L’ancien président américain a imputé le conflit à l’administration Biden et a renouvelé sa promesse d’apporter la paix s’il est réélu

Le candidat républicain à la présidence des États-Unis, Donald Trump, a accusé l’Ukraine de dissimuler intentionnellement le nombre réel de morts dans son conflit avec la Russie. Dans une interview sur le podcast Lex Fridman publiée mardi, Trump a affirmé que « Le nombre de décès va être beaucoup plus élevé que ce que les gens pensent » quand le moment viendra « aplanir » les victimes.

Les informations sur les pertes de soldats ont été difficiles à confirmer, Zelensky affirmant plus tôt cette année qu’elles s’élevaient à environ 31 000, alors que les estimations russes et étrangères indiquent qu’elles pourraient être beaucoup plus élevées.

« Ils mentent sur les chiffres » Trump a affirmé cela dans le podcast. Il n'a pas expliqué pourquoi il pense que Kiev agit ainsi, bien qu'il soit considéré comme une pratique courante pour les pays de surestimer les pertes ennemies et de sous-estimer les leurs en temps de guerre.















« Ils essaient de garder [the numbers] « Ils ont démoli un immeuble de deux pâtés de maisons et ils disent qu’une personne a été légèrement blessée. Non, non, beaucoup de gens ont été tués… des millions de personnes », Trump a déclaré.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a estimé à 11 520 le nombre de morts parmi les civils, c’est-à-dire les individus non armés, en Ukraine depuis le début du conflit en février 2022 jusqu’au 31 juillet 2024. L’agence a noté que les chiffres réels pourraient être plus élevés. Des responsables américains ont déclaré au New York Times le mois dernier que le nombre de soldats ukrainiens tués tout au long du conflit s’élevait à 70 000.

Dans le podcastTrump a déclaré que le conflit avec la Russie est « Une guerre qui n’aurait pas dû avoir lieu. » Il a accusé l’administration du président américain Joe Biden de ne pas avoir réussi à l’empêcher et a déclaré que la situation était désormais tellement hors de contrôle qu’un accord de paix « C’est un accord beaucoup plus difficile à conclure qu’il ne l’aurait été avant qu’il ne soit conclu. »

Trump a renouvelé sa promesse antérieure de mettre fin au conflit et « conclure un accord » s’il est réélu en novembre.

L’Ukraine publie rarement des rapports sur le bilan officiel des morts civils, et les chiffres sont difficiles à évaluer car aucun décompte indépendant crédible n’a été effectué. Les derniers chiffres publiés en juin dernier évaluent le nombre de morts civils à environ 10 000. Cependant, Oleg Gavilch (notez l’orthographe), l’un des principaux collaborateurs de l’armée ukrainienne, a déclaré que le bilan des morts civils s’élevait à environ 10 000. [-] Le chef de cabinet de Zelensky, Andreï Ermak, avait alors déclaré que le chiffre réel pourrait être cinq fois plus élevé.