WASHINGTON – Le deuxième procès de destitution de l’ancien président Donald Trump s’est clôturé samedi avec un vote écrasant de la ligne du parti pour acquitter Trump, après que le procès ait été relâché dans la matinée avec une confusion sur les témoins potentiels.

Le Sénat a voté 57-43, ce qui a abouti à l’acquittement de Trump., Avec seulement sept républicains se rangeant du côté de tous les démocrates et des indépendants, en deçà des 67 voix nécessaires pour condamner.

Le vote est intervenu après la confusion sur la façon de procéder après que le Sénat a voté de manière inattendue pour appeler des témoins. Cette décision aurait prolongé le procès, mais a été annulée après que les deux parties ont accepté de saisir à la place la déclaration de la députée en preuve. Les sénateurs ont ensuite écouté les plaidoiries.

Les responsables de la mise en accusation de la Chambre et les avocats de Trump ont plaidé leurs cas pendant trois jours, l’accusation faisant valoir qu’il existe des preuves claires que Trump a incité à la violente émeute du Capitole le 6 janvier et la défense affirmant que le discours politique du président était protégé par le premier amendement.

Trump acquitté avec seulement 7 républicains votant pour condamner

Trump a été acquitté et sera libre de se présenter à nouveau à la présidence en 2024 après que la majorité des républicains se soient rangés à ses côtés dans son procès de destitution. Sept républicains ont rompu les rangs, mais ce n’était pas suffisant pour réussir à condamner Trump.

« Mes plus sincères remerciements également à tous les sénateurs et membres du Congrès des États-Unis qui ont défendu fièrement la Constitution que nous vénérons tous et les principes juridiques sacrés au cœur de notre pays », a déclaré l’ancien président dans un communiqué.

Parce que Trump n’a pas été condamné, il n’y aura pas de deuxième vote pour l’interdire de ses futures fonctions.

Lors du premier procès de destitution de Trump, lorsque les républicains étaient majoritaires. Un seul sénateur républicain a voté pour condamner Trump sur l’un des deux articles de destitution. Le sénateur Mitt Romney, R-Utah, a rompu avec son parti en janvier 2020 pour condamner Trump d’avoir abusé de son pouvoir lors de sa prétendue campagne de pression contre le dirigeant ukrainien.

Les 7 sénateurs du GOP qui ont voté pour condamner Trump

Les sept républicains qui se sont opposés à l’ancien président lors de leur vote étaient:

Le sénateur Richard Burr, RN.C.

Le sénateur Bill Cassidy, R-La.

Sénateur Susan Collins, R-Maine

Sénatrice Lisa Murkowski, R-Alaska

Sénateur Mitt Romney, R-Utah

Le sénateur Ben Sasse, R-Neb.

Le sénateur Pat Toomey, R-Penn.

« Le président a promu des théories du complot infondées pour jeter le doute sur l’intégrité d’une élection libre et juste parce qu’il n’aimait pas les résultats », a déclaré le sénateur Richard Burr, RN.C., dans un communiqué expliquant son vote. «Lorsque la foule est devenue violente, le président a utilisé son bureau pour d’abord enflammer la situation au lieu d’appeler immédiatement à la fin de l’agression.»

Un vote surprise pour appeler des témoins

Les sénateurs ont commencé la journée en votant 55-45 pour permettre la convocation de témoins et l’assignation de documents supplémentaires malgré les indications antérieures des deux côtés selon lesquelles il n’y aurait pas besoin de témoignages supplémentaires, surprenant les deux côtés de l’allée.

Le représentant principal de la Chambre, Jamie Raskin, D-Md., A déclaré vendredi des révélations sur la conversation du leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, avec Trump pendant l’émeute du 6 janvier, obligeant les gestionnaires à demander le témoignage du représentant Jaime Herrera Beutler, R-Washington.

Beutler a publié une déclaration disant que McCarthy, R-Calif., A exhorté Trump à mettre fin à l’émeute, mais que Trump a répondu indifféremment.

L’équipe de défense de Trump a déclaré que si des témoins allaient être appelés, ils appelleraient également des témoins tels que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi et la maire de DC, Muriel Bowser, pour poser des questions sur la sécurité. Michael van der Veen, l’un des avocats de Trump, dans un discours enflammé devant les sénateurs, a déclaré qu’il souhaiterait déposer «au moins plus de 100» personnes. Un assistant de Trump a déclaré plus tard qu’il pourrait y avoir jusqu’à 301 dépositions proposées.

« Il n’y a vraiment qu’une seule personne que la défense doit interroger et c’est son propre client », a répondu Raskin. « Pourquoi n’a-t-il pas défendu le pays après avoir appris l’attaque? »

Un vote surprise est venu du sénateur Lindsey Graham, RS.C., qui, après le vote, a demandé à changer son vote et a soutenu la convocation de témoins. Il s’est rangé du côté des démocrates et de plusieurs autres républicains en votant oui.

« Si vous voulez un délai, ce sera long avec de très nombreux témoins », avait tweeté Graham plus tôt samedi.

Le procès se déroule sans témoignage après compromis

Après le vote pour appeler des témoins, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a appelé à une suspension afin que les législateurs puissent discuter de ce qui se passerait ensuite, y compris de ce qui serait mis dans une résolution requise régissant les détails de la façon dont les témoins seraient appelés.

Cependant, les avocats de Trump et les responsables de la mise en accusation sont parvenus à un compromis pour permettre que la déclaration de Herrera Beutler soit inscrite au dossier, mais renonceraient à appeler des témoins de chaque côté. Le procès a procédé aux plaidoiries finales comme prévu initialement.

Les responsables de la mise en accusation concluent avec une discussion sur ce que Trump savait et quand

L’accusation a clos ses arguments samedi avec un récapitulatif des preuves qu’elle avait présentées plus tôt cette semaine, soulignant la conduite « inacceptable » de Trump et affirmant que Trump était conscient des conséquences de ses actions et de sa rhétorique.

Raskin a fait valoir que le tweet désobligeant de Trump contre l’ancien vice-président Mike Pence publié au milieu de l’émeute, et son refus de faire appel à ses partisans pour qu’ils annulent l’attaque, qui avait été demandée par McCarthy, avait aggravé l’offense de l’ancien président.

«Ce comportement fait évidemment partie intégrante de l’infraction constitutionnelle pour laquelle il a été mis en accusation, à savoir l’incitation à l’insurrection», a déclaré Raskin, repoussant l’argument de la défense selon lequel tout ce que Trump a fait après l’émeute n’est pas une incitation. « C’est une incitation continue à l’insurrection. »

Le représentant David Cicilline, DR.I., un autre procureur chargé de la mise en accusation, a réfuté l’argument précédent de la défense selon lequel « à aucun moment le président n’a été informé que le vice-président était en danger ».

Cicilline a présenté aux sénateurs une chronologie des événements du 6 janvier et a fait valoir qu’il est « inconcevable » que Trump n’aurait pas été mis au courant de la situation de Pence et de la situation au Capitole, compte tenu de ses ressources en tant que président et du reportage généralisé du événements.

Les avocats de Trump disent qu’il n’a jamais encouragé la violence

L’équipe de la défense a conclu en argumentant quatre points: le Sénat n’a pas la compétence pour juger un ancien président, que la Chambre n’a pas présenté de multiples allégations contre Trump en tant qu’articles de destitution séparés, que Trump n’a pas bénéficié d’une procédure régulière et qu’il est protégé par le premier amendement.

Van der Veen a reconnu ce qu’il a appelé la violence «odieuse» qui a eu lieu au Capitole, et a déclaré que lui et son client la condamnaient. Mais il a dit que Trump n’en était pas la cause.

« Ce qui s’est passé au Capitole américain le 6 janvier a été une grave tragédie », a déclaré van der Veen. « Peu importe combien d’images vraiment horribles que nous voyons sur la conduite des émeutiers, combien d’émotion a été injectée dans ce procès, cela ne change rien au fait que M. Trump est innocent des accusations portées contre lui. »

Il a également affirmé à tort que l’émeute impliquait non seulement les partisans de Trump, mais aussi ceux de l’autre côté du spectre politique, qui a été largement démystifié.

Van der Veen a imploré les sénateurs de ne pas «se livrer à la convoitise de destitution» des démocrates, exhortant les sénateurs à se concentrer sur l’unité et à poursuivre d’autres questions urgentes pour le pays.

Les rires et les objections mènent à l’avertissement de Leahy

Le sénateur Patrick Leahy, D-Vt., Qui préside le procès en sa qualité de président intérimaire du Sénat, a pris quelques instants au cours du dernier jour du procès de destitution de Trump pour appeler à un discours civil à la chambre.

Samedi matin, alors que van der Veen critiquait la procédure des directeurs de la Chambre, les sénateurs ont commencé à rire lorsque l’avocat de la défense a insisté sur le fait que toutes les dépositions devaient être faites dans son cabinet d’avocats spécialisé en dommages corporels à Philadelphie, et ont vivement contesté l’utilisation de Zoom pour déposer des témoins via Internet .

Van der Veen répliqua à la chambre, « Je ne sais pas pourquoi vous riez. »

Leahy a rappelé aux sénateurs et aux représentants des deux côtés les paroles du juge en chef John Robert lorsqu’il a présidé le premier procès de destitution de Trump, appelant à la courtoisie.

« Je rappellerais à tout le monde, comme l’a noté le juge en chef Roberts le 21 janvier 2020, citant le procès de Charles Swayne en 1905: Toutes les parties de la chambre doivent s’abstenir d’utiliser un langage qui n’est pas propice au discours civil », a déclaré Leahy.

À un autre moment, Leahy a demandé à l’avocat de la défense de Trump, Michael Van der Veen, de s’asseoir après s’être opposé à une partie de l’argumentation finale des responsables de la Chambre, arguant qu’une lecture de tweet ne faisait pas partie des preuves précédemment présentées.

Van der Veen avait crié « Objection! Ce n’est pas une preuve ».

« L’avocat va s’asseoir. Le président n’a aucun moyen de savoir quel matériel constitue une preuve ou non », a déclaré Leahy.

Contribution: Bart Jansen, Christal Hayes, Nicholas Wu, Savannah Behrmann