L’ancien président Donald Trump a vérifié le nom de la superstar du cerceau LeBron James pour avoir publié un tweet visant le flic de l’Ohio qui a tué mardi Ma’Khia Bryant, 16 ans.

« LeBron James devrait se concentrer sur le basket-ball plutôt que de présider à la destruction de la NBA », a écrit Trump dans un déclaration, avant de se moquer de la ligue pour ses «notes télévisées les plus basses» de son histoire.

L’ancien président Donald Trump a critiqué la superstar de la NBA Lebron James pour être « raciste » lorsque l’athlète a pesé sur la mort par balle de Ma’Khia Bryant par la police

«Ses diatribes RACISTES sont source de division, désagréables, insultantes et humiliantes», indique le communiqué. «Il est peut-être un grand basketteur, mais il ne fait rien pour rapprocher notre pays!»

La réprimande fulgurante du 45e président intervient après que le phénomène des cerceaux James ait tweeté une photo du policier de Columbus Nicholas Reardon qui aurait tiré les balles mortelles qui ont abattu Bryant sous la légende tout-en-un: « YOU’RE NEXT » et un hashtag qui disait: « #RESPONSABILITÉ »

Le moment avant que l’agent de police de Columbus, Nicholas Reardon, ait tiré des coups de feu qui ont tué Ma’Khia Bryant, 16 ans, qui aurait été témoin en train de brandir un couteau lors d’une escarmouche. Crédit: Ville de Colomb

Tweet que Lebron James a publié et supprimé qui représentait le policier de Columbus qui a tiré et tué Ma’Khia Bryant, 16 ans Crédit: Twitter

LeBron James a été critiqué par l’ancien président Trump qui a qualifié sa suppression depuis de « diatribe raciste » Crédits: Getty Images – Getty

La nouvelle de la mort de Bryant est venue peu de temps après que l’ancien flic de Minneapolis, Derek Chauvin, a été reconnu coupable de meurtre et d’homicide involontaire coupable de George Floyd l’année dernière.

Le MVP des Lakers a fini par supprimer le tweet affirmant qu’il était «utilisé pour créer plus de haine».

Après avoir lancé un barrage de frustration de la part de ses fans pour la suppression du tweet original, mercredi soir, James a tenté d’élucider la source de son mécontentement.

Il a écrit: «Je suis tellement fatigué de voir des Noirs tués par la police.

«J’ai pris le tweet parce qu’il est utilisé pour créer plus de haine – Il ne s’agit pas d’un officier. Il s’agit de l’ensemble du système et ils utilisent toujours nos mots pour créer plus de racisme.

« Je suis tellement désespéré pour plus de RESPONSABILITÉ. »

Dans un tweet ultérieur, il a écrit: « LA COLÈRE fait du bien à l’un de nous et cela m’inclut! »