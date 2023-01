Trump affirme que ses déclarations de revenus sont un succès

Plus tôt, un comité de la Chambre contrôlé par les démocrates a publié six ans de documents déposés par l’ancien président américain

L’ancien président américain Donald Trump s’est vanté vendredi que ses déclarations de revenus montraient à quel point il avait réussi en tant que promoteur immobilier. Les démocrates, qui avaient demandé à Trump de publier les dossiers depuis sa première candidature, ont publié une mine de documents sur ses finances plus tôt dans la journée.

Publiés par le House Ways and Means Committee, les retours couvrent les années 2015 à 2020, totalisent près de 6 000 pages et promettent de faire la lumière sur les finances de la famille Trump et le réseau complexe d’entreprises et d’entités sous leur contrôle.

Les informations qui ont émergé des retours jusqu’à présent sont banales. Le New York Times a découvert dans les documents que Trump n’avait fait aucune contribution caritative en 2020 – rompant avec sa politique de don de son salaire présidentiel dans les années précédentes.

Le journal a également découvert que Trump avait refusé un remboursement d’impôt de 13,5 millions de dollars en 2020. Bien que l’ancien président n’ait déclaré aucun revenu imposable cette année-là, il n’a prélevé que 5,5 millions de dollars sur le remboursement, reportant le reste à 2021.

“Les déclarations de revenus” Trump “montrent une fois de plus à quel point j’ai réussi avec fierté et comment j’ai pu utiliser l’amortissement fiscal et diverses autres déductions fiscales comme incitation à créer des milliers d’emplois et de magnifiques structures et entreprises”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le comité des voies et moyens a publié quelques faits saillants des déclarations plus tôt ce mois-ci, montrant que Trump et sa femme, Melania, ont largement utilisé les crédits d’impôt et les déductions pour payer 750 $ d’impôt en 2016 et 2017, et 0 $ en 2020.

Dans sa déclaration, Trump a décrit une situation dans laquelle il a annulé des dizaines de millions de dollars de pertes dans l’un de ses hôtels à Washington DC, avant de vendre la propriété pour 400 millions de dollars.

Trump a également averti que la publication par les démocrates de ses documents serait “une rue à double sens dangereuse.” Alors que les déclarations de revenus d’un individu sont normalement protégées par les lois sur la confidentialité, le comité a soutenu avec succès devant la Cour suprême que la publication des déclarations de Trump était nécessaire pour façonner les futures lois fiscales.

Trump n’est pas le seul républicain à suggérer que ce précédent pourrait être utilisé contre les démocrates à l’avenir. « À long terme, les démocrates finiront par le regretter », le meilleur républicain du Comité des voies et moyens, le représentant Kevin Brady, a déclaré.

Les experts conservateurs ont déjà appelé le GOP – qui prend le pouvoir à la Chambre des représentants en janvier – pour obtenir et publier les dossiers fiscaux du président de la Chambre Nancy Pelosiancien président Barack Obamaet tsar du coronavirus Antoine Fauciqui ont tous augmenté leur richesse pendant leur mandat.