Trump alimente les inquiétudes cognitives avec une remarque tronquée sur la « peine de mort »

Inscrivez-vous au courrier électronique quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives aux États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Président La campagne 2024 de Joe Biden a déployé une série de vidéos mettant en scène des gaffes et des phrases absurdes de son rival républicain Donald Trump, ajoutant de l’huile sur le feu en raison des inquiétudes concernant les capacités cognitives de l’ancien président.

Un agrafe » a commencé au milieu d’une phrase, montrant M. Trump s’exprimant dans le New Hampshire : « Ce qui est incapable de résoudre même le plus petit… le plus petit problème. Le problème le plus simple que nous ne pouvons plus résoudre.

« Nous sommes un institut d’une puissante peine de mort. Nous allons mettre cela en place », a gaffé M. Trump, 77 ans.

Dans un séparé agrafe, le favori républicain de 2024 semble assumer le rôle de narrateur, en disant : « Oui, oh oui, et dit rapidement le président Trump. Nous y serons très rapidement.

Lors d’un rassemblement électoral dans le New Hampshire samedi, l’ancien président a semblé incapable de prononcer le mot « climat » et a plutôt prononcé « climat ».

M. Trump, lors du même événement, a rassuré les électeurs en disant qu’il avait récemment réussi un test d’aptitude mentale. “Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques mois, j’ai passé un test cognitif que mon médecin m’a fait subir”, a-t-il déclaré à ses partisans lors du rassemblement.

L’ancien président a laissé entendre qu’il avait demandé à passer le test : « J’ai dit : « faites-moi un test cognitif, juste pour que nous puissions le savoir », parce que vous savez quelles étaient les normes, et j’y suis parvenu.

Lundi, M. Trump est allé jusqu’à affirmer qu’il surpasserait sa rivale républicaine Nikki Haley dans un test cognitif. S’exprimant sur Fox News, il a déclaré : « Eh bien, je pense que je suis beaucoup plus intelligent qu’elle. Je ferais ceci : je m’assoirais tout de suite et passerais un test d’aptitude et ce serait mon résultat par rapport à son résultat, et elle ne gagnera pas, elle ne sera même pas près de gagner.

Mme Haley a remis en question la cognition de M. Trump après qu’il ait semblé la confondre avec la présidente Nancy Pelosi dans un discours de campagne, affirmant qu’elle était en charge de la « sécurité » lors de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole.

Alors qu’il était président, M. Trump s’est également vanté de ses performances à un test cognitif. Il se vantait de sa mémoire.

Il a dit en 2020 : « C’est comme si tu allais « personne, femme, homme, appareil photo, télévision ». Alors ils diront « pourriez-vous répéter ça ? » Alors j’ai dit « ouais ». C’est donc une personne, une femme, un homme, un appareil photo, une télévision. OK c’est très bien…”

M. Trump a ajouté : « Si vous le mettez en ordre, vous obtenez des points supplémentaires. [The doctor] J’ai dit que personne ne mettait les choses en ordre, ce n’est en fait pas si simple, mais pour moi, c’était facile.