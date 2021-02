WASHINGTON (AP) – Donald Trump a été acquitté samedi d’avoir incité à l’attaque horrible contre le Capitole américain, concluant un procès de destitution historique qui lui a épargné la toute première condamnation d’un président américain actuel ou ancien, mais a révélé la fragilité des traditions démocratiques américaines et est parti une nation divisée pour accepter la violence déclenchée par sa présidence vaincue.

À peine un mois après l’émeute meurtrière du 6 janvier qui a assommé le monde, le Sénat s’est réuni pour une rare session de week-end pour rendre son verdict, votant alors que les troupes armées de la Garde nationale continuaient à tenir leurs postes à l’extérieur du bâtiment emblématique.

Le procès rapide, le premier du pays d’un ancien président, a montré dans des détails crus et émotionnels à quel point les envahisseurs étaient devenus périlleux pour détruire la profonde tradition nationale de transfert pacifique du pouvoir présidentiel après que Trump eut refusé de concéder l’élection. Rassemblant devant la Maison Blanche, il a déchaîné une foule de partisans pour «se battre comme un enfer» pour lui au Capitole au moment où le Congrès certifiait la victoire du démocrate Joe Biden. Alors que des centaines de personnes ont pris d’assaut le bâtiment, certains en tenue tactique s’engageant dans des combats sanglants avec la police, les législateurs ont fui pour sauver leur vie. Cinq personnes sont mortes.

Le verdict, sur un vote de 57 contre 43, est presque certain d’influencer non seulement l’avenir politique de l’ancien président, mais celui des sénateurs jurés de rendre une justice impartiale en tant que jurés. Sept républicains ont rejoint tous les démocrates pour condamner, mais c’était loin du seuil des deux tiers requis.

Le résultat après le soulèvement laisse sans solution les divisions déchirantes du pays sur la politique de Trump qui ont conduit à l’attaque intérieure la plus violente contre l’une des trois branches du gouvernement américain.

«Sénateurs, nous sommes dans un dialogue avec l’histoire, une conversation avec notre passé, avec un espoir pour notre avenir», a déclaré la représentante Madeleine Dean, D-Pa .., l’une des procureurs de la Chambre lors des plaidoiries finales.

«Ce que nous faisons ici, ce qui est demandé à chacun de nous ici, en ce moment, restera dans les mémoires.»

Trump, impénitent, a salué son deuxième acquittement de destitution et a déclaré que son mouvement «ne faisait que commencer». Il a qualifié le procès de «encore une autre phase de la plus grande chasse aux sorcières de l’histoire de notre pays».

Bien qu’il ait été acquitté de la seule accusation d’incitation à l’insurrection, c’était de loin le plus grand nombre de sénateurs à voter pour déclarer un président de leur propre parti coupable d’un chef d’accusation de crimes et délits graves.

Ont voté pour déclarer Trump coupable les GOP Sens. Richard Burr de Caroline du Nord, Bill Cassidy de Louisiane, Susan Collins du Maine, Lisa Murkowski de l’Alaska, Mitt Romney de l’Utah, Ben Sasse du Nebraska et Patrick Toomey de la Pennsylvanie.

Même après avoir voté pour l’acquittement, le chef républicain Mitch McConnell a condamné l’ancien président comme étant «pratiquement et moralement responsable» de l’insurrection. McConnell a soutenu que Trump ne pouvait pas être condamné parce qu’il était parti de la Maison Blanche.

Dans un communiqué publié plusieurs heures après le verdict, Biden a souligné la nature bipartite du vote de condamnation ainsi que les vives critiques de McConnell à l’égard de Trump. Fidèle à son désir déclaré de voir le pays surmonter ses divisions, Biden a déclaré que tout le monde, en particulier les dirigeants du pays, avait le devoir de «défendre la vérité et de vaincre les mensonges».

«C’est ainsi que nous mettons fin à cette guerre impie et guérissons l’âme même de notre nation. Telle est la tâche qui nous attend. Et c’est une tâche que nous devons entreprendre ensemble », a déclaré Biden, qui n’avait guère pesé sur les débats au cours de la semaine.

Le procès avait été momentanément jeté dans la confusion lorsque les sénateurs samedi ont soudainement voulu considérer des témoins potentiels, en particulier concernant les actions de Trump alors que la foule se révoltait. Des procédures prolongées auraient pu être particulièrement dommageables pour la nouvelle présidence de Biden, retardant considérablement son nouveau programme législatif. Venant au milieu de la crise brûlante du COVID-19, la Maison Blanche Biden tente de précipiter l’aide à la pandémie via le Congrès.

Le procès, qui a duré près d’une semaine, a livré un récit sombre et graphique de l’émeute et de ses conséquences, d’une manière que les sénateurs, dont la plupart ont fui pour leur propre sécurité ce jour-là, reconnaissent qu’ils sont toujours aux prises.

Les procureurs de la Chambre ont fait valoir que Trump était «l’incitateur en chef» qui a alimenté une campagne de plusieurs mois avec un schéma orchestré de rhétorique violente et de fausses déclarations qu’ils ont appelé le «grand mensonge» qui a déchaîné la foule. Cinq personnes sont mortes, dont un émeutier abattu et un policier.

Les avocats de Trump ont rétorqué que les propos de Trump n’étaient pas destinés à inciter à la violence et que la destitution n’était rien d’autre qu’une «chasse aux sorcières» conçue pour l’empêcher de reprendre ses fonctions.

Les sénateurs, annonçant leurs votes de leur bureau dans la salle même que la foule avait saccagée, n’étaient pas seulement des jurés mais aussi des témoins. Ce n’est qu’en regardant les vidéos graphiques – des émeutiers appelant de manière menaçante la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et le vice-président Mike Pence, qui présidait le décompte de la certification de janvier – que les sénateurs ont dit qu’ils avaient commencé à comprendre à quel point le pays était dangereusement proche du chaos.

De nombreux sénateurs ont maintenu leurs votes serrés jusqu’aux derniers instants de samedi, en particulier les républicains représentant les États où l’ancien président reste populaire. La plupart d’entre eux ont finalement voté pour l’acquittement, doutant que Trump soit pleinement responsable ou si la destitution est la réponse appropriée.

« Il suffit de regarder ce que les républicains ont été forcés de défendre », a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer. « Regardez ce que les républicains ont choisi de pardonner. »

Le républicain de deuxième rang, John Thune du Dakota du Sud, a reconnu: «C’est un vote inconfortable», ajoutant: «Je ne pense pas qu’il y ait eu un bon résultat pour personne».

Dans les plaidoiries, le principal défenseur Michael van der Veen a mis l’accent sur un argument que les sénateurs républicains ont également adopté: qu’il s’agissait uniquement d’un «faux procès de mise en accusation».

« M. Trump est innocent des charges retenues contre lui », a déclaré van der Veen. «L’acte d’incitation ne s’est jamais produit.»

La Chambre a destitué Trump sous le seul chef d’incitation à l’insurrection une semaine après l’émeute, mais le Sénat n’était pas en pleine session et McConnell a refusé les demandes des démocrates de se réunir rapidement pour le procès. En une semaine, Biden a été inauguré, Trump était parti et Pelosi a envoyé l’article de destitution au Sénat quelques jours plus tard, lançant les travaux.

La tourmente de samedi est survenue alors que les sénateurs voulaient entendre des preuves sur les actions de Trump pendant l’émeute, après que les procureurs ont déclaré qu’il n’avait rien fait pour l’arrêter.

Des histoires fraîches du jour au lendemain se sont concentrées sur le représentant Jaime Herrera Beutler de l’État de Washington, qui a déclaré dans un communiqué que Trump avait rejeté un appel du chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, à appeler les émeutiers.

Plusieurs sénateurs républicains ont voté pour considérer des témoins. Lindsey Graham de Caroline du Sud a changé son vote pour se joindre à eux sur ce vote 55-45.

Mais alors que le Sénat faisait face à un procès prolongé et que la défense était prête à appeler de nombreux autres témoins, la situation a été résolue lorsque la déclaration de Herrera Beutler au sujet de l’appel a été lue à haute voix pour que les sénateurs puissent les considérer comme des preuves. Dans le cadre de l’accord, les démocrates ont abandonné leur déposition prévue de la députée et les républicains ont abandonné leur menace d’appeler leurs propres témoins. Ils ont également accepté d’inclure l’horodatage du sénateur Mike Lee d’un appel de Trump au moment où Pence a été évacué, quelques minutes après que Trump a envoyé un tweet critique de son vice-président.

Les procès de destitution sont rares, les sénateurs ne se réunissant en tant que tribunal de destitution d’un président que quatre fois dans l’histoire du pays, pour Andrew Johnson, Bill Clinton et maintenant deux fois pour Trump, le seul à avoir été destitué deux fois. Il n’y a eu aucune condamnation.

Contrairement au procès de destitution de Trump de l’année dernière dans l’affaire Ukraine, une accusation compliquée de corruption et d’obstruction sur ses tentatives pour que l’allié étranger déterre la saleté sur son rival de campagne Biden, celui-ci a apporté un punch émotionnel affiché dans des vidéos graphiques du siège cela a mis à nu la vulnérabilité inattendue du système démocratique.

Dans le même temps, le procès de cette année comportait des avertissements similaires de la part des procureurs selon lesquels Trump doit être tenu pour responsable parce qu’il a montré à plusieurs reprises qu’il n’avait pas de limites. Sans contrôle, il testera davantage les normes de comportement civique, même maintenant qu’il est absent du pouvoir et qu’il commande toujours des partisans fidèles, ont-ils déclaré.