Trump affirme que les documents saisis de Mar-a-Lago sont des dossiers personnels

Les archives gouvernementales sont légalement la propriété du gouvernement et doivent être transférées à la National Archives and Records Administration lorsqu’un président quitte ses fonctions.

Le DOJ enquête pénalement sur Trump pour le retrait de documents gouvernementaux de la Maison Blanche et une éventuelle obstruction à la justice liée au retard dans la récupération de ces documents. Plus d’une centaine de documents ont été marqués classifiés.

Les avocats ont également fait valoir que le maître spécial n’avait pas été chargé d’évaluer “l’exactitude” de la désignation des dossiers par Trump.

“C’est la désignation du président, pas l’apparence ou le contenu d’un document donné – qui est déterminant”, ont-ils écrit.

Les avocats du DOJ se sont moqués de ces arguments dans leur propre mémoire.

Trump “ne peut pas désigner des documents qualifiés de” documents présidentiels “en vertu de la loi sur les documents présidentiels … comme ses” documents personnels ” simplement en le disant “, ont écrit les avocats du DOJ.

Les avocats ont ajouté que ni cette loi ni le précédent judiciaire ne donnent à Trump “la possibilité d’ignorer le statut en supprimant les dossiers présidentiels de la Maison Blanche, en les conservant (sans autorisation) dans un espace de stockage personnel, puis en les jugeant[ing]’ qu’ils soient ‘personnels'”.

Le DOJ a également fait valoir que si Trump “catégorise un document comme un dossier personnel, alors il ne peut pas revendiquer le privilège exécutif sur ce document”.

Les avocats ont écrit que les dossiers personnels sont ceux de caractère privé qui ne concernent pas ou n’ont pas d’effet sur un président dans l’exercice de ses fonctions, tandis que le privilège exécutif “protège les communications présidentielles liées à l’exercice de fonctions officielles”.

Trump reconnaît apparemment qu’un “document ne peut pas être à la fois un dossier personnel et un document protégé par le privilège de l’exécutif”, et a identifié des dizaines de documents “qu’il n’affirme le privilège de l’exécutif que si le maître spécial rejette son affirmation selon laquelle un document est un dossier” personnel “. et détermine qu’il s’agit d’un dossier présidentiel”, ont écrit les avocats du DOJ.

“Le Maître spécial ne devrait pas se livrer à ce type de jeu”, ont écrit les avocats.

Les avocats du DOJ ont poursuivi en disant que Trump ne pouvait pas faire valoir le privilège de l’exécutif de retenir les documents saisis aux enquêteurs.

Quoi qu’il en soit, ont-ils noté, il a affirmé le privilège exécutif sur seulement 121 documents sur les plus de 2 900 saisis, ont déclaré les avocats.

Pour cette raison, “il n’y a aucune raison de continuer à restreindre l’examen et l’utilisation par le gouvernement à des fins d’enquête criminelle des 2 794 documents restants”, ont écrit les avocats. “Le Special Master devrait donc recommander que l’injonction de la Cour quant à ces documents restants [which bars DOJ from reviewing them for now] … être levé.”