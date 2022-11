Trump annonce sa candidature à la présidentielle de 2024

L’ancien commandant en chef a déclaré que deux ans sous le président Joe Biden avaient fait des États-Unis une “nation en déclin”

L’ancien président américain Donald Trump a déclaré une course à la présidentielle de 2024, affirmant que le président Joe Biden avait « embarrassé, humilié et affaibli » les États-Unis tout en s’engageant à apporter “gloire” et “grandeur” pour le pays.

S’adressant à une foule bondée dans sa station balnéaire de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, mardi soir, Trump a présenté une liste de problèmes auxquels sont confrontés les citoyens et la nation dans son ensemble, affirmant que Biden et le Parti démocrate étaient responsables de la “Déclin de l’Amérique” après deux ans au pouvoir.

“Afin de rendre l’Amérique à nouveau grande et glorieuse, j’annonce ce soir ma candidature à la présidence des États-Unis”, Trump a déclaré, suscitant les acclamations des partisans. “Je veillerai à ce que Joe Biden ne reçoive pas quatre ans de plus.”

Ensemble, nous affronterons les forces les plus corrompues et les intérêts les plus enracinés imaginables. Notre pays est dans un état horrible ; nous avons de graves ennuis. Ce n’est pas une tâche pour un politicien ou un candidat conventionnel. C’est une tâche pour un grand mouvement qui incarne le courage, la confiance et l’esprit du peuple américain.

L’annonce faisait suite à une déclaration précédente de Trump la semaine dernière selon laquelle il avait “gros” nouvelles à partager dans les prochains jours, suscitant de nombreuses spéculations selon lesquelles il déclarerait une autre course présidentielle. Il a déposé des documents auprès de la Commission électorale fédérale mardi soir pour enregistrer officiellement sa candidature et a créé un nouveau comité de campagne.

Trump, qui a été président de 2016 à 2020, a lancé des attaques virulentes contre les démocrates, affirmant qu’ils avaient fait des États-Unis un “nation défaillante” et que deux ans sous l’administration Biden ont été un “temps de douleur et d’épreuves, d’anxiété et de désespoir” pour des millions d’Américains.

“Les États-Unis ont été embarrassés, humiliés et affaiblis aux yeux de tous”, a-t-il poursuivi en citant “catastrophes en Afghanistan” ainsi qu’une inflation record et une flambée des prix de l’essence.

Il a poursuivi en affirmant que Biden est “nous conduisant au bord de la guerre nucléaire” avec la Russie, revendiquant le conflit en Ukraine “ce ne serait jamais arrivé si j’étais votre président” bien qu’il n’ait offert aucune élaboration au-delà de déclarer que les adversaires de l’Amérique étaient gardés “en échec” alors qu’il était en fonction.

Trump a précédé l’annonce de mardi par des attaques contre de potentiels principaux rivaux républicains, publiant des déclarations séparées contre le gouverneur de Floride Ron DeSantis – qui est très populaire parmi les conservateurs pour sa politique moins autoritaire de Covid-19 – ainsi que le gouverneur de Virginie Glenn Youngkin. Selon un récent sondage, DeSantis, qui vient de remporter une victoire écrasante dans la course au poste de gouverneur de Floride, est l’un des premiers favoris des électeurs du GOP.

