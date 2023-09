Trump affronte Kristen Welker le 6 janvier

Il y a eu un moment tendu pendant Donald Trumpl’interview de nouveau Rencontrer la presse la modératrice Kirsten Welker sur ses déplacements le 6 janvier 2021 en tant que Émeute au Capitole était en cours.

L’interview – qui, avant sa diffusion, a reçu de nombreuses critiques pour avoir donné à l’ancien président une tribune à partir de laquelle il pouvait répéter des mensonges connus – a été préenregistrée jeudi et diffusée dimanche matin lors de la première émission de Welker en tant que nouveau modérateur.

Les questions de grande envergure ont porté sur les mouvements et les actions de M. Trump le 6 janvier, Welker se demandant pourquoi il n’avait pas fait davantage pour mettre fin à la violence alors que ses partisans se battaient contre la police et prenaient d’assaut le Congrès.

« Dis-moi comment tu as vu tout cela se dérouler. Étiez-vous dans la salle à manger en train de regarder la télévision ? » » a demandé Welker, se référant aux récits de la journée rédigés par des personnes à la Maison Blanche.

« Je ne vais pas vous le dire », a répondu M. Trump. « Je le dirai aux gens plus tard, au moment opportun. »

Les assistants du président de l’époque ont déclaré qu’il s’était séquestré dans la pièce à côté du bureau ovale pour regarder, rembobinant et revoyant parfois certaines parties.

Dans l’interview, enregistrée jeudi à Bedminster, le club de golf de M. Trump dans le New Jersey, il a déclaré en réponse aux pressions de Welker sur son silence public pendant les violences qu’il avait fait de « belles déclarations » le jour de l’attaque – soulignant la vidéo qu’il a diffusée dans laquelle il a dit à ses partisans de rentrer chez eux.

« C’était à 16 heures de l’après-midi », a souligné Welker, à travers les fanfaronnades de l’ancien président. « Plus de trois heures après l’attaque. »

Welker était elle-même à la Maison Blanche ce jour-là dans son rôle de Actualités NBC Correspondant de la Maison Blanche.

Elle a ensuite demandé à M. Trump qui il avait appelé pour tenter d’arrêter l’émeute et de renforcer la police du Capitole en difficulté.

« Pourquoi devrais-je te dire ça? » a-t-il répondu, avant de pousser à nouveau le faux argument selon lequel l’ancien président de la Chambre des représentants Nancy Pelosi a permis l’émeute en refusant son offre de 10 000 soldats.

Les insurrections fidèles au président Donald Trump se rassemblent au Capitole des États-Unis à Washington le 6 janvier 2021 (Copyright 2020 The Associated Press. Tous droits réservés)

L’ancien président a ensuite refusé à plusieurs reprises de dire s’il avait appelé l’armée ou les forces de l’ordre pour se rendre au Capitole, défendre le Congrès et mettre fin à la violence.

Welker a persisté, soulignant à plusieurs reprises que Mme Pelosi, dans son rôle de présidente de la Chambre à l’époque, n’avait pas l’autorité qu’il avait en tant que commandant en chef.

« Pensez-vous avoir fait preuve de leadership ce jour-là ? » a-t-elle demandé après avoir de nouveau blâmé Mme Pelosi pour le 6 janvier.

« Absolument, oui », a répondu M. Trump.

Les partisans de Trump, alimentés par ses mensonges sur l’élection présidentielle de 2020, ont pris d’assaut le bâtiment alors que le Congrès s’apprêtait à certifier la victoire du démocrate. Joe Biden. Trump fait face à des accusations criminelles fédérales pour ses efforts visant à annuler sa défaite lors de cette élection, mais il ne fait pas face à des accusations liées à l’insurrection.

M. Trump a déclaré qu’il pourrait envisager de gracier certains des émeutiers accusés de leurs actes ce jour-là.

Plus de 1 000 personnes ont été inculpées de crimes fédéraux liés aux émeutes du 6 janvier et plus de 600 ont plaidé coupables ou ont été reconnues coupables.

« Je vais les examiner, et je le ferai certainement si je pense que cela est approprié » pour leur accorder une grâce, a déclaré l’ancien président.

Avec le reportage de l’Associated Press