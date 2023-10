Trump affirme que Letitia James a « fraudé le public » et détruit la valorisation de Mar-A-Lago à 18 millions de dollars

L’ancien président Donald Trump a fustigé la procureure générale démocrate de New York, Letitia James, à propos de son procès civil, l’accusant de « frauder le public ».

Le 26 septembre, le juge Arthur F. Engoron a jugé que Trump était responsable de fraude et a ordonné que plusieurs licences commerciales détenues par Trump soient annulées ; un responsable de la Deutsche Bank a déclaré mardi que les prêts constituaient une « bonne décision de crédit ». selon à ABC Nouvelles. « Comme vous le savez, le chef de la Deutsche Bank a récemment témoigné, il vient de témoigner, et il a déclaré que Trump n’avait rien fait de mal », a déclaré Trump à la presse lors d’une pause dans le procès. (EN RELATION : « Just Overkill » : Jonathan Turley dit que New York AG est « enfer » déterminé à détruire les entreprises de Trump)

« Nous avons fait un prêt, nous étions très contents du prêt, nous avons été remboursés, il n’y avait rien de faux. C’était une très bonne transaction et nous recommencerions. Il a été un témoin très puissant, et nous avons d’autres dirigeants de banques qui diront la même chose.

MONTRE:



Au cours de sa campagne de 2018 pour le poste de procureur général, James a fait plusieurs déclarations sur le fait de cibler Trump avec des poursuites judiciaires et appelé lui un président « illégitime ».

«C’est une situation honteuse. Il s’agit d’une procureure générale, Letitia, qui a fait campagne en disant : « J’aurai Trump quoi qu’il arrive ». J’aurai Trump. Je promets que je l’aurai », a poursuivi Trump. « Nous avons maintenant de nouvelles cassettes qui sont sorties depuis le procès parce que les gens ont pris des cassettes d’elle parce qu’ils ne pouvaient pas croire qu’elle divaguait et délirait comme une folle. Mais il s’agit ici de la procureure générale de l’État de New York, Letitia James, et elle ne devrait pas être autorisée à devenir procureure générale. Elle a fraudé le public avec ce procès.

« Elle a dit que Mar-a-Lago avait convaincu le juge que Mar-a-Lago valait la peine – à Palm Beach, en Floride, le terrain le plus cher du monde, je suppose, et les maisons les plus chères, certainement, du monde. monde – que la plus grande maison de Mar-a-Lago, l’endroit le plus spectaculaire de toute la Floride valait 18 millions de dollars alors qu’elle vaut environ – pourrait être près de cent fois ce montant », a déclaré Trump. « Et sur la base de ce témoignage et sur la base du fait qu’elle a convaincu le juge que Mar-a-Lago valait 18 millions de dollars au lieu de 1 à 1,5 milliard de dollars, ce qui se vendrait très facilement, ce que nous avons déjà prouvé, mais nous demanderons aux gens de venir. et dire que pour le prouver, les personnes les plus importantes, les courtiers qui font la vente, mais sur cette base, il a statué contre moi, il a statué sur la fraude. Je veux dire, il a dit fraude.

Un expert immobilier a déclaré à la Daily Caller News Foundation que la valeur du domaine appartenant à Trump dépassait les 100 millions de dollars, tandis que plusieurs annonces immobilières pour des propriétés beaucoup plus petites que Mar-a-Lago étaient répertoriées à des prix bien supérieurs à l’évaluation de 18 millions de dollars. Engoron cité dans sa décision. Revue Forbes estimé la succession vaut environ 325 millions de dollars, soit plus de 15 fois l’évaluation fiscale de 18 millions de dollars citée par Engoron.

« Je veux juste dire que le directeur de la Deutsche Bank est arrivé, il a dit que nous avions raison, que le prêt était correct, que tout allait bien et que c’était parfait. Et c’était leur témoin, ce n’était même pas mon témoin », a déclaré Trump.

Tout le contenu créé par la Daily Caller News Foundation, un service de presse indépendant et non partisan, est disponible gratuitement pour tout éditeur de presse légitime capable de fournir une large audience. Tous les articles republiés doivent inclure notre logo, la signature de notre journaliste et son affiliation au DCNF. Pour toute question concernant nos directives ou notre partenariat, veuillez contacter [email protected].