Trump accuse le FBI de mauvaises manières

L’ancien président américain affirme que les agents qui ont fouillé sa résidence n’ont même pas pris la peine d’enlever leurs chaussures dans sa chambre

Donald Trump, le 45e président américain, a affirmé que des agents du FBI avaient violé ses droits constitutionnels et fait des ravages dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. L’agence a perquisitionné les locaux de Trump début août dans le cadre d’une enquête sur le traitement par l’ancien président de documents classifiés.

S’adressant à Truth Social dimanche, le brandon républicain a déclaré qu’il le ferait “bientôt en tête” à Mar-a-Lago pour vérifier ” saccage inutile de chambres et d’autres parties de la maison “.

Selon un article publié sur la plateforme de médias sociaux lancée par Trump en février, l’ancien chef de l’État s’est senti “totalement violé” par l’intrusion des forces de l’ordre.

Dans une série de messages consécutifs, Trump a accusé les agents d’avoir violé ses droits au quatrième amendement, ajoutant que sa succession serait “ne sera plus jamais pareil” après leur visite.

“Il a été” saccagé “et dans un état très différent de celui dans lequel je l’ai laissé”, se lamenta-t-il.

Il a également mentionné que les agents qui ont fouillé sa résidence “n’ont même pas enlevé leurs chaussures dans ma chambre.”

Lire la suite Trump fait des prédictions sur une éventuelle inculpation

Plus tôt ce mois-ci, Trump a affirmé que le FBI avait délibérément éparpillé des documents sur le tapis avant de les prendre en photo pour donner à l’ancien président un air bâclé.

“Ils les ont laissé tomber, pas moi – Très trompeur,” il a écrit à l’époque, ajoutant dans un post séparé: “Peut-être prétendre que c’est moi qui l’ai fait !”

Le mois dernier, Trump a également accusé les agents d’avoir quitté le placard de sa femme, Melania Trump, dans un “désordre” et fouillant la chambre de son fils de 16 ans.

Selon un mandat de perquisition, les agents fédéraux ont saisi plus de 11 000 documents et photographies du gouvernement lors du raid du 8 août. Certains des matériaux récupérés seraient marqués “Top secret” et certains pourraient concerner les armes nucléaires.

Les archives judiciaires énumèrent trois lois pénales que Trump est soupçonné d’avoir enfreintes, y compris la loi sur l’espionnage.

Trump, à son tour, nie fermement tout acte répréhensible et insiste sur le fait que le raid du FBI était politiquement motivé.