Trump affirme que s’il est élu, Poutine libérera le journaliste emprisonné Evan Gershkovich « pour moi »

L’ancien président Donald Trump a affirmé jeudi qu’il pourrait amener le président russe Vladimir Poutine à libérer le journaliste emprisonné du Wall Street Journal, Evan Gershkovich, s’il était élu, s’attirant ainsi une réprimande de la part de la campagne du président Joe Biden.

Gershkovich « sera libéré presque immédiatement après les élections, mais certainement avant que je prenne mes fonctions », a écrit Trump, le candidat républicain présumé à la présidentielle, dans un message sur sa plateforme Truth Social. « Il sera À LA MAISON, EN SÉCURITÉ ET AVEC SA FAMILLE. Vladimir Poutine, président de la Russie, fera cela pour moi, mais pas pour quelqu’un d’autre, et NOUS NE PAYERONS RIEN ! »

TJ Ducklo, conseiller principal de la campagne Biden, a déclaré que l’ancien président « ne se soucie pas des Américains innocents injustement emprisonnés » par Poutine, citant les attaques répétées de Trump contre les membres de la presse.

« Trump a appelé les journalistes « ennemis du peuple » et s’est engagé à emprisonner les journalistes dont il n’aime pas la couverture médiatique – ce qui n’est pas si différent de ce qui arrive actuellement à Evan Gershkovich en Russie », a déclaré Ducklo dans un communiqué. Il a noté que Trump a déclaré qu’il avait refusé un accord de libération l’ancien Marine Paul Whelan, arrêté en 2018 pour suspicion d’espionnage et condamné à 16 ans de prison.

Le gouvernement américain a déclaré que Gershkovich et Whelan avaient été détenus à tort.

« Pour Donald Trump, ces Américains emprisonnés à tort sont des armes politiques et des accessoires à utiliser pour son propre gain – pour Joe Biden, ce sont des êtres humains dont il a passé du temps avec les proches et les membres de sa famille », a ajouté Ducklo. « Leur libération reste une priorité urgente, tout comme elle l’a été pour les 60 Américains injustement détenus ou pris en otage que le président Biden a déjà ramené chez lui depuis son entrée en fonction. »

La campagne Trump et les bureaux des principaux législateurs républicains au Congrès qui se sont montrés bellicistes à l’égard de la Russie et de Poutine, notamment les sénateurs John Cornyn du Texas, Thom Tillis de Caroline du Nord, Todd Young de l’Indiana et Lindsey Graham de Caroline du Sud, n’ont pas immédiatement répondu. à une demande de commentaires. Contactés par NBC News, les bureaux du représentant Michael McCaul, R-Texas, et des sénateurs Marco Rubio, R-Fla., et Mitt Romney, R-Utah, qui siègent au comité des relations étrangères avec Young, ont refusé de fournir commentaire.

On ne sait pas exactement pourquoi Trump a revendiqué la libération de Gershkovich. Interrogé sur les commentaires de Trump, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que Poutine n’avait « naturellement pas eu de contacts avec Donald Trump ». a rapporté Reuters.

Gershkovich, un citoyen américain de 32 ans, est emprisonné pour espionnage depuis fin 2023 alors qu’il travaillait pour le Wall Street Journal. La Russie a prolongé à plusieurs reprises la détention de Gershkovitch. Les autorités russes n’ont fourni aucune preuve pour étayer leurs accusations d’espionnage.

Quelques semaines après l’arrestation de Gershkovich, le procureur général Merrick Garland a déclaré lors d’une conférence de presse que l’administration ferait « tout ce qui est en son pouvoir » pour le ramener chez lui.

Le président Joe Biden a déclaré que les États-Unis continuent de faire pression pour la libération de Gershkovich et « de dénoncer et d’imposer des coûts pour les tentatives effroyables de la Russie d’utiliser les Américains comme monnaie d’échange ».

« Et nous continuerons à nous tenir fermement contre tous ceux qui cherchent à attaquer la presse ou à cibler les journalistes – les piliers de la société libre », a déclaré Biden dans un communiqué. déclaration en mars.

S’adressant directement à Gershkovich et Whelan dans sa déclaration, Biden a déclaré : « Nous sommes avec vous. Et nous ne cesserons jamais de travailler pour vous ramener à la maison.