WASHINGTON – L’ancien président Donald Trump a annoncé dimanche deux nouveaux avocats qui dirigeront son équipe de défense de la destitution, quelques jours avant le début de son procès au Sénat.

L’annonce est intervenue un jour après qu’il a été rapporté que cinq membres de l’équipe de Trump se sont séparés avec lui.

Trump, le premier président à être destitué deux fois, a annoncé que son équipe juridique serait dirigée par David Schoen, un avocat de la défense pénale qui travaille en Alabama et à New York, et Bruce Castor Jr., un ancien procureur de la Pennsylvanie.

La nouvelle intervient quelques jours à peine avant la date limite des dépôts dans le procès de Trump, y compris une réponse officielle due mardi à l’article de destitution adopté par la Chambre accusant Trump d’incitation à une insurrection au Capitole américain. Le procès de Trump commencera sérieusement la semaine du 8 février.

« Je considère que c’est un privilège de représenter le 45e président », a déclaré Castor dans un communiqué publié par Trump. « La force de notre Constitution est sur le point d’être mise à l’épreuve comme jamais auparavant dans notre histoire. Elle est solide et résiliente. Un document écrit pour les âges, et elle triomphera de la partisanerie encore et toujours. »

Les deux avocats ne sont pas étrangers aux affaires très médiatisées.

Castor a fait la une des journaux après avoir refusé de poursuivre l’acteur Bill Cosby en 2005 pour des allégations d’agression sexuelle qui, des années plus tard, ont envoyé Cosby en prison.

Schoen a également été impliqué dans des affaires portant sur des personnalités de premier plan. Ici, a présenté Roger Stone, un allié clé de Trump qui a été gracié par l’ancien président après des accusations découlant de l’enquête sur l’ingérence de la Russie dans les élections de 2016.

Schoen a également rencontré l’homme d’affaires en disgrâce Jeffrey Epstein quelques jours avant sa mort en 2019 pour discuter du rôle principal dans son équipe de défense. Schoen a déclaré au Atlanta Jewish Times qu’il avait accepté de jouer le rôle de représentant Epstein contre les allégations selon lesquelles le magnat de la finance aurait exploité et abusé sexuellement des dizaines de filles.

Un peu plus d’une semaine après leur rencontre, Epstein s’est suicidé dans une cellule de prison de New York – une mort que Schoen a dit qu’il ne croyait pas être un suicide.

L’annonce des deux avocats met en évidence un remarquable changement de dernière minute qui a ajouté une nouvelle incertitude sur la stratégie juridique de Trump. Mais dans l’avis de leur adhésion à l’équipe de défense de Trump, les deux hommes font allusion à ce qui pourrait être un argument de base: s’il est constitutionnel pour le Sénat de tenir un procès pour un président qui n’est plus en fonction.

« Schoen et Castor conviennent que cette mise en accusation est inconstitutionnelle – un fait que 45 sénateurs ont voté en accord avec la semaine dernière », note le communiqué.

Bien que juger un ancien président n’ait jamais été testé, le Sénat a entamé des procès en destitution pour d’autres, même après leur départ, y compris les sénateurs, les juges et le secrétaire à la guerre en 1876.

Les avocats initialement sollicités pour défendre l’ancien président qui s’est séparé de l’équipe comprennent: les avocats de Caroline du Sud Butch Bowers, Deborah Barbier, Greg Harris et Johnny Gasser, ainsi que l’avocat de Caroline du Nord Josh Howard.

Alors que les proches de Trump ont appelé la mutuelle scindée, le New York Times et CNN ont rapporté que l’équipe d’avocats avait laissé des divergences sur une stratégie juridique. L’ancien président a fait valoir que l’affaire devrait tourner autour de ses allégations sans fondement de fraude électorale lors des élections de 2020 plutôt que de la constitutionnalité d’une affaire portée contre un président qui n’est plus en fonction, ont rapporté les deux médias.

L’ancien président a eu du mal à trouver et à maintenir une équipe de défense, un changement remarquable par rapport au groupe de stars qui a représenté Trump lors de son premier procès en destitution l’année dernière.

Cette équipe comprenait des personnalités telles que Ken Starr, qui a dirigé l’enquête sur le président Bill Clinton qui a conduit à sa destitution, et Alan Dershowitz, un expert en droit constitutionnel qui a défendu OJ Simpson. Ils ont passé une grande partie de leur temps non seulement à défendre Trump dans la chambre du Sénat, mais devant des journalistes et des caméras de télévision à plaider pour l’acquittement de Trump. Cela n’a pas encore été le cas cette fois.

La dynamique politique a également considérablement changé depuis le procès de Trump l’année dernière, mais il est encore peu probable qu’il soit condamné lors du procès au Sénat.

L’année dernière, Trump a apprécié que presque tous les républicains restent unis contre des accusations selon lesquelles il aurait abusé du pouvoir de son bureau pour faire pression sur les responsables ukrainiens pour qu’ils enquêtent sur son rival politique, désormais président Joe Biden.

Alors que de nombreux républicains du Congrès ont critiqué Trump pour ses remarques et sa conduite qui ont finalement conduit à l’assaut meurtrier du Capitole américain ce mois-ci – avec 10 républicains de la Chambre votant même pour destituer Trump ce mois-ci – beaucoup ont fait valoir qu’il était inconstitutionnel de tenir un procès pour un président qui a déjà quitté ses fonctions.

Certains ont également tenté d’écarter la conduite de Trump, arguant que ses plaintes non fondées sur la fraude électorale généralisée lors des élections de 2020 n’étaient pas la preuve qu’il avait incité à une émeute. Ils ont également soutenu que le discours de Trump devant la Maison Blanche aux manifestants qui ont ensuite pris d’assaut le Capitole n’incitait pas à une insurrection, mais plutôt simplement à se plaindre de la gestion de l’élection.

La semaine dernière, tous les républicains du Sénat, sauf cinq, ont voté en faveur d’un effort visant à rejeter le procès avant même qu’il ne commence sur des questions constitutionnelles sur la tenue d’un procès, indiquant clairement qu’une condamnation de l’ancien président est peu probable quelle que soit son équipe de défense.

Contributeur: David Jackson