Trump alimente les mensonges républicains. Je rejoins le Lincoln Project pour les arrêter.

L’Amérique est épuisée. Nous avons traversé la pire présidence de notre histoire, lorsque le concept même de ce que cela signifiait d’être un Américain a été remis en question. Une pandémie a tué plus de 600 000 de nos compatriotes américains, plus que nous n’en avons perdu lors des deux guerres mondiales du siècle dernier. Il y a un désir désespéré de normalité. Nous avons enfin un président normal avec une administration compétente. Mais ce n’est pas un moment normal. La démocratie américaine est en crise.

Beaucoup pressentà suivre la voie du bipartisme pour nous sortir de ce danger. Autant l’administration Biden essaie peut-être de rétablir un sentiment de normalité dans notre pays après les quatre dernières années et autant que le sénateur Joe Manchin, DW.Va., et d’autres recherchent l’objectif consacré du bipartisme et d’un terrain d’entente pour résoudre nos problèmes, ce sont des objectifs insaisissables.

Nous avons tous vécu dans une Amérique avec deux partis politiques pendant des générations. C’est la seule façon dont nous comprenons de participer et de parler de notre politique. Une lentille bipartite est la seule façon dont les médias savent comment couvrir Washington et, bien sûr, les élections. C’est pourquoi tant d’entre nous ne peuvent pas renoncer à l’idée qu’il doit y avoir une solution à deux au danger du moment. J’aimerais que ce soit possible. Ce n’est pas.

Les gardiens de l’héritage de Lincoln

Il n’y a plus deux partis sains en Amérique. L’erreur catastrophique pour notre nation est de continuer à voir le combat démocrates contre républicains, gauche contre droite. Nous sommes en guerre contre un mouvement autoritaire alimenté par l’ancien président Donald Trump. Il comprend bon nombre des 147 républicains qui ont signé la trahison avec leurs votes du 6 janvier s’opposant à la victoire de Joe Biden, et il a augmenté depuis lors.

Le mouvement autoritaire détient désormais tellement de pouvoir au sein de ce qui était le Parti républicain que les responsables de bonne volonté sont soit purgés soit pris en otage – par peur lâche pour leur carrière politique ou même par peur pour leur sécurité. C’est ce que le reste d’entre nous fait maintenant qui compte. Il est temps de choisir son camp et d’agir : combattre ce mouvement autoritaire et devenir l’un des gardiens du président Abraham Lincoln en veillant à ce que le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ne périsse pas de la terre.

La vérité compte. On a menti à beaucoup et beaucoup en sont venus à croire à ces mensonges. Ils ne sont pas l’ennemi – pour eux, nous devons leur offrir la vérité et nous rejoindre en tant qu’Américains pour trouver ensemble une voie à suivre.

Compte rendu du 6 janvier :Les républicains sont terrifiés par les vérités de l’attaque du Capitole et les démocrates doivent découvrir pourquoi

Chaque Américain, chaque entreprise, les médias d’information et les plateformes sociales doivent comprendre qu’il n’y a plus deux partis politiques fonctionnels dans notre pays. À cheval entre eux, c’est ne pas comprendre notre situation et la menace d’un mouvement autoritaire qui cherche à prendre le pouvoir par tous les moyens. Il est temps que tous les Américains se joignent à ce combat. Pas un parti plutôt qu’un autre. Mais tous les Américains contre un mouvement autoritaire et son poison jusqu’à ce qu’il meure et qu’une autre génération d’Américains veille à ce que notre démocratie vive.

J’ai passé les quatre dernières décennies en tant que consultant du Parti démocrate à combattre les républicains sur des questions telles que les impôts, les soins de santé et la politique étrangère. C’étaient des questions importantes dans la politique d’hier, et j’espère qu’elles le seront à nouveau dans la politique de l’avenir. Mais aujourd’hui, il y a un problème en Amérique : l’expérience américaine survivra-t-elle ?

Pendant les années Trump, j’ai regardé avec admiration les républicains de conscience et de décence se lever et défendre l’Amérique. On les appelait anti-Trump, mais je les ai toujours vus davantage comme des pro-démocratie. Ils étaient républicains. Je suis démocrate. Mais ces étiquettes signifient peu aujourd’hui.

Affronter l’autoritarisme de Trump

En tant que citoyens, nous devons nous joindre les uns aux autres dans une coalition pro-démocratie qui affronte à chaque instant le mouvement autoritaire parmi nous. Le président Biden et ceux qui essaient de gouverner doivent trouver un compromis et un terrain d’entente partout où ils le peuvent pour faire avancer les choses, et nous devons tous leur donner la possibilité de le faire. Mais il n’y a pas de compromis avec ceux qui continuent d’alimenter le mouvement autoritaire de mensonges.

Marquez votre calendrier :Le 6 janvier 2025 pourrait être la date de la mort de la démocratie américaine

Ce mouvement, dirigé par Trump et encouragé par beaucoup trop de sénateurs républicains et de membres de la Chambre, est si dangereux pour notre démocratie que le seul objectif du projet Lincoln est de vaincre les tentatives républicaines de reprendre les majorités à la Chambre et au Sénat en 2022. Nous réussirons si le peuple américain en vient à comprendre la menace et le danger et se joint à la coalition pro-démocratie pour la vaincre. Chacun de nous, à sa manière, peut et doit faire sa part.

Il ne s’agit pas de politique ou de petite politique ou de nos histoires individuelles et de nos luttes partisanes passées. Il s’agit de l’avenir de notre démocratie et, en tant que gardiens de Lincoln, de s’assurer qu’elle survit. C’est pourquoi, aujourd’hui, je rejoins le Lincoln Project dans cette cause.

Joe Trippi, un stratège national démocrate dont les clients ont inclus l’ancien gouverneur de Californie Jerry Brown, l’ancien sénateur Doug Jones de l’Alabama et les candidats présidentiels Walter Mondale, Dick Gephardt et Howard Dean, est l’auteur de « The Revolution Will Not Be Televised » et animateur du podcast « That Trippi Show ». Suivez-le sur Twitter : @JoeTrippi