Trump accusé de subornation de témoins

Le président du comité Bennie Thompson (D-MS) et la vice-présidente Liz Cheney (R-WY) dirigent la septième audience publique du House Select Committee pour enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain, à Washington, DC, États-Unis, le 12 juillet 2022.

L’audience de mardi a montré des témoignages décrivant une bagarre à la Maison Blanche qui a opposé les alliés de Trump, dont l’avocat Sidney Powell et l’ancien conseiller à la sécurité nationale Mike Flynn, à plusieurs avocats de la Maison Blanche.

L’argument est survenu en décembre 2020 alors que Trump et ses alliés perdaient bon nombre de leurs contestations judiciaires des résultats des élections.

“Je me souviens qu’ils m’ont vraiment attaqué verbalement tous les trois avec force”, a déclaré Cipollone en décrivant la dispute. L’ancien avocat de la Maison Blanche a déclaré que lui et d’autres responsables de la Maison Blanche dans la salle avaient déclaré qu’ils avaient une question primordiale : où sont les preuves de fraude et de malversations lors des élections générales ?

Eric Herschmann, un ancien conseiller juridique de la Maison Blanche, a déclaré dans son témoignage qu’il avait attaqué Powell directement lors de la dispute à la Maison Blanche.

“Je suis gentil. J’ai été beaucoup plus dur avec elle”, a déclaré Herschmann.