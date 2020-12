WASHINGTON (AP) – Israël et le Maroc ont convenu de normaliser leurs relations, a annoncé jeudi le président Donald Trump, marquant le quatrième accord arabo-israélien en quatre mois. Dans le cadre de l’accord, les États-Unis reconnaîtront la revendication du Maroc sur la région contestée du Sahara occidental.

Alors que son mandat s’achève, Trump a déclaré qu’Israël et le Maroc rétabliraient les relations diplomatiques et autres, y compris la réouverture immédiate des bureaux de liaison à Rabat et à Tel Aviv et l’ouverture éventuelle d’ambassades. Les responsables américains ont déclaré que cela inclurait également les droits de survol conjoints pour les compagnies aériennes.

La Maison Blanche a déclaré que Trump et le roi du Maroc Mohammed VI avaient convenu lors d’une conversation que le Maroc «reprendrait les relations diplomatiques entre le Maroc et Israël et élargirait la coopération économique et culturelle pour faire progresser la stabilité régionale.

Les États-Unis reconnaîtront également la revendication du pays sur le Sahara occidental, l’ancien territoire espagnol d’Afrique du Nord qui a été un différend de longue date qui a confondu les négociateurs internationaux pendant des décennies, a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

Le Maroc est la quatrième nation arabe à reconnaître Israël alors que l’administration cherche à élargir son cadre des «Accords d’Abraham», qui a débuté cet été avec un accord entre l’État juif et les Émirats arabes unis.

Bahreïn et le Soudan ont emboîté le pas et les responsables de l’administration ont également tenté de faire entrer l’Arabie saoudite dans le groupe.

«Le président a réaffirmé son soutien à la proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc comme seule base pour une solution juste et durable au différend sur le territoire du Sahara occidental et à ce titre, le président a reconnu la souveraineté marocaine sur l’ensemble du territoire du Sahara occidental», a déclaré la Maison Blanche.

Au cours de la conversation, le roi a accepté de reprendre les relations diplomatiques entre le Maroc et Israël et d’étendre la coopération économique et culturelle pour faire progresser la stabilité régionale.

Tous ces pays sont géographiquement éloignés du conflit israélo-palestinien, ce qui facilite la conclusion d’accords avec Israël et les États-Unis pour leurs propres intérêts particuliers. Le Maroc entretient également des liens étroits avec l’Arabie saoudite, qui a apporté son soutien tacite au processus de normalisation avec Israël, même à un moment où l’établissement de la paix avec les Palestiniens est au point mort.

Le Maroc, un pays avec des siècles d’histoire juive, a longtemps été dit qu’il était prêt à établir des liens avec Israël.

Avant l’établissement d’Israël en 1948, le Maroc abritait une importante population juive, dont de nombreux ancêtres ont émigré en Afrique du Nord depuis l’Espagne et le Portugal pendant l’Inquisition espagnole. Aujourd’hui, des centaines de milliers de juifs israéliens retracent leur lignée au Maroc, ce qui en fait l’un des plus grands secteurs de la société israélienne du pays, et une petite communauté de juifs, estimée à plusieurs milliers de personnes, continue de vivre au Maroc.

Le pays d’Afrique du Nord entretient depuis des années des relations informelles avec Israël.

Israël et le Maroc ont établi des relations diplomatiques de bas niveau dans les années 1990 à la suite des accords de paix intérimaires d’Israël avec les Palestiniens, mais ces liens ont été suspendus après le déclenchement du deuxième soulèvement palestinien en 2000. Depuis lors, cependant, les liens informels se sont maintenus, et un On estime que 50 000 Israéliens se rendent au Maroc chaque année lors de voyages pour en savoir plus sur la communauté juive et retracer leur histoire familiale.