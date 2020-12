Le président Trump accueille les dirigeants pour la cérémonie de signature des accords d’Abraham à la Maison Blanche à Washington – News 24

Le Maroc a accepté de normaliser ses relations avec Israël, a annoncé Donald Trump, dans le cadre d’un accord qui voit les États-Unis reconnaître leur revendication sur la région contestée du Sahara occidental.

Le pays d’Afrique du Nord devient le quatrième de la région à adhérer à l’Accord d’Abraham et à mettre de côté les hostilités avec Israël au cours des quatre derniers mois.

Le président américain, qui a quitté ses fonctions un peu plus d’un mois, a tweeté jeudi que les deux pays rétabliraient leurs relations diplomatiques – la réouverture des bureaux de liaison à Rabat et Tel Aviv et l’ouverture éventuelle d’ambassades. Cela comprendrait également des droits de survol conjoints pour les compagnies aériennes.

«Une autre percée HISTORIQUE aujourd’hui!» M. Trump a écrit sur Twitter. «Nos deux GRANDS amis, Israël et le Royaume du Maroc, ont convenu de relations diplomatiques complètes – une avancée majeure pour la paix au Moyen-Orient!»

Les États-Unis reconnaîtront en retour la revendication du pays sur le Sahara occidental, l’ancien territoire espagnol d’Afrique du Nord qui a été un différend de longue date qui a confondu les négociateurs internationaux pendant des décennies, a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

Il a déclaré que l’administration ouvrirait un nouveau consulat américain à Dakhla, territoire du Sahara occidental, « pour promouvoir les opportunités économiques et commerciales pour la région » à la suite d’un appel téléphonique entre M. Trump et le roi Mohammed VI du Maroc.

Pratiquement aucun autre pays ne reconnaît la revendication du Maroc sur le Sahara occidental, une bande de terre aride et peu peuplée qui est sous contrôle marocain depuis 1975, lorsque l’Espagne, puissance occupante, a retiré ses forces.

Le mois dernier, le Front Polisario, l’organisation qui veut l’indépendance du territoire contesté, a lancé des attaques contre les forces marocaines après avoir mis fin à un cessez-le-feu de 30 ans.

Depuis lors, le Front Polisario a recherché l’indépendance tandis que les Nations Unies tentaient d’organiser un référendum sur l’autodétermination. Le réveil des tensions dans le conflit longtemps gelé pourrait aggraver l’instabilité dans la région.

Le Maroc, un pays avec des siècles d’histoire juive dont on dit depuis longtemps qu’il est prêt à établir des liens avec Israël, suit les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan.

M. Trump a espéré que d’autres pays arabes adhèrent, mais l’Arabie saoudite a jusqu’à présent refusé et d’autres ont un conflit beaucoup plus profond avec Israël.

L’assistant du président et gendre Jared Kushner a déclaré jeudi que ce n’était qu’une question de temps pour l’Arabie saoudite de normaliser ses relations avec Israël, à la suite de son proche allié le Maroc.

« Israël et l’Arabie saoudite se réunissent et ont une normalisation complète à ce stade est inévitable, mais le calendrier, évidemment, viendra – c’est quelque chose qui doit être réglé », a déclaré M. Kushner aux journalistes.