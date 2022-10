Trump accuse les États-Unis d’avoir “presque forcé” Poutine à envahir l’Ukraine, selon une rhétorique “stupide” raillant la Russie

Donald Trump a reproché aux États-Unis et à leurs dirigeants d’avoir “presque forcé” Vladimir Poutine à envahir l’Ukraine.

Apparaissant sur Real America’s Voice, Trump a accusé les États-Unis de narguer Poutine avec une rhétorique “stupide”.

Trump a répété une affirmation sans fondement selon laquelle la guerre entre l’Ukraine et la Russie n’aurait pas eu lieu s’il était encore président.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

L’ancien président Donald Trump a accusé les États-Unis d’avoir “presque forcé” le président russe Vladimir Poutine à envahir l’Ukraine, Newsweek a été le premier à signaler.

Lors d’une interview samedi matin sur Real America’s Voice, un réseau de droite, l’ancien président a accusé les États-Unis et ses dirigeants d’avoir poussé Poutine à mener une invasion bâclée de l’Ukraine le 24 février.

“Ils l’ont en fait nargué, si vous y regardez vraiment, notre pays et nos soi-disant dirigeants ont nargué Poutine”, a déclaré Trump. “J’écouterais, je dirais, vous savez, ils le forcent presque à faire ce qu’ils disent. La rhétorique était si stupide.”

Trump n’a fourni aucun exemple de la façon dont les États-Unis ou le président Joe Biden ont “nargué” Poutine ou quelle était la rhétorique soi-disant “stupide”.

Plus tôt dans l’interview, l’ancien président a affirmé que la guerre entre la Russie et l’Ukraine n’aurait jamais eu lieu s’il avait remporté les élections et servi un second mandat.

“L’Ukraine et la Russie ne se battraient pas”, a affirmé Trump. “Cela ne veut pas dire qu’ils s’aimeraient, mais il n’y a aucun moyen qu’ils se battent, et il n’y a aucun moyen que Poutine soit entré.”

Dans la préparation de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Trump a fait la même affirmation sans fondement que Poutine n’aurait pas envahi s’il était toujours au pouvoir. Il a cité sa relation positive avec le dirigeant russe.

“Je connaissais très bien Poutine. Je m’entendais très bien avec lui. Il m’aimait bien. Je l’aimais bien”, a déclaré Trump lors d’un “Clay Travis et Buck Sexton Show” apparition le 22 février. “Je veux dire, vous savez, c’est un dur à cuire, il a beaucoup de charme et beaucoup de fierté, et il aime son pays.”

Trump aussi controversé a décrit la justification de Poutine pour envahir comme “savvy” et “génie”.