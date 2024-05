Trump affirme que Biden a autorisé le FBI à recourir à la force meurtrière lors du raid de Mar-a-Lago — RT World News

Il a porté ces accusations en réponse à un dossier judiciaire révélant que les agents avaient reçu pour instruction d’apporter des munitions et des menottes lors de la perquisition.

Donald Trump a accusé le président américain Joe Biden d’avoir autorisé le recours à la force meurtrière lors d’une perquisition du FBI dans sa propriété en 2022, citant un document des forces de l’ordre publié mardi dans l’affaire des documents classifiés contre l’ancien président.

Le document en question décrit les projets du FBI concernant une perquisition autorisée par le tribunal le 8 août 2022 à la résidence de Trump à Mar-a-Lago en Floride.

« Ouah! Je viens de sortir du procès de chasse aux sorcières de Biden à Manhattan, la « Icebox », et on m’a montré des rapports selon lesquels le ministère de la Justice de Joe Biden, dans son raid illégal et inconstitutionnel de Mar-a-Lago, avait autorisé le FBI à utiliser des armes mortelles. forcer, » Trump a écrit mardi dans un article sur son compte Truth Social.

L’ordre d’opérations du FBI a été révélé dans le cadre de l’enquête sur la falsification présumée de dossiers commerciaux par Trump. Lors de la perquisition au domicile de Trump dans le cadre de cette enquête, il aurait été découvert que l’ex-président détenait des documents classifiés.

Selon un dossier déposé au tribunal, l’ordonnance contenait une déclaration de politique concernant le recours à la force meurtrière, qui stipulait, par exemple, que « Les agents chargés de l’application des lois du ministère de la Justice peuvent recourir à la force meurtrière si nécessaire » Fox News a rapporté mardi, citant le document.















Le ministère américain de la Justice et les agents du FBI « prévoyaient d’apporter des « armes standard », des « munitions », des « menottes » et des « coupe-boulons de taille moyenne et grande », mais il leur a été demandé de porter des « polos ou des chemises à col non marqués » et de garder « l’équipement des forces de l’ordre dissimulé », » le dossier a révélé.

« Nous savons désormais avec certitude que Joe Biden constitue une menace sérieuse pour la démocratie. Il est mentalement inapte à exercer ses fonctions – 25e amendement, » a déclaré Trump, qui est l’actuel favori républicain pour défier Biden lors de l’élection présidentielle de novembre.

Dans une réponse rare et apparemment directe au poste de l’ancien président, le FBI a déclaré dans un communiqué que ses agents avaient suivi « procédure standard » pendant le raid.

« Le FBI a suivi un protocole standard dans cette perquisition, comme nous le faisons pour tous les mandats de perquisition, qui comprend une déclaration de politique standard limitant le recours à la force meurtrière », » lit-on dans la déclaration. « Personne n’a ordonné de mesures supplémentaires et il n’y a eu aucune dérogation à la norme dans cette affaire. »

La perquisition du FBI à Mar-a-Lago a révélé que des dizaines de documents classifiés restaient dans la résidence. Trump, cependant, a affirmé qu’il avait le droit, en tant qu’ancien président, de posséder ces documents.