Plus tôt ce mois-ci, l’équipe de M. Biden a déclaré avoir rencontré une résistance aux demandes d’informations de certains responsables du Pentagone.

Le Pentagone a reculé. Un haut responsable de la défense a déclaré la semaine dernière que le Pentagone avait mené 163 entretiens et 181 demandes d’informations et qu’il continuerait à fournir des informations et des réunions.

Mais M. Biden a réitéré les inquiétudes de son équipe lundi. Lorsqu’il prendra ses fonctions, il héritera d’un large éventail de défis en matière de politique étrangère et de sécurité nationale, notamment la Chine, l’Iran et la Corée du Nord, ainsi que la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde entier.

L’une de ses tâches les plus difficiles sera de reconstruire les alliances américaines qui se sont effilochées sous quatre ans du programme «America First» de M. Trump.

« Mon équipe a besoin d’une image claire de notre position de force dans le monde et de nos opérations pour dissuader nos ennemis », a déclaré M. Biden. « Nous avons besoin d’une visibilité totale sur la planification budgétaire en cours au ministère de la Défense et dans d’autres agences afin d’éviter toute fenêtre de confusion ou de rattrapage que nos adversaires pourraient tenter d’exploiter. »

Mais M. Biden a déclaré que son équipe, tout en obtenant la coopération de certaines agences fédérales, avait « rencontré une obstruction de la part des dirigeants politiques » au Pentagone.

« Et la vérité est que bon nombre des agences qui sont cruciales pour notre sécurité ont subi d’énormes dégâts. Beaucoup d’entre elles ont été vides – en personnel, en capacités et en moral », a-t-il dit. « Il y a des processus politiques qui se sont atrophiés ou qui ont été écartés au désespoir de nos alliances. »