Trump affirme que sa vie est « gravement menacée » par l’Iran — RT World News

L’ancien président américain a déclaré que toute attaque contre lui était « un souhait de mort » pour son auteur.

Le candidat républicain à la présidence Donald Trump a affirmé qu’il y avait « de grandes menaces » sur sa vie par l’Iran.

L’ancien président américain a fait cette accusation mercredi, un jour après que lui et son équipe ont tenu une réunion avec des représentants du Bureau du directeur du renseignement national (ODNI).

L’agence a refusé de révéler les détails de la réunion, bien que la campagne Trump ait déclaré qu’elle s’était concentrée sur « Des menaces réelles et spécifiques de l’Iran de l’assassiner dans le but de déstabiliser et de semer le chaos aux États-Unis. »



« De graves menaces de mort pèsent sur ma vie de la part de l’Iran », le candidat républicain à la présidentielle a écrit dans un message publié sur sa plateforme Truth Social et X (anciennement Twitter).



« L’armée américaine dans son ensemble observe et attend. L’Iran a déjà fait des démarches qui n’ont pas fonctionné, mais ils vont réessayer. Ce n’est pas une bonne situation pour personne », a-t-il ajouté. il a ajouté.

Trump a noté qu’il est désormais « entouré de plus d’hommes, de fusils et d’armes que je n’en ai jamais vu auparavant » et a averti que « Une attaque contre un ancien président est un souhait de mort pour l’agresseur. »















Il est revenu sur la question lors d’un rassemblement à Mint Hill, en Caroline du Nord, plus tard dans la journée, en déclarant : « Si j’étais président, j’informerais le pays menaçant, en l’occurrence l’Iran, que s’il fait quoi que ce soit pour nuire à cette personne, nous allons réduire en miettes ses plus grandes villes et le pays lui-même. »



« Il n’y aurait plus de menaces. Mais pour l’instant, nous n’avons pas ce leadership », a déclaré l’homme de 78 ans, faisant référence au président américain Joe Biden et à la vice-présidente Kamala Harris, cette dernière étant la candidate démocrate à la présidentielle.

Trump a souligné qu’il y a eu deux tentatives d’assassinat contre lui au cours des derniers mois – l’une lors d’un rassemblement à Butler, en Pennsylvanie, en juillet, et l’autre dans son club de golf à West Palm Beach, en Floride, à la mi-septembre. « Il se peut que cela implique ou non l’Iran. Mais je ne sais pas vraiment », il a déclaré.

Téhéran avait promis de venger l’assassinat du commandant en chef iranien Qassem Soleimani, survenu alors que Trump était au pouvoir. Soleimani a été tué par une frappe de drone américaine à l’extérieur d’un aéroport de la capitale irakienne, Bagdad, en janvier 2020.

Cependant, après que Trump a été blessé à l’oreille lors d’une tentative d’assassinat le 13 juillet, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a souligné que Téhéran « rejette fermement » toute suggestion selon laquelle cela était impliqué. « L’Iran est déterminé à poursuivre en justice Trump pour son rôle direct dans le crime d’assassinat du général martyr Qassem Soleimani », Kanaani a dit.