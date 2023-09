Trump affirme que Mar-a-Lago vaut 1,8 milliard de dollars. Il n’y a pas si longtemps, sa propre entreprise estimait que ce montant était de 1,5 milliard de dollars trop élevé.

Après un Un juge de New York a statué Mardi, alors que Donald Trump et son entreprise utilisaient depuis des années des méthodes frauduleuses pour évaluer ses propriétés, Trump s’est concentré sur la section de la décision concernant sa maison : Mar-a-Lago.

« Ce « juge » démocrate très partisan (tous les clubs, etc.) vient de décider que Mar-a-Lago ne valait que 18 millions de dollars alors qu’en fait, elle vaut peut-être 100 fois cette somme », a écrit Trump. En fait, le juge avait cité les évaluations de l’évaluateur immobilier du comté de Palm Beach estimant la propriété entre 18 et 28 millions de dollars, selon les années, de 2011 à 2021.

Trump pourrait penser que Mar-a-Lago vaut 1,8 milliard de dollars, mais en 2020, sa propre entreprise a déclaré que l’évaluateur de Palm Beach avait raison. Cette année-là, le comté a évalué Mar-a-Lago à 27 millions de dollars.

« Le pétitionnaire est d’accord avec la détermination de l’évaluateur immobilier ou du percepteur des impôts », a reconnu un courtier immobilier représentant Mar-a-Lago sur un formulaire déposé auprès du Conseil d’ajustement de la valeur local et obtenu par CBS News.

Le courtier, Michael Corbiciero, avait d’abord déposé une plainte pour contester l’évaluation — attestant sous peine de parjure que le dépôt était au nom du propriétaire en tant qu’agent autorisé de la propriété — avant de retirer la requête et de cocher une case indiquant que la propriété avait été évaluée avec précision.

Corbiciero n’a pas pu être contacté pour commenter. Mar-a-Lago et d’autres propriétés de Trump sont au centre d’une Poursuite civile de 250 millions de dollars déposé par le procureur général de New York, Letitia James. Mardi, avant le procès prévu pour le 2 octobre, le juge qui présidait l’affaire a conclu que Trump et l’entreprise étaient responsables de fraude, d’avoir surévalué les propriétés de plusieurs centaines de millions de dollars – et d’avoir dénaturé la valeur de Trump de plusieurs milliards – alors que solliciter des prêts bancaires. Le prochain procès se concentrera désormais sur d’autres allégations du procès liées à la falsification de registres commerciaux, à la publication de faux états financiers, à la fraude à l’assurance et au complot.

Fichier : Mar-A-Lago, club privé de l’ancien président Donald Trump à Palm Beach, en Floride, vu le 20 mars 2023. Eva Marie Uzcategui/Bloomberg via Getty Images



La pétition originale de Corbiciero contestant l’évaluation n’indique pas s’il pensait que le club était évalué trop haut ou trop bas, mais presque toutes les évaluations contestées sont des propriétaires qui disent que le comté surévalue, selon Becky Haltermon Robinson, porte-parole de l’évaluateur de Palm Beach. .

En effet, les impôts fonciers locaux sont plus élevés pour les propriétés qui valent plus. L’évaluation de Mar-a-Lago reflète une propriété qui n’est pas une résidence (même si Trump l’utilise comme telle).

« Mar-a-Lago est un acte restreint en tant que club privé. L’acte lui-même est restreint, il ne peut être utilisé à aucune autre fin, en tant que tel, notre bureau l’apprécie comme nous valorisons les autres clubs privés du comté de Palm Beach », » dit Haltermon Robinson.

Les restrictions sur les actes peuvent nuire à la valeur d’une propriété, a déclaré Eli Baracha, directeur de la Hollo School of Real Estate de la Florida International University.

« De toute évidence, lorsque vous imposez des restrictions sur une propriété, cela ne fera que diminuer et non augmenter la valeur de la propriété », a déclaré Baracha. « Chaque fois que vous limitez fondamentalement ce que peut être la propriété, il y a de fortes chances que cela en diminue la valeur. »

La méthode utilisée par l’évaluateur du comté pour une propriété comme Mar-a-Lago est appelée l’approche des revenus, qui reflète les finances du club.

« Pour l’approche des revenus, ce que nous faisons habituellement, c’est demander des états financiers aux entreprises individuelles, ainsi que des revenus et des dépenses, afin de pouvoir déterminer quels revenus nous pourrions utiliser pour capitaliser la valeur », a déclaré Haltermon Robinson.

L’année où Mar-a-Lago s’est mis d’accord avec l’évaluateur sur sa valorisation de 27 millions de dollars, Trump et la société l’ont indiqué comme valant 490 millions de dollars sur les documents financiers remis aux banques, selon le procureur général de New York.

Il n’est pas rare de dire à une banque qu’une propriété vaut plus que son évaluation par le gouvernement, mais la différence est rarement aussi grande, a déclaré Baracha.

« Habituellement, lorsque vous parlez à deux parties bien informées, vous ne voyez pas de tels écarts de valorisation », a déclaré Baracha. « Si nous sommes tous les deux experts, si nous savons tous les deux ce que nous faisons, nous allons généralement évaluer cela avec un écart de 10, 15, peut-être 20 %, mais pas par milliers de pourcentages. »

Pourtant, Baracha a déclaré : « Lorsque j’enseigne l’immobilier, nous ne considérons jamais les évaluations du comté comme des indications fiables sur la valeur de la propriété. Nous effectuons toujours une analyse de marché.

Baracha a déclaré qu’il existe quelques facteurs que les évaluateurs ne prennent pas en compte et qui les amènent à sous-évaluer une propriété comme Mar-a-Lago, que Trump a achetée en 1985.

« Plus la propriété est unique et plus elle appartient au propriétaire actuel depuis longtemps, plus il est probable que l’écart entre sa valeur réelle et ce que le comté prétend qu’elle vaut soit important », a déclaré Baracha.

Trump dit que l’écart est extraordinaire. Le procureur général de New York et le juge ne sont pas d’accord.

