inconnu, l’acte d’accusation indique que certains sont liés à des secrets nucléaires et à des plans militaires contre des adversaires américains. Les documents, provenant de plusieurs agences de renseignement, figuraient parmi les dossiers les plus hautement classifiés dont disposait le gouvernement fédéral, selon des documents judiciaires.

L’équipe juridique de M. Trump n’a cessé de ridiculiser toutes les affaires auxquelles il est confronté, les qualifiant d’attaques partisanes contre lui alors qu’il prépare sa troisième candidature à la Maison Blanche. Et dans le dossier de mardi soir, M. Blanche et M. Kise ont demandé à la juge Aileen M. Cannon, qui supervise l’affaire des documents classifiés, de forcer M. Smith à leur fournir tout « document et communication reflétant des préjugés et/ou une animosité politique ». envers le président Trump » par les membres de sa propre équipe de procureurs.

Les avocats ont en outre demandé quelles étaient les communications entre l’équipe de M. Smith et la Maison Blanche, ainsi que celles entre la Maison Blanche et les procureurs locaux de Géorgie qui ont accusé M. Trump dans le cadre d’une vaste inculpation de racket d’avoir cherché à annuler les résultats de cette affaire. élections de l’État en 2020.

Le dossier demandait également des informations sur l’un des principaux adjoints de M. Smith, Thomas P. Windom, qui a pris la tête des poursuites dans l’autre affaire fédérale à laquelle M. Trump est confronté – une dans laquelle il est accusé d’avoir comploté pour renverser son mandat de 2020. perte contre Joseph R. Biden Jr. Dans un détail non divulgué auparavant, le dossier indiquait que M. Windom avait également joué un rôle important dans les poursuites dans l’affaire des documents classifiés.

Les avocats de M. Trump ont noté, par exemple, que les Archives nationales, qui ont lancé une enquête documentaire après avoir découvert des documents sensibles dans une mine de documents que M. Trump avait rendus à son bureau après avoir quitté la Maison Blanche, avaient contacté M. Trump. Windom en février 2022. Les avocats ont déclaré que M. Windom, outre les entretiens qu’il a menés dans le cadre de l’affaire d’ingérence électorale, a également mené 29 entretiens dans l’affaire des documents classifiés.