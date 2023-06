Trump amplifie les attaques contre le ministère de la Justice dans un discours post-inculpation

L’ancien président Donald Trump a profité de la première apparition publique depuis son inculpation fédérale pour multiplier les attaques contre le ministère de la Justice, accusant les procureurs, sans preuves, d’une campagne politiquement motivée pour l’éloigner de la Maison Blanche.

S’exprimant samedi à la convention républicaine de l’État de Géorgie, Trump a allégué que le président Joe Biden, un démocrate, avait orchestré les accusations criminelles afin de saper la campagne présidentielle de son principal rival politique, ainsi que de détourner l’attention des enquêtes fédérales et du Congrès sur le fils de Biden.

Il n’y a aucune preuve pour étayer les allégations de Trump. Le ministère de la Justice soutient que toutes ses décisions d’enquête sont prises sans tenir compte de la politique partisane, et Biden a déclaré qu’il ne s’impliquerait pas dans l’enquête Trump.

« L’inculpation ridicule et sans fondement de moi par le département de l’injustice armé de l’administration Biden restera parmi les abus de pouvoir les plus horribles de l’histoire de notre pays », a déclaré Trump à la foule de responsables locaux du parti.

« Cette persécution vicieuse est une parodie de justice. »

Walt Nauta, assistant personnel de l’ancien président américain Donald Trump, accusé d’être le co-conspirateur de Trump dans la mauvaise gestion présumée de documents classifiés, répare le collier de Trump avant un tournoi de golf LIV Golf Pro-Am au Trump National Golf Club à Sterling, Virginie , États-Unis 25 mai 2023 (crédit : REUTERS/JONATHAN ERNST)

L’acte d’accusation contre Donald Trump

Ses remarques sont intervenues un jour après que les procureurs ont dévoilé un acte d’accusation de 37 chefs d’accusation contre lui, alléguant qu’il avait mal géré des documents classifiés contenant certains des secrets de sécurité les plus sensibles du pays après avoir quitté la Maison Blanche en 2021.

Les procureurs allèguent que l’ancien président a conservé des documents, y compris des documents sur le programme nucléaire américain et les vulnérabilités nationales à une attaque potentielle, qu’il savait qu’il n’aurait pas dû conserver.

L’acte d’accusation de 49 pages a également détaillé deux cas dans lesquels Trump aurait partagé des informations classifiées avec des personnes non autorisées à les recevoir, ainsi que des efforts pour entraver les enquêteurs du gouvernement cherchant à récupérer les documents.

L’inculpation d’un ancien président américain pour des accusations fédérales est sans précédent dans l’histoire américaine et intervient alors que Trump est clairement le favori pour la nomination présidentielle républicaine l’année prochaine.

Trump a déclaré samedi à Politico qu’il continuerait à se présenter à la présidence même s’il était condamné.

Les accusations garantissent que l’affaire sera au centre de la course à l’investiture du parti. La plupart des rivaux de Trump ont répondu en accusant le ministère de la Justice de parti pris politique, reflétant leurs craintes de contrarier les principaux partisans de Trump, un groupe estimé à 30% de l’électorat républicain.

Il doit faire une première comparution dans l’affaire devant un tribunal de Miami mardi, un jour avant son 77e anniversaire.

Dans un discours de grande envergure et parfois sombre et complotiste, Trump a décrit sa campagne pour retourner à la Maison Blanche dans le cadre d’une «lutte épique» pour vaincre les «forces sinistres» qui, selon lui, constituaient une plus grande menace pour le pays que l’étranger. des adversaires comme la Russie, la Corée du Nord et l’Iran.

« Pensez à cela : de l’intérieur, c’est pire que de l’extérieur », a-t-il déclaré.

Enquête sur le traitement des documents par Trump

Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a nommé deux avocats spéciaux différents pour enquêter de manière indépendante sur le traitement des dossiers classifiés par Trump et Biden, qui ont découvert des documents à son domicile et dans un ancien bureau d’un groupe de réflexion.

Trump a cherché à assimiler l’enquête sur sa conduite à celle de Biden, même si les experts juridiques disent qu’il existe de fortes différences. Pendant plus d’un an, Trump a repoussé les efforts des Archives nationales pour récupérer tous les documents qu’il conservait et, selon l’acte d’accusation, a travaillé pour cacher des documents à ses avocats et enquêteurs. Dans le cas de Biden, ses avocats ont informé les Archives nationales et le ministère de la Justice de la découverte de dossiers classifiés, selon Garland. Le ministère de la Justice n’a pas dit s’il inculperait Biden.

« Biden n’a pas été inculpé. Et ce qu’il a fait est terrible », a déclaré Trump. Il a qualifié Jack Smith, l’avocat spécial qui l’a inculpé, de « voyou » et a appelé à la révocation des responsables qui enquêtaient sur lui. « C’est un nid malade de personnes qui doit être nettoyé immédiatement. Faites-les sortir », a-t-il ajouté sous les applaudissements.

Trump a déclaré au public géorgien que la « blague d’un acte d’accusation » renforcerait encore son soutien au sein du parti, de la même manière que les accusations à New York en mars pour des paiements silencieux à une star du porno ont élevé son classement dans les sondages primaires.

« La seule bonne chose est que cela a fait grimper mon nombre de sondages. »

On ne savait pas à quels numéros de sondage il faisait référence.