Trump affronte le « dictateur » Biden alors que son spectacle à l’envers se déplace dans le New Hampshire | Donald Trump

Smaintenant tombait, époussetant légèrement les tables pleines de « Jésus est mon sauveur, Trump est mon président » et de « Combattez pour Trump » et d’autres insignes « Rendre sa grandeur à l’Amérique ». Pourtant, sous des températures inférieures à zéro, les gens attendaient samedi dans une longue et sinueuse file d’attente pour avoir la chance de voir leur plus grand showman.

Donald Trump, l’ancien président américain, était sur le point d’organiser le plus grand rassemblement électoral jamais organisé lors des élections primaires du New Hampshire, où sa victoire le placerait à une courte distance de l’investiture républicaine en 2024 – et déclencherait de nouveaux avertissements selon lesquels la démocratie elle-même serait sur le bulletin de vote en 2024. Novembre.

Mais ses ardents partisans à Manchester, dans le New Hampshire, voyaient les choses différemment – ​​à 180 degrés différemment. Selon eux, c’est Joe Biden qui agit comme un autocrate et Trump qui est le sauveur de la république constitutionnelle.

Certains partisans de Donald Trump ont le sentiment de vivre actuellement dans une dictature. Photographie : Kevin Lamarque/Reuters

L’ex-président a depuis longtemps déployé une stratégie dans laquelle les accusations portées contre lui sont retournées contre l’accusateur. Et le rassemblement, et cette campagne électorale jusqu’à présent, est la preuve que cela fonctionne.

“Ce qui est drôle, c’est que tout ce dont l’autre partie semble accuser Trump, ils sont coupables d’eux-mêmes”, a déclaré Steve Baird, 52 ans, directeur financier. « J’ai davantage l’impression que Biden semble diriger le pays comme un dictateur avec tous ses décrets et tout le reste.

“Trump est peut-être milliardaire, mais je ressens davantage un lien, qu’il est davantage un président pour le peuple et qu’il respectera davantage la Constitution que ce que fait l’establishment actuel.”

Lors d’un débat sur l’élection présidentielle de 2016, lorsqu’Hillary Clinton a qualifié Trump de « marionnette » du président russe Vladimir Poutine, elle a répondu : « Pas de marionnette. Vous êtes la marionnette.

Trump a perfectionné cette tournure du message au fil des ans. Dans son miroir inversé, les « fausses nouvelles » ne font pas référence à la désinformation en ligne mais à des médias corrompus dressés contre Trump ; la menace pour la démocratie ne vient pas de mensonges électoraux mais de la militarisation du ministère de la Justice ; Le régime minoritaire est moins une question de charcutage que la gauche radicale imposant un grand gouvernement, des frontières ouvertes et une idéologie « éveillée ».

Trump a récupéré le mot démocratie, le vidant de son sens et établissant une fausse équivalence entre un homme qui a servi à Washington pendant un demi-siècle et celui qui a tenté un coup d’État. Photographie : Chip Somodevilla/Getty Images

“Nous vivons actuellement dans une dictature”

Il n’y a pas de plus grand symbole de ce renversement que l’insurrection meurtrière du 6 janvier, pour laquelle plus de 1 200 personnes ont été inculpées et près de 900 ont été reconnues coupables ou ont plaidé coupables. Ensemble, ils ont été condamnés à plus de 840 ans de prison. Pourtant, selon Trump, ce sont des « patriotes » et, plus récemment, des « otages » à qui il entend gracier.

Des entretiens à Manchester, où des milliers de partisans de Trump ont rempli une arène sportive dans une démonstration de force qui a exposé clairement le défi auquel sont confrontés les principaux rivaux Nikki Haley et Ron DeSantis, ont démontré que cette stratégie, amplifiée par les médias de droite, a pénétré jusqu’à la base. Si les élections de 2024 sont une bataille pour la démocratie, ils estiment que Trump est du bon côté de l’histoire.

Derek Levine, 52 ans, pilote de ligne qui a servi pendant 23 ans dans l’armée de l’air, portait une casquette « Trump : sauvez à nouveau l’Amérique ». “Trump a déjà été président une fois et il n’était pas un dictateur à l’époque”, a-t-il déclaré.

« Nous voyons actuellement un dictateur utiliser le FBI comme une arme contre les conservateurs, qualifiant les parents de Virginie qui s’inquiètent de ce qu’on enseigne à leurs enfants de terroristes nationaux. C’est un dictateur ; pas ce que Trump a fait.

Jenna Driquier, 31 ans, coiffeuse, ajoute : « Nous vivons actuellement dans une dictature. Les prix élevés, la tentative d’instauration du communisme, ce n’est pas sur quoi ce pays a été fondé.»

La lutte pour la perception est une lutte pour le langage. Alors que Biden et ses alliés soulignent fréquemment la nécessité de protéger la démocratie dans le pays et à l’étranger, Trump a récupéré le mot, le répétant ad nauseam, le vidant de son sens et établissant une fausse équivalence entre un homme qui a servi à Washington pendant une demi-année. siècle et celui qui a tenté un coup d’État.

Lors du rassemblement de samedi, au début d’un discours qui a duré plus d’une heure et demie, un écran géant au-dessus de la tête de Trump a déclaré en noir et blanc : « Biden attaque la démocratie ».

Le favori républicain, vêtu de son habituel costume sombre, chemise blanche et cravate rouge, a déclaré : « Il est une menace pour la démocratie. Il l’est vraiment. Il est une menace pour la démocratie. Nous devons le faire sortir. Vous savez pourquoi il est une menace pour la démocratie ? Quelques raisons, mais connaissez-vous la première raison ? Il est manifestement incompétent.

Une pancarte anti-Biden sur la scène du New Hampshire pendant le discours de Trump de 90 minutes. Photographie : Michael Reynolds/EPA

Trump, qui fait face à 91 accusations criminelles, a accusé Biden d’avoir utilisé le ministère de la Justice comme une arme contre lui et a dénoncé les « protecteurs » du président dans les médias de « fausses nouvelles ».

Il a également pivoté pour attaquer Haley, considérée comme son plus grand challenger dans le New Hampshire. Les messages sur grand écran comprenaient : « Nikki Haley est aimée des démocrates, de Wall Street et des mondialistes. » Dans une autre pièce de théâtre politique, Trump a invité le gouverneur Henry McMaster et d’autres responsables de Caroline du Sud à lui assurer que l’État voterait en sa faveur, même si c’est le terrain de Haley.

Il a notamment consacré moins de temps au gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui a terminé deuxième dans les caucus de l’Iowa mais qui obtient des résultats faibles dans les sondages du New Hampshire. “Vous remarquez que je n’ai pas encore mentionné le nom de Ron DeSanctimonious”, a-t-il déclaré. “Je pense qu’il est parti.”

Trump a répondu à une remarque désinvolte qu’il avait faite sur Fox News, jurant d’être un dictateur dès le « premier jour », insistant sur le fait qu’il avait été injustement édité. Mais certains de ses autres commentaires laissent place à des spéculations sur ses pulsions autoritaires.

Il a fait valoir que les présidents devraient être à l’abri de poursuites pénales une fois qu’ils ont quitté leurs fonctions, un argument que ses avocats tentent de défendre alors qu’il se prépare à être jugé pour subversion électorale. Il a dit à propos des médias : « Ce sont des gens malades. Nous devons redresser notre presse libre.

Il a fait l’éloge du dirigeant hongrois Viktor Orbán et a déclaré avec désinvolture : « C’est bien d’avoir un homme fort à la tête de votre pays. » Et pour faire bonne mesure, dans un étrange riff final accompagné d’une musique hypnotique, il a de nouveau qualifié les personnes emprisonnées pour leur participation aux émeutes du 6 janvier d’« otages ».

La foule est rentrée chez elle heureuse.