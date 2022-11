Trump Angst Grips Republicans (encore) alors que l’annonce de 2024 se profile

Il a été présenté dans leurs sollicitations de collecte de fonds et a fait des camées dans leurs publicités télévisées. Le parti s’est même mêlé des primaires républicaines pour aider les candidats alignés sur Trump que les dirigeants démocrates pensaient être plus faciles à battre. Les démocrates ont remporté chacune de ces courses.

La tactique a aidé les démocrates à présenter l’élection non pas comme un référendum sur le président actuel et impopulaire, le président Biden, mais sur un ex-président encore plus impopulaire et ses alliés. C’est une stratégie qu’ils vont réessayer le mois prochain en Géorgie, où le sénateur Raphael Warnock fait face à un second tour contre Herschel Walker, un républicain arraché à la retraite pro-football par M. Trump. Déjà, certains regardent au-delà de cette course, rêvant d’un concours de 2024 qui pourrait présenter, une fois de plus, M. Trump en haut du ticket.

“En tant qu’Américain, l’idée d’une autre campagne Trump et tous ses mensonges, ses divisions et ses efforts pour saper la démocratie américaine est un spectacle d’horreur absolu”, a déclaré le sénateur Bernie Sanders du Vermont. “D’un autre côté, je dois dire qu’en tant que politicien qui veut qu’aucun républicain ne soit élu à la Maison Blanche en 2024, de ce point de vue, sa candidature est probablement une bonne chose..”