Trump affirme qu’il est victime de tactiques qu’il a déjà déployées

Le FBI a une histoire à l’intersection de la politique et des enquêtes. Sous J. Edgar Hoover, son directeur de longue date, le bureau a mis sur écoute et poursuivi les opposants nationaux au gouvernement fédéral, servant parfois d’outil politique à divers présidents des deux partis. Mais avec les révélations d’abus passés après la mort de Hoover en 1972, le Congrès et le FBI ont cherché à rejeter l’histoire du bureau et à le transformer en une organisation plus professionnelle et politiquement neutre.

Les directeurs du FBI ont été nommés pour un mandat de 10 ans afin de les rendre moins soumis aux caprices présidentiels, un nouveau bureau de responsabilité professionnelle a été créé, la Chambre et le Sénat ont créé des comités de surveillance du renseignement et d’autres réformes ont été adoptées pour retirer le bureau de la politique. En cours de route, le bureau a gagné le respect des deux parties et de nombreux Américains au cours du dernier demi-siècle.

Cette réserve accumulée de crédibilité publique s’est considérablement érodée au cours des années Trump. La proportion d’Américains qui ont déclaré aux sondeurs Gallup qu’ils pensaient que le FBI faisait du bon travail est passée de 57% en 2019 à 44% en 2021.

Et alors que l’approbation publique du bureau a longtemps été bipartite, les opinions ont maintenant divergé selon les lignes de parti. Au cours de la première année de mandat de M. Trump, alors qu’il attaquait le FBI au sujet de l’enquête sur la Russie, la part des républicains qui avaient une opinion favorable du bureau est tombée à 49% contre 65% dans les enquêtes du Pew Research Center tout en restant stable parmi les démocrates. à 77 pour cent.

“Trump a bouleversé le statu quo d’après les années 1970 lorsqu’il est devenu président, faisant basculer l’équilibre sur 40 ans d’une culture d’indépendance apolitique imparfaite mais louable construite par le DOJ et le FBI”, a déclaré Douglas M. Charles, historien de la FBI à Penn State et auteur ou éditeur de plusieurs livres sur le bureau. “Il me semble que Trump a vraiment mis cette culture et le FBI lui-même à l’épreuve pour exposer les faiblesses et les limites du système post-1970.”

La vision de M. Trump du système d’application de la loi a été façonnée par ses propres rencontres avec celui-ci, en commençant comme jeune développeur à New York lorsque le ministère de la Justice a poursuivi son entreprise familiale en 1973, l’accusant de discrimination raciale. Finalement, la firme Trump s’est installée et a accepté de changer ses politiques, laissant un goût amer dans la bouche de M. Trump.