La campagne du président Donald Trump dépense plus de 5 millions de dollars en publicités télévisées et radiophoniques demandant aux partisans de faire pression sur les membres du Parti républicain et les représentants du gouvernement de l’État pour qu’ils annulent les résultats des élections.

Certaines des nouvelles publicités, diffusées à l’échelle nationale sur Fox News Channel, Fox Business, Newsmax et One America News Network, avec des demandes plus spécifiques destinées aux électeurs de l’Arizona, de la Géorgie, du Michigan et du Wisconsin, ont été tweetées par le président jeudi matin.

Ils se dérouleront dans la nuit du 5 janvier, a déclaré un porte-parole de la campagne à DailyMail.com – le Congrès s’apprête à approuver le décompte du collège électoral le 6 janvier, sous la présidence du vice-président Mike Pence.

La campagne du président Donald Trump (à gauche) dépense 5 millions de dollars pour diffuser des publicités télévisées et radiophoniques à la veille de la réunion du 6 janvier du Congrès pour approuver le décompte du collège électoral, demandant aux partisans d’appeler les législateurs des États et de les encourager à annuler les résultats des élections.

Une nouvelle publicité que Trump a lancée sur son compte Twitter jeudi matin, s’est vantée des 74 millions de votes qu’il a reçus, puis a fait de fausses déclarations sur la fraude électorale généralisée. Le président élu Joe Biden a remporté 81 millions de voix

Une carte dans l’annonce montre un certain nombre d’États qui sont passés au bleu pour Biden – Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin, Géorgie et Arizona – marqués en rouge clair, comme si Trump les avait remportés lors d’une « victoire écrasante ».

Le vice-président Mike Pence devra présider la réunion du Congrès du 6 janvier au cours de laquelle les législateurs auront la possibilité de s’opposer au décompte des votes du collège électoral, mais les votes au Congrès n’existent pas pour que ces décomptes soient annulés.

Trump s’est plaint que Pence n’a pas fait assez pour le défendre, selon des reportages du New York Times et d’Axios.

Dans une publicité intitulée « Stop the Steal », que Trump a présentée sur son compte Twitter tôt jeudi, le spot indique que « l’Amérique a récompensé le président Trump avec plus de 74 millions de votes ».

Le président élu Joe Biden a remporté plus de 81 millions de voix – et a battu Trump au collège électoral 306 à 232.

«Des millions de plus qu’Obama et les deux Clinton. Plus de votes que n’importe quel président. Plus de votes des Afro-Américains, des Latinos et des Juifs américains que n’importe quel républicain depuis des décennies », a-t-il poursuivi.

« Le président Trump a remporté l’Ohio, la Floride et 95% des comtés bellwether. Mais quelque chose s’est passé », dit-il.

L’annonce appelle ensuite les États qui «ont précipité des bulletins de vote par correspondance», qualifiant cela de «recette de fraude».

Il prétend à tort que « les bulletins de vote Biden [were] ajouté au milieu de la nuit.

Il montre également des images de Biden gâchant un point de discussion sur les efforts de sa campagne pour lutter contre la suppression des électeurs.

Biden a déclaré qu’il disposait de « l’organisation de fraude électorale la plus étendue et la plus inclusive de … l’histoire ».

L’annonce comprend également une carte où plusieurs États qui sont devenus bleus pour Biden – Pennsylvanie, Arizona, Michigan, Géorgie et Michigan – sont marqués en rouge.

« C’est un scandale », a déclaré la publicité de la campagne Trump. «Le peuple américain mérite de connaître la vérité.

Dans les publicités ciblant spécifiquement les États, les partisans sont invités à appeler des personnalités comme le gouverneur de l’Arizona Doug Ducey, un républicain, qui a déjà certifié les résultats de l’État.

Une annonce radio du Wisconsin comprend un numéro qui compose le Parti républicain du Wisconsin.

Aucune de ces entités n’a le pouvoir de renverser le collège électoral, qui a déjà voté en faveur de Biden le 14 décembre, lui donnant les 306 voix attendues.

Pence faisait face à une pression supplémentaire mercredi après que des sites Web marginaux de droite aient induit en erreur les partisans de Trump en disant que le vice-président pourrait jouer la soi-disant « carte Pence », affirmant que le code américain stipule que le vice-président doit accepter ou rejeter le résultat des élections le troisième. Mercredi de décembre.

Cette date, cette année, est le 23 décembre, qui s’est passé sans une telle action de Pence parce que le vice-président n’a pas ce pouvoir.

Pence est cependant censé présider la réunion du 6 janvier à la Chambre des représentants lorsque le décompte du collège électoral sera officialisé.

Lors de cette réunion, si un membre de la Chambre est rejoint par un sénateur, il peut retarder les travaux en contestant le décompte dans certains États.

La Chambre et le Sénat se réunissent ensuite dans leurs chambres respectives et débattent de l’objection, avec une majorité simple nécessaire pour rejeter la plainte.

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a demandé aux sénateurs républicains de ne pas s’engager dans cet effort – qui est déjà soutenu par plusieurs membres du GOP House – car cela mettra son caucus dans une situation difficile.

Il n’y aura pas assez de votes au Sénat pour rejeter les résultats des États, donc McConnell préférerait que les sénateurs républicains n’aient pas à choisir le camp entre Trump et le résultat légitime des élections.

À la fin de la procédure, Pence devra annoncer Biden comme gagnant.

Cela, selon Axios, a énervé Trump, car le président considère que Pence s’acquitte de son devoir constitutionnel comme la « trahison ultime », comme le dit le nouveau site.

Axios a également rapporté que Trump avait été secoué par une publicité du Lincoln Project qui disait: « Quand Mike Pence vous fuit, vous savez que c’est fini. »

«La fin arrive Donald. Même Mike Pence le sait. Il s’éloigne de votre naufrage. De vos mensonges désespérés et de vos avocats clowns », dit le spot.

Mardi, cependant, Pence a déclaré à une foule de jeunes conservateurs lors du Turning Point USA Student Action Summit que le combat était en cours.

« Alors que notre course électorale se poursuit, je vous ferai une promesse, nous continuerons à nous battre jusqu’à ce que chaque vote légal soit compté. Nous allons continuer à nous battre jusqu’à ce que chaque vote illégal soit rejeté », a déclaré Pence.

Mais Pence a ensuite mentionné la Géorgie – où les Sénateurs républicains Kelly Loeffler et David Perdue sont sur le bulletin de vote lors d’un second tour le 5 janvier – suggérant que les commentaires pourraient concerner ce concours et non la course à la présidentielle.

Pence pourrait également abandonner sa responsabilité et ne pas présider la réunion du Congrès du 6 janvier.

La dernière personne à le faire était le vice-président Hubert Humphrey en 1969.

Il était le candidat démocrate et avait été vaincu par le républicain Richard Nixon.

Humphrey était à l’étranger à l’époque pour assister aux funérailles de Trygve Lie, le premier secrétaire général des Nations Unies.