Trump affirme que le 1er amendement le protège des poursuites visant à l’empêcher de voter

DENVER — Les avocats de l’ancien président Donald Trump soutiennent qu’une tentative de l’exclure du scrutin de 2024 en vertu d’une clause « d’insurrection » rarement utilisée de la Constitution devrait être rejetée comme une violation de sa liberté d’expression.

Les avocats ont avancé cet argument dans un dossier publié lundi par un tribunal du Colorado dans le cadre de l’une des plus importantes d’une série de contestations de la candidature de Trump en vertu de la clause relative à la guerre civile du 14e amendement. Les défis reposent sur les tentatives de Trump d’annuler sa défaite de 2020 face au démocrate Joe Biden et sur son rôle qui a conduit à la violente attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain.

« A aucun moment les pétitionnaires n’affirment que le président Trump a fait autre chose que de parler ou de refuser de parler pour étayer leur argument selon lequel il s’est engagé dans la prétendue insurrection », a écrit l’avocat Geoffrey Blue.

Trump fera également valoir que la clause ne s’applique pas à lui parce que « le quatorzième amendement s’applique à celui qui s’est engagé dans une insurrection ou une rébellion, et non à celui qui a seulement « incité » à une action », a écrit Blue.

Les avocats de l’ancien président ont également déclaré que la contestation devait être rejetée car il n’est pas encore candidat au sens de la loi électorale du Colorado, qui, selon eux, n’est pas destinée à régler les différends constitutionnels.

La requête en vertu de la loi anti-SLAPP du Colorado, qui protège les gens contre les poursuites judiciaires qui les harcèlent pour un comportement protégé par le premier amendement, sera la première des contestations du 14e amendement déposées dans plusieurs États à être examinée en audience publique. Elle a été déposée vendredi soir et publiée par le tribunal lundi.

La juge du district de Denver, Sarah B. Wallace, a programmé une audience sur la requête le 13 octobre. Une audience sur les questions constitutionnelles aura lieu le 30 octobre.

Quelle que soit la décision de Wallace, la question sera probablement portée devant la Cour suprême des États-Unis, qui n’a jamais entendu d’affaire sur les dispositions du 14e amendement, ratifié en 1868, trois ans après la fin de la guerre civile. La clause n’a été utilisée que quelques fois.

La contestation du Colorado se distingue parce qu’elle est la première déposée par une organisation disposant de ressources juridiques importantes, en l’occurrence un groupe libéral appelé Citizens for Responsibility and Ethics à Washington. Un deuxième groupe libéral, Free Speech For The People, a également déposé un recours contre la candidature de Trump au Minnesota, qui devrait être entendu par la Haute Cour de cet État le 2 novembre.

La troisième section de l’amendement interdit l’exercice de ses fonctions à quiconque a prêté serment de respecter la Constitution, mais s’est ensuite « engagé » dans « une insurrection ou une rébellion » contre elle. Son intention initiale était d’empêcher d’anciens responsables confédérés de devenir membres du Congrès et de prendre la direction du gouvernement.

L’affirmation de Trump selon laquelle il est protégé par la liberté d’expression reflète sa défense dans des affaires pénales l’accusant de son rôle dans l’attentat du 6 janvier. Là aussi, il affirme qu’il essayait simplement d’attirer l’attention sur ce qu’il considérait comme une élection inappropriée – même si des dizaines de poursuites contestant les résultats avaient déjà été rejetées.

Les procureurs chargés de ces affaires et certains experts juridiques ont noté que les délits de Trump vont au-delà du discours, et vont jusqu’à des actes tels que la tentative d’organiser des listes de faux électeurs que le Congrès aurait pu reconnaître pour le nommer à nouveau président.

Les affaires pénales se sont déjà traduites par la contestation du 14e amendement au Colorado. Vendredi, Wallace a rendu une ordonnance interdisant les menaces et l’intimidation dans cette affaire après que les plaignants ont noté que Trump avait ciblé des avocats et des témoins dans la procédure pénale contre lui.