Trump anime les républicains de Californie en appelant à tirer sur les cambrioleurs de magasins

ANAHEIM, Californie (AP) — Dans un discours parfois sombre et profane, Donald Trump vendredi a cherché à convaincre les républicains de Californie en se plaignant que les riches de Beverly Hills sentent mauvais parce qu’on leur refuse de l’eau, en répétant les mensonges sur la fraude électorale généralisée et en appelant la police à tirer sur les cambrioleurs.

Alors que bon nombre de ses remarques lors de la convention du Parti républicain de Californie à Anaheim étaient des rechapages familiers des attaques et des griefs de Trump, son encouragement à des représailles violentes contre les criminels a marqué une escalade de son message de longue date contre la criminalité.

« Nous mettrons immédiatement fin à tous les pillages et vols. Très simplement : si vous cambriolez un magasin, vous pouvez vous attendre à être abattu alors que vous quittez ce magasin », a-t-il déclaré, suscitant de vifs applaudissements. « Tir! » » a-t-il ajouté pour souligner.

Trump était l’un des nombreux candidats républicains à la présidentielle qui se sont présentés à l’événement dans ce bastion démocrate. Bien qu’il y ait peu d’espoir pour l’un d’entre eux de vaincre le président Joe Biden ici lors d’élections générales, la Californie le fera. jouer un rôle critique dans la liste des États votant le 5 mars lors des primaires dites du Super Tuesday.

Avec 169 délégués en jeu, une victoire en Californie rapprocherait beaucoup plus un candidat républicain à la présidentielle de la nomination. Et un récent changement de règle pourrait donner un avantage à Trump, qui domine jusqu’à présent la primaire. S’il remporte plus de 50 % des voix, il se verra attribuer chacun des délégués de l’État.

Une enquête électorale du Public Policy Institute of California publiée mercredi, mais menée fin août et début septembre, a révélé que Trump bénéficiait du soutien de près de la moitié des électeurs probables des primaires républicaines. DeSantis était loin derrière, à 14 %, le reste du peloton étant en retard à un chiffre.

Les commentaires de Trump vendredi ont souligné une question centrale concernant les efforts de Trump pour revenir à la présidence. Bien que son accent sur les questions de viande rouge plaise à la base du Parti Républicain, il n’est pas sûr qu’il attirera beaucoup l’ensemble plus large d’électeurs nécessaires pour remporter une élection générale.

Ses remarques sur la criminalité, par exemple, étaient particulièrement pointues. Dans le passé, Trump a proposé de tirer sur les migrants pour les empêcher de traverser la frontière. Dans son livre et dans des interviews, l’ancien secrétaire à la Défense, Mark Esper, a affirmé que Trump s’était enquis de la possibilité de tirer sur des manifestants lors des manifestations de George Floyd. Il a également proposé la peine de mort pour les trafiquants de drogue, les trafiquants d’êtres humains et toute personne reconnue coupable du meurtre d’un policier.

Au cours de sa première année au pouvoir, Trump a conseillé à la police d’être plus dure dans son traitement des suspects appréhendés, disant aux recrues : « s’il vous plaît, ne soyez pas trop gentils ».

« La nouvelle qu’ils vous tireront dessus se répandra en quelques minutes et notre nation, en un jour, sera un endroit complètement différent », a déclaré Trump vendredi. « Il doit y avoir des représailles pour le vol, la destruction et la ruine de notre pays. »

Homicides et autres crimes violents ont augmenté en Californie, où les habitants ont également été inondés de gros titres sur les cambriolages de voitures et la consommation de drogues. Le quartier troublé de Tenderloin à San Francisco aux courses de rue et aux prises de contrôle illégales dans un nouveau Pont de 588 millions de dollars à Los Angeles.

Les républicains considèrent la criminalité comme un problème majeur qui peut les aider à reconquérir une partie des électeurs des banlieues qui se sont détournés du parti depuis que Trump est devenu son chef et que la Cour suprême a annulé le droit constitutionnel à l’avortement. Plusieurs candidats républicains à la présidentielle et d’autres membres du parti ont notamment souligné les événements survenus cette semaine à Philadelphie, où des dizaines de personnes font face à des accusations criminelles après une nuit de chaos alimentée par les réseaux sociaux au cours de laquelle des groupes de voleurs, travaillant apparemment ensemble, ont fait irruption dans des magasins dans plusieurs quartiers de la ville.

Trump a exploité l’épuisement des républicains californiens face aux dirigeants démocrates de leur État, qui, selon lui, ont apporté à l’État le sans-abrisme, l’ouverture des frontières, des impôts élevés, les inégalités, le « réveil des tyrans de la technologie » et une augmentation de la criminalité.

La Californie était autrefois un symbole de prospérité et de créativité américaines, mais elle est « en train de devenir un symbole du déclin de notre nation », a déclaré Trump.

« Nous inverserons le déclin de l’Amérique et nous mettrons fin à la profanation de votre grand État, la Californie », a déclaré Trump. « Ce n’est plus un grand État. C’est un dépotoir. Vous êtes une décharge. Le monde est déversé en Californie. Les prisonniers. Les terroristes. Malades mentaux.

Trump a déclaré à ses partisans que « l’aide est en route », a faussement affirmé que ses défaites de 30 points ici étaient le résultat d’une fraude et a déclaré, de manière improbable, qu’il gagnerait la Californie aux élections générales de l’année prochaine. Il s’est élevé contre l’utilisation du vote par correspondance le jour même où le Comité national républicain a lancé son initiative « Bank your Vote » à New York, qui exhorte les républicains à voter avant le jour du scrutin. La présidente du RNC, Ronna McDaniel, a balayé le scepticisme persistant de Trump.

« Je pense que nous devons mener ces combats, mais aussi comprendre qu’une fois le jour du match arrivé, ce sont les règles en vigueur sur le terrain que nous devons respecter et le président Trump est tout à fait d’accord avec cela », a-t-elle déclaré.

Trump était en Californie deux jours seulement après avoir contourné le deuxième débat du GOP qui s’est tenue à la bibliothèque présidentielle de Ronald Reagan au nord-ouest de Los Angeles, signalant une fois de plus qu’il ne voit pas la nécessité de se présenter aux côtés de prétendants moins connus.

Les foules aux congrès des partis d’État ont tendance à être composées de militants conservateurs de base, un cadre idéal pour l’ancien président, même s’il fait face à des accusations criminelles en quatre affaires pénales.

Le gouverneur de Floride. Ron DeSantisle sénateur. Tim Scott de Caroline du Sud et l’entrepreneur Vivek Ramaswamy devaient également prendre la parole lors de la convention de deux jours qui se tenait dans un hôtel près de Disneyland.

Scott a déclaré que la police devrait obtenir plus de respect et plus d’argent, mais il s’est arrêté loin de l’appel à la violence de Trump.

« Nous devons respecter la police, la rembourser et remercier Dieu Tout-Puissant qu’elle soit prête à intervenir alors que tout le monde est à court », a déclaré Scott à une foule nettement plus petite que celle de Trump dans des remarques qui ont semblé être interrompues après l’attaque. le discours du favori a été tardif.

Faisant la queue pour entrer dans la salle de bal pour le discours de Trump, Dan Cox, un agent immobilier du comté d’Orange et inscrit républicain, arborait une casquette et une cravate rouge « Keep America Great » pour télégraphier son soutien à Trump. Il a déploré la hausse des prix qui a mis l’accession à la propriété hors de portée de nombreuses familles de l’État.

« Je vote pour quelqu’un qui peut faire le travail », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il ne faisait pas confiance à Biden.

Il n’est pas surprenant que des groupes démocrates aient manifesté près du lieu de la convention.

« Lorsque le principal candidat d’un parti politique majeur est inculpé pour avoir tenté de renverser des élections libres et équitables, chaque électeur doit s’arrêter et réfléchir à la direction que prend notre pays », a déclaré la présidente du Parti démocrate du comté de San Bernardino, Kristin Washington, dans un communiqué. « La dernière chose dont un Américain a besoin, c’est de revivre cette folie. »

