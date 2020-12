Donald Trump a annoncé via Twitter que son avocat Rudy Giuliani a été testé positif pour Covid-19 alors que l’ancien maire de New York continue de mener des batailles juridiques cherchant à renverser la victoire présidentielle de Joe Biden.

« [Rudy Giuliani], de loin le plus grand maire de l’histoire de New York, et qui a travaillé sans relâche pour dénoncer les élections les plus corrompues (de loin!) de l’histoire des États-Unis, a été testé positif pour le virus chinois », a tweeté Trump dimanche.

« Guérissez bientôt Rudy, nous continuerons !!! » il ajouta.

.@RudyGiuliani, de loin le plus grand maire de l’histoire de New York, et qui a travaillé sans relâche pour dénoncer les élections les plus corrompues (de loin!) de l’histoire des États-Unis, a été testé positif pour le virus chinois. Guérissez bientôt Rudy, nous continuerons !!! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 décembre 2020

À 76 ans, Giuliani est considéré à haut risque de complications liées à Covid-19.

L’ancien maire a joué un rôle clé dans les batailles juridiques du président dans des États swing comme la Pennsylvanie et la Géorgie, où il a affirmé que Biden était parti victorieux grâce à la fraude électorale. Giuliani a visité divers États, plus récemment la Géorgie, ces derniers jours et est apparu sans masque autour de nombreuses personnes, y compris des législateurs entendant ses accusations.

Aussi sur rt.com « Avocat hack, pas un journaliste »: Chris Wallace suscite la colère des partisans de Trump en insistant pour que le secteur de la santé qualifie Biden de « président élu »

Dans une interview à Fox News plus tôt dimanche, Giuliani a affirmé avoir signé plus de 1000 affidavits d’électeurs affirmant avoir été témoins de diverses formes de fraude électorale en faveur de Biden. L’avocat a allégué que la fraude était un effort coordonné perpétré par «Quelqu’un à Washington», bien qu’il n’ait identifié personne en particulier.

Les électeurs voteront officiellement le 14 décembre, mais suffisamment d’États ont certifié leurs votes pour pousser Biden sur les 270 votes du collège électoral nécessaires pour remporter la présidence.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!