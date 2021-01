Trump « alimente l’insurrection » et doit être banni des médias sociaux, déclare Michelle Obama au milieu du chœur de la presse américaine appelant à la censure

L’ancienne Première Dame Michelle Obama a rejoint les demandes visant à purger le président Donald Trump de tous les médias sociaux, insistant sur le fait qu’il utilisait les plates-formes pour «alimenter l’insurrection» alors qu’une grande partie de la presse d’entreprise américaine exhorte Big Tech à faire de même.

L’ex-FLOTUS a publié jeudi une longue déclaration – quelque 24 heures après qu’une foule de partisans tapageurs de Trump se soit frayé un chemin dans le Capitole américain pour protester contre les résultats de l’élection de 2020 – accusant le président du trouble, ce qu’elle a dit. «Profané le centre du gouvernement américain.» Les plateformes de médias sociaux ont également un rôle à jouer dans la facilitation de ces événements, a-t-elle déclaré.

Il est maintenant temps pour les entreprises de la Silicon Valley de cesser d’autoriser ce comportement monstrueux – et d’aller encore plus loin qu’elles ne l’ont déjà fait en interdisant définitivement cet homme de leurs plates-formes et en mettant en place des politiques pour empêcher que leur technologie ne soit utilisée par les dirigeants du pays pour alimenter l’insurrection. .

JUST IN: L’ancienne première dame Michelle Obama appelle les entreprises de technologie à interdire définitivement le président Trump de leurs plates-formes et à mettre en place des politiques «pour empêcher que leur technologie ne soit utilisée par les dirigeants du pays pour alimenter l’insurrection». pic.twitter.com/QLR7h2M1rF – NBC News (@NBCNews) 7 janvier 2021

Le plaidoyer est intervenu peu de temps après que Facebook a déclaré qu’une précédente interdiction temporaire du compte de Trump serait prolongée « au moins » jusqu’au jour de l’inauguration le 20 janvier, avec le PDG Mark Zuckerberg disant au président « [used] sa plate-forme pour tolérer plutôt que condamner les actions de ses partisans au Capitole.

Instagram appartenant à Facebook, ainsi que Twitter et SnapChat, ont également imposé des restrictions similaires sur ses comptes – déplace l’Associated Press décrit comme «Plateformes sociales [flexing] leur pouvoir. »

L’émeute à Capitol Hill, qui a fait au moins cinq morts dans son sillage, a été largement condamnée dans les médias et la scène politique américaine, incitant également la presse à appeler les entreprises de technologie à resserrer les règles et – conformément à la suggestion d’Obama – à effacer Trump de leurs sites.

Greg Bensinger, membre du comité de rédaction du New York Times, a fait écho à ces demandes dans un éditorial de jeudi intitulé «Supprimer tous les comptes de Trump», tout en chargeant Big Tech avec le noble objectif de «Restaurer la vérité et la décence dans notre démocratie» grâce à une réglementation du contenu plus stricte.

Appel à un « jour du jugement » pour les médias sociaux, Bensinger a prescrit une longue liste d’actions pour les plateformes, y compris «Une modération humaine plus directe des comptes de haut niveau; des étiquettes d’avertissement plus visibles; un logiciel qui peut retarder les publications afin qu’elles puissent être examinées avant d’être diffusées en masse… »

… et une bien plus grande volonté de suspendre ou même de bloquer complètement les comptes dangereux comme celui de M. Trump.

Le Washington Post, quant à lui, a utilisé les troubles de mercredi comme une occasion de recycler une colonne de 2017 avertissant que le «Ouverture» d’Internet a été utilisé pour amplifier «Des groupes fondamentalement illibéraux opposés aux principes fondamentaux de la démocratie libérale», suggérant que les gouvernements pourraient utiliser la loi pour réduire «Voix illibérales» – des exemples dont les auteurs n’ont apparemment pu trouver que sur la droite politique.

Alors que l’article s’est arrêté avant de soutenir des mesures particulières, et a reconnu que « Toute tentative de réglementer Internet » pourrait « Virer dangereusement près » à la censure, il a néanmoins présenté Internet comme un outil dangereux nécessitant une surveillance officielle après que les partisans de Trump ont pris d’assaut les salles du Congrès.

La pression pour mettre fin à l’interdiction du président sortant n’a cependant pas été applaudie par tous, car le célèbre lanceur d’alerte à la sécurité nationale Edward Snowden a averti que la décision de Facebook de « silence » Trump marqué «Un tournant dans la bataille pour le contrôle de la parole numérique.»

«Imaginez un instant un monde qui existe pendant plus de 13 jours, et cela deviendra une étape importante qui durera» a-t-il déclaré, exhortant ses abonnés à ne pas célébrer le mouvement tout en faisant valoir que Facebook a un «Un historique de dépassement continuellement documenté depuis sa création.»



