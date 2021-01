WASHINGTON (AP) – Les membres de la campagne présidentielle ratée du président Donald Trump ont joué un rôle clé dans l’orchestration du rassemblement de Washington qui a engendré une attaque meurtrière contre le Capitole américain, selon une revue de l’Associated Press, affaiblissant les affirmations selon lesquelles l’événement était l’idée originale du président. partisans de la base.

Un groupe à but non lucratif pro-Trump appelé Women for America First a organisé le «Save America Rally» le 6 janvier à l’Ellipse, une parcelle de terrain de forme ovale appartenant au gouvernement fédéral près de la Maison Blanche. Mais un attachement au permis de rassemblement public du National Park Service accordé au groupe répertorie plus d’une demi-douzaine de personnes occupant des postes pour l’événement qui, quelques semaines auparavant, avaient reçu des milliers de dollars par la campagne de réélection de Trump en 2020. D’autres membres du personnel qui devaient être «sur place» pendant la manifestation ont des liens étroits avec la Maison Blanche.

Depuis le siège, plusieurs d’entre eux se sont efforcés de se distancer du rallye.

L’émeute au Capitole, provoquée par les commentaires de Trump avant et pendant son discours à l’Ellipse, a conduit à un bilan sans précédent dans l’histoire américaine. Le président a dit à la foule de marcher vers le Capitole et que «vous ne reprendrez jamais notre pays avec faiblesse. Vous devez faire preuve de force et vous devez être fort.

Une semaine après le rassemblement, Trump a été destitué par la Chambre des représentants, devenant ainsi le premier président américain à être destitué deux fois. Mais les retombées politiques et juridiques pourraient s’étendre bien au-delà de Trump, qui quittera la Maison Blanche mercredi avant que le démocrate Joe Biden ne prête serment. Trump avait refusé pendant près de deux mois d’accepter sa perte aux élections de 2020 face à l’ancien vice-président.

Women for America First, qui a demandé et obtenu le permis du Park Service, n’a pas répondu aux messages sollicitant des commentaires sur le financement de l’événement et sur l’implication de la campagne Trump. Le rassemblement a attiré des dizaines de milliers de personnes.

Dans un communiqué, la campagne de réélection du président a déclaré qu’elle «n’avait pas organisé, exploité ou financé l’événement». Aucun membre du personnel de la campagne n’a été impliqué dans l’organisation ou le fonctionnement du rassemblement, selon le communiqué. Il a déclaré que si d’anciens employés ou entrepreneurs indépendants pour la campagne ont participé, «ils ne l’ont pas fait à la direction de la campagne Trump.

Au moins un travaillait pour la campagne Trump ce mois-ci. Megan Powers a été répertoriée comme l’un des deux directeurs des opérations pour l’événement du 6 janvier, et son profil LinkedIn indique qu’elle était la directrice des opérations de la campagne Trump jusqu’en janvier 2021. Elle n’a pas répondu à un message demandant des commentaires.

L’examen de l’AP a révélé qu’au moins trois des assistants de campagne de Trump nommés sur le permis se sont précipités pour obscurcir leurs liens avec la manifestation. Ils ont désactivé ou verrouillé leurs profils de réseaux sociaux et supprimé les tweets faisant référence au rassemblement. Deux ont bloqué un journaliste qui posait des questions.

Caroline Wren, une levée de fonds vétéran du GOP, est nommée «conseillère VIP» sur une pièce jointe au permis que Women for America First a fourni à l’agence. Entre la mi-mars et la mi-novembre, Donald J.Trump pour President Inc. a versé à Wren 20 000 $ par mois, selon les archives de la Commission électorale fédérale. Pendant la campagne, elle a été consultante en finances nationales pour Trump Victory, un comité de collecte de fonds conjoint entre la campagne de réélection du président et le Comité national républicain.

Wren a été impliqué dans au moins un appel avant le rassemblement pro-Trump avec des membres de plusieurs groupes répertoriés comme participants au rassemblement pour organiser les informations d’identification des participants VIP, selon Kimberly Fletcher, présidente de l’un de ces groupes, Moms for America.

Wren a retweeté des messages sur l’événement à l’avance, mais une cache de son compte sur Google montre qu’au moins huit de ces tweets ont disparu de sa chronologie. Elle a apparemment retiré certains d’entre eux elle-même, et d’autres ont été envoyés à partir de comptes que Twitter a suspendus.

L’un des messages retweetés par Wren provenait de «Stop the Steal», un autre groupe identifié comme participant au rallye sur un site Web faisant la promotion de l’événement. Le message du 2 janvier a remercié les sénateurs républicains qui ont déclaré qu’ils voteraient pour annuler la victoire électorale de Biden, notamment Josh Hawley du Missouri et Ted Cruz du Texas. Elle a également retweeté un message du président du 1er janvier faisant la promotion de l’événement, ainsi que des messages promotionnels de l’un des fils du président, Eric Trump, et de Katrina Pierson, militante du Tea Party et porte-parole de la campagne présidentielle de Trump en 2016.

Wren n’a pas renvoyé de messages demandant des commentaires et a verrouillé son compte Twitter après que l’AP l’ait contactée lundi dernier pour lui poser des questions sur son implication dans le rassemblement Trump et les tweets qu’elle avait supprimés. Plusieurs jours plus tard, elle a bloqué le journaliste de l’AP.

Maggie Mulvaney, une nièce de l’ancien assistant principal de Trump, Mick Mulvaney, figure sur la pièce jointe au permis en tant que «VIP Lead». Elle a travaillé en tant que directrice des opérations financières pour la campagne Trump, selon son profil LinkedIn. Les dossiers de la FEC montrent que Maggie Mulvaney gagnait 5000 $ toutes les deux semaines grâce à la campagne de réélection de Trump, le dernier paiement étant rapporté le 13 novembre.

Maggie Mulvaney avait supprimé son compte Twitter lundi dernier, bien qu’il soit réapparu après que l’AP l’ait interrogée sur la suppression du compte.

Maggie Mulvaney a retweeté plusieurs messages le 6 janvier, dont un du président qui a exhorté le soutien à la police du Capitole. Le compte Twitter de Trump a été suspendu, mais le message pourrait être vu dans une cache de son compte Twitter capturé par Google. Elle a également retweeté un message de son oncle, exhortant Trump à s’adresser à la nation.

Maggie Mulvaney n’a pas répondu aux messages demandant des commentaires.

L’insurrection au Capitole a incité Mick Mulvaney à quitter son poste d’envoyé spécial de Trump en Irlande du Nord. Il a déclaré à CNBC un jour après l’agression que rester au poste inciterait les gens à dire: «Oh oui, vous travaillez pour le type qui a essayé de dépasser le gouvernement.

Les dirigeants de Women for America First ne sont pas nouveaux en politique.

Amy Kremer, répertoriée comme la présidente du groupe dans les dossiers déposés auprès de la commission des sociétés d’État de Virginie, est «l’une des mères fondatrices du mouvement moderne du thé», selon son site Web. Sa fille, Kylie Jane Kremer, est la trésorière de l’organisation, selon les archives.

L’IRS a accordé à Women for America First le statut d’exonération fiscale en tant qu’organisation de protection sociale il y a un an, avec l’exemption rétroactive à février 2019. L’AP a demandé au groupe de fournir tous les dossiers fiscaux qu’il aurait pu déposer depuis lors, mais n’a reçu aucune réponse.

Dans un communiqué publié le même jour que les émeutiers ont attaqué le Capitole, Amy Kremer a dénoncé l’assaut et a déclaré qu’il avait été déclenché après le rassemblement par une «poignée de mauvais acteurs», tout en semblant blâmer les démocrates et les agences de presse pour l’émeute.

«Malheureusement, pendant des mois, la gauche et les médias traditionnels ont dit au peuple américain que la violence était un outil politique acceptable», a-t-elle déclaré. « Ils avaient tord. Ce n’est pas. »

L’AP a examiné les publications sur les réseaux sociaux, les inscriptions électorales, les dossiers judiciaires et autres dossiers publics de plus de 120 personnes faisant face à des accusations criminelles liées aux troubles du 6 janvier ou qui, sans masque pendant la pandémie, ont été identifiées plus tard grâce à des photographies et des vidéos prises pendant la mêlée.

La revue a révélé que la foule était majoritairement composée de partisans de longue date de Trump, y compris des responsables du Parti républicain, des donateurs politiques du GOP, des militants d’extrême droite, des suprémacistes blancs, des policiers en congé, des membres de l’armée et des adeptes du mythe QAnon selon lequel le gouvernement est secrètement contrôlé par une cabale de cannibales pédophiles adorateurs de Satan.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux dans les jours qui ont suivi l’attaque du Capitole montrent que des milliers de personnes ont pris d’assaut le Capitole. Un officier de la police du Capitole est mort après avoir été frappé à la tête avec un extincteur alors que des émeutiers descendaient sur le bâtiment et que de nombreux autres policiers étaient blessés. Une femme de Californie a été abattue par la police du Capitole et trois autres personnes sont décédées après des urgences médicales pendant le chaos.

Les remarques incendiaires de Trump lors du rassemblement du 6 janvier ont abouti à une série d’événements de deux jours à Washington, organisés par une coalition de partisans du président qui se sont fait l’écho de ses accusations sans fondement selon lesquelles l’élection lui avait été volée. Un site Web, MarchtoSaveAmerica.com, a vu le jour pour promouvoir les événements pro-Trump et a alerté les abonnés: «À 13 heures, nous protestons au Capitole américain. Le site Web a été désactivé.

Un autre site Web, TrumpMarch.com montre un Trump levé au poing photographié à l’avant d’un bus de tournée rouge, blanc et bleu portant les mots «Powered by Women for America First». Le logo de la société de literie «My Pillow» est également visible. Mike Lindell, le PDG de My Pillow, est un fervent partisan de Trump qui a faussement affirmé que Trump n’avait pas perdu l’élection au profit de Biden et qu’il servira un autre mandat de quatre ans en tant que président.

«Pour exiger la transparence et protéger l’intégrité des élections», lit-on sur la page Web. Les détails de la «DC PROTEST» seront bientôt disponibles, ajoute-t-il, et répertorie également une série d’arrêts de bus entre le 27 décembre et le 6 janvier où les soutiens de Trump peuvent «rejoindre la caravane ou montrer votre soutien».

Kimberly Fletcher, présidente de Moms for America, a déclaré qu’elle ne savait pas que la campagne Trump avait joué un rôle dans le rassemblement à l’Ellipse avant le jour de l’An. Bien qu’elle n’ait pas travaillé directement avec la campagne, Fletcher a remarqué un changement dans la question de savoir qui était impliqué dans le rassemblement et qui parlerait.

«Quand je suis arrivée et que j’ai vu la taille de la scène et tout, je me suis dit: » Wow, nous n’aurions pas pu nous le permettre « , a-t-elle déclaré. «C’était une grande étape. C’était une étape très professionnelle. Je ne sais pas qui était à l’arrière-plan ou qui l’a mis en place ou quoi que ce soit.

En plus de la grande scène, le rallye sur l’Ellipse comportait un système audio sophistiqué et au moins trois écrans de style Jumbotron projetant l’image du président à la foule. Des vidéos publiées en ligne montrent Trump et sa famille dans une tente privée à proximité en train de regarder le rassemblement sur plusieurs moniteurs alors que la musique retentissait en arrière-plan.

Moms for America a organisé un rassemblement plus modeste «Save the Republic» le 5 janvier près du Capitole américain, un événement qui a attiré environ 500 personnes et a coûté entre 13 000 et 14 000 dollars, selon Fletcher.

Justin Caporale est répertorié sur la paperasse Women for America First en tant que chef de projet de l’événement. Il est identifié comme un partenaire avec Event Strategies Inc., une société de gestion et de production. Caporale, anciennement l’un des principaux collaborateurs de la première dame Melania Trump, était sur la liste de paie de la campagne Trump pendant la majeure partie de 2020, selon les registres de la FEC, et il était récemment payé 7500 $ toutes les deux semaines. Caporale n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Tim Unes, le fondateur et président d’Event Strategies, était le «régisseur» du rallye du 6 janvier, selon les documents d’autorisation. L’Unes a des liens de longue date avec Trump, une connexion qu’il met en évidence sur le site Web de son entreprise. La campagne présidentielle de Trump a payé 1,3 million de dollars à Event Strategies en 2020 pour des «services audiovisuels», selon les dossiers de financement de la campagne. La société a refusé de commenter cette histoire.

Une autre personne ayant des liens étroits avec l’administration Trump, Hannah Salem, était la «responsable des opérations pour la logistique et les communications» du rassemblement, selon les documents relatifs aux permis. En 2017, elle a pris une pause du cabinet de conseil qu’elle a fondé et a passé trois ans en tant qu’assistante de presse senior de la Maison Blanche, «exécutant la stratégie médiatique pour les événements les plus médiatisés du président Trump», selon la biographie de sa société et son profil LinkedIn.

La semaine dernière, quelques minutes après qu’un journaliste de l’AP lui ait envoyé un message LinkedIn demandant son implication et sa compréhension de ce qui s’est passé le 6 janvier, Salem a bloqué le journaliste et n’a pas répondu aux questions.

Smith a rapporté de Providence, Rhode Island.

La chercheuse d’Associated Press Rhonda Shafner à New York et l’écrivain d’Associated Press Zeke Miller ont contribué à ce rapport.