Trump adopte le « tissage », tandis que Harris se dirige vers Fox

Donald Trump tente de revenir au pouvoir tandis que Kamala Harris ose enfin abandonner le scénario alors que les démocrates s’inquiètent de sa campagne.

Les candidats républicains et démocrates ont offert mardi aux électeurs un aperçu inhabituellement réfléchi de leurs personnages alors qu’ils poursuivaient des bandes en diminution d’électeurs indécis dans leur course au coude à coude qui se joue.

Trump, fraîchement sorti d’une bizarre demi-heure dans une mairie lundi où il a dansé sur scène au son de la bande originale de sa campagne, a fait une tentative maladroite de réparer sa réputation endommagée parmi les électrices. « Je suis le père de la FIV », a déclaré l’ancien président dont la majorité conservatrice à la Cour suprême a semé le chaos dans les soins de santé reproductive.

Et lors d’une apparition irritable à l’Economic Club de Chicago, il a fait valoir son incohérence fréquente, la décrivant comme un « tissage » sophistiqué d’idées multiples que seul un génie politique pourrait tenter. Et il a tenté une nouvelle réinvention de l’histoire suite à sa tentative de voler les élections de 2020, déclarant que sa foule à Washington le 6 janvier 2021 était imprégnée d’« amour et de paix ».

Harris a également cherché une seconde chance parmi un bloc électoral clé qui est cool pour sa campagne. Alors qu’elle cherche à devenir la première femme noire présidente, elle a courtisé les électeurs noirs qui ont été réprimandés la semaine dernière par l’ancien président Barack Obama pour avoir flirté avec Trump. Dans une interview avec l’animatrice de radio Charlamagne Tha God, la vice-présidente a encore intensifié ses attaques contre son rival, le qualifiant de « faible » parce qu’il se rapproche des dictateurs et convenant avec l’animatrice que sa croyance politique équivalait au « fascisme ».

Alors que Trump affichait son style rhétorique décousu, Harris a rejeté les suggestions selon lesquelles elle serait trop scénarisée. « Cela s’appellerait de la discipline », a déclaré Harris lors de l’interview radiophonique.

Mais alors que les démocrates paniquent à propos du possible retour de Trump à la Maison Blanche, Harris commence à accepter des événements plus spontanés.

Elle a pris la rare mesure de répondre aux questions dans le cadre d’une émission de radio de style mairie – et a reçu des questions difficiles sur son engagement envers l’Église noire et les problèmes économiques des électeurs noirs. Mercredi, Harris s’aventurera dans la fosse aux lions sur Fox News dans l’espoir de toucher un autre groupe important d’électeurs. Cette apparition sur le réseau pro-Trump fait partie de sa tentative de donner aux républicains mécontents de l’ex-président une raison de voter démocrate.

Alors que Trump tente de combler son déficit parmi les femmes et que Harris tente tardivement de consolider le soutien des hommes noirs, la bataille pour le poste politique le plus puissant du monde ressemble moins à une épreuve de force qu’à une lutte entre deux candidats qui savent qu’atténuer leurs faiblesses peut le faire. être la clé de la victoire.

Les sondages dans les États swing étant dans l’impasse, l’élection pourrait se résumer à quelques milliers de voix dans une poignée de champs de bataille, laissant Harris et Trump à la recherche de personnes qui sont d’accord avec eux mais qui, souvent, ne votent pas.

Cette élection a été une histoire d’événements inattendus, mettant en vedette un criminel condamné qui a survécu à deux tentatives d’assassinat, un président vieillissant qui a abandonné sa candidature à un second mandat quelques mois avant le jour du scrutin, et un vice-président chargé d’une mission de dernière minute pour sauver le pays. Maison Blanche d’un rival que les démocrates considèrent comme un tyran en herbe.

Mais les enjeux extraordinaires de l’avenir – et du pouvoir de la démocratie – ont été mis à nu mardi de la manière la plus catégorique alors que plus de 300 000 électeurs du champ de bataille clé qu’est la Géorgie se sont présentés le premier jour du vote anticipé et ont battu un record. Lors des récentes élections dans l’État de Peach, une forte participation serait un bon signe pour les démocrates. Mais malgré l’insistance de Trump pour que tous les votes aient lieu le jour du scrutin, le Parti républicain a supplié ses électeurs de se présenter tôt. Il est donc trop tôt pour tirer des conclusions sur ceux qui se présenteront.

Gabriel Sterling – le directeur des opérations du secrétaire d’État géorgien, qui a joué un rôle clé dans la démystification des mensonges électoraux de Trump il y a quatre ans – a affirmé que la démocratie était bel et bien vivante dans son État. « Pour ceux qui prétendaient que les lois électorales géorgiennes étaient du Jim Crow 2.0 et pour ceux qui disaient que la démocratie était en train de mourir… les électeurs géorgiens aimeraient avoir leur mot à dire », a-t-il déclaré.

Trump montre ses risques et son attrait



À Chicago, Trump a démontré exactement ce qu’il apporterait au Bureau ovale lors d’un second mandat, en promettant un programme agressif visant à punir les pays et les entreprises en appliquant un régime de droits de douane draconiens.

Il a également rappelé ses folles années en tant que président. Il était imperméable aux faits, ignorait systématiquement la logique économique et se montrait imprégné de griefs personnels et de théories du complot.

Mais Trump a également montré pourquoi il est si convaincant auprès de tant d’électeurs qui pensent avoir été laissés pour compte par une économie dirigée par les élites du monde des affaires pour leur propre bénéfice. Il s’est présenté comme un fier populiste et a fait de son intervieweur, John Micklethwait, rédacteur en chef de Bloomberg News, un avatar de l’establishment économique d’élite. Lorsque le journaliste d’origine britannique a déclaré que le fait que les tarifs douaniers augmenteraient les coûts pour les entreprises et les consommateurs était une « simple mathématique », Trump a lancé l’attaque en disant : « Vous vous êtes trompé toute votre vie sur ce sujet. »

Trump a également refusé une nouvelle fois de renier le président russe Vladimir Poutine, à qui il s’est souvent remis de ses fonctions. Interrogé sur les informations de Bob Woodward selon lesquelles il aurait parlé à l’autocrate à plusieurs reprises depuis qu’il a quitté la Maison Blanche, Trump a répondu : « Je ne fais aucun commentaire à ce sujet. Mais je vous dirai que si je l’ai fait, c’est une chose intelligente.

L’interview est un exemple classique de la façon dont Trump se moque de la vérité et a brisé les conventions électorales traditionnelles. Il a accumulé un torrent de mensonges et de digressions qui l’ont rendu impossible à cerner, échappant ainsi à toute forme de responsabilité.

Plus tard, Trump a enregistré une réunion publique sur Fox News avec des électrices qui sera diffusée dans son intégralité mercredi. « Je suis le père de la FIV, donc je veux entendre cette question », a déclaré Trump lors de l’événement enregistré en Géorgie. Il a ajouté : « Nous sommes vraiment le parti de la FIV. Nous voulons la fécondation, et c’est arrivé jusqu’au bout, et les Démocrates ont essayé de nous attaquer là-dessus, et nous sommes encore plus impliqués dans la FIV qu’eux. Nous sommes donc totalement favorables.

Trump avait déjà proposé de faire payer les traitements de FIV au gouvernement ou aux compagnies d’assurance – sans préciser comment. Mais Harris et les démocrates ont averti qu’une victoire du Parti républicain le mois prochain menacerait les traitements de FIV et d’autres droits reproductifs à la suite de l’annulation par la Cour suprême du droit constitutionnel à l’avortement.

Trump est à la traîne de Harris parmi les électrices dans la plupart des sondages et a absolument besoin de réduire cet écart entre les sexes à 20 jours de la fin.

Le vice-président est confronté à des défis similaires parmi les hommes noirs. Bien qu’il s’agisse d’une cohorte qui a généralement voté pour les démocrates, des signes d’érosion ont été observés au cours des derniers cycles – une tendance que Trump s’efforce de faire progresser.

Mais Harris a riposté au « The Breakfast Club » de Charlamagne Tha God, en affirmant que les électeurs noirs doivent réfléchir attentivement à l’avenir.

« En votant à cette élection, vous avez deux choix, ou vous ne votez pas, mais vous avez deux choix si vous le faites et ce sont deux visions très différentes de notre nation », a déclaré Harris, avertissant comme elle le fait souvent qu’une autre présidence Trump « nous ferait reculer ».

Et elle est allée plus loin qu’avant en catégorisant la menace qu’elle voit incarnée par l’ex-président, qui, ce week-end, a suggéré de retourner l’armée contre des « ennemis de l’intérieur ». L’animateur de l’émission a déclaré que l’un des choix représentés par Trump était le « fascisme », ajoutant : « Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement le dire ?

Harris a répondu : « Oui, nous pouvons le dire. »