Trump adopte LIV Golf et soutient une nouvelle stratégie saoudienne

Après avoir quitté la Maison Blanche, Trump a assisté à un match des World Series et, assis loin de l’endroit où l’ancien président Jimmy Carter a été repéré dans le même stade, a rejoint le chant « tomahawk chop » d’Atlanta, que les groupes amérindiens ont fréquemment critiqué comme raciste.

Mais Trump a eu une relation épineuse avec le golf, son sport préféré et qui chevauchait sa quête de déductions fiscales. Il a remporté l’approbation de Jack Nicklaus, a accueilli des stars comme Ernie Els et Gary Player pour des rondes et a remis la médaille présidentielle de la liberté à Player, Woods et Annika Sorenstam.

Les organisateurs du tournoi ont gardé une plus grande distance. Le R&A n’a pas décerné d’Open à Turnberry depuis que la société de Trump en a pris le contrôle en 2014, même si l’événement y avait été joué quatre fois. (En tant que président, Trump a exhorté son ambassadeur à Londres à faire pression sur le gouvernement britannique à ce sujet.)

La PGA of America, qui est distincte du PGA Tour qui s’est battu si durement contre les golfeurs en échappée, a décidé avant que Trump ne devienne président qu’elle accueillerait le championnat PGA à Bedminster en 2022. Mais après le 6 janvier 2021, l’attaque contre Capitol, le groupe a abandonné son plan et a déplacé le tournoi en Oklahoma. La PGA of America a ensuite conclu un accord avec la Trump Organization.

De nombreux observateurs considèrent la décision d’héberger la série soutenue par l’Arabie saoudite comme un effort de représailles, même s’il s’agit d’une décision quelque peu mal dirigée qui pourrait entraîner un coût politique. Pour les républicains qui ont pressé Biden d’adopter une ligne dure contre le prince héritier, la présence de LIV Golf sur les parcours de Trump pourrait s’avérer des distractions indésirables, et les stratèges se sont inquiétés de la façon dont les électeurs pourraient réagir cet automne.