Trump affronte DeSantis et ses rivaux au dîner du GOP de l’Iowa alors que des accusations se profilent

L’ancien président américain et candidat à la présidence républicaine de 2024, Donald Trump, arrive pour prendre la parole lors du dîner Lincoln 2023 du Parti républicain de l’Iowa au Iowa Events Center à Des Moines, Iowa, le 28 juillet 2023.

L’ancien président Donald Trump et une douzaine de ses principaux rivaux républicains sont descendus dans l’Iowa au cours du week-end, certains partageant une scène pour la première fois alors qu’ils se disputaient le soutien de l’État où se tiendra le premier concours de nomination du pays.

Mais « rival » est relatif. Peu d’opposants apparents de Trump – même son principal concurrent apparent, le gouverneur de Floride Ron DeSantis – semblent même près de le toucher dans les sondages. Et avec moins de six mois pour aller devant les caucus de l’Iowa, la plupart des partisans du GOP restent réticents à viser le plus grand obstacle à la nomination de leur parti.

Trump n’a pas partagé leurs hésitations.

Après que DeSantis ait pris la parole lors du dîner Lincoln de vendredi à Des Moines, Trump est monté sur scène et en trois minutes s’en est pris au gouverneur, l’accusant de « se battre contre l’éthanol » devant la foule de Corn State.

« Il se bat tout le temps contre ça », a déclaré Trump à propos de « DeSanctus », une version condensée du surnom dérisoire « DeSanctimonious » qu’il a tenté de populariser.