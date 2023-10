Trump accusé d’avoir divulgué des secrets de sous-marins – médias – RT World News

L’ancien président américain aurait discuté d’informations sensibles avec un milliardaire australien dans son country club de Floride.

L’ancien président américain Donald Trump aurait été accusé d’avoir discuté d’informations sensibles sur les sous-marins nucléaires du pays alors qu’il discutait avec un homme d’affaires australien dans son country club de Mar-a-Lago en Floride.

La conversation avec le milliardaire Anthony Pratt a eu lieu en avril 2021, trois mois après le départ de Trump, et elle aurait inclus des références au nombre d’ogives nucléaires transportées par les sous-marins américains et à la distance à laquelle ils peuvent s’approcher d’un navire russe sans être détectés, a rapporté jeudi ABC News. Pratt, qui dirige la société d’emballage Pratt Industries, aurait partagé l’information avec plus d’une douzaine de responsables australiens, ainsi qu’avec des journalistes et certains de ses employés, a indiqué le média, citant des personnes non identifiées proches du dossier.

ABC a admis qu’il n’était pas clair si les commentaires de Trump sur les sous-marins américains étaient exacts ; Les sources anonymes du média n’ont pas non plus affirmé spécifiquement que les informations étaient classifiées. Cependant, les procureurs américains et les agents du FBI ont interrogé Pratt au moins deux fois cette année au sujet de sa conversation avec Trump, et les enquêteurs ont exhorté l’homme d’affaires à ne pas diffuser davantage l’information car elle était potentiellement sensible.















Les allégations ont été signalées à l’équipe d’enquêteurs du procureur spécial américain Jack Smith. Smith poursuit Trump pour avoir prétendument mal géré des documents classifiés et a déposé un acte d’accusation distinct contre l’ex-président pour avoir tenté d’annuler sa défaite aux élections de 2020. L’acte d’accusation concernant le traitement de documents classifiés ne comprenait aucune allégation liée à la conversation de Trump avec Pratt.

Plus tôt cette année, CNN a diffusé un enregistrement de Trump discutant prétendument de secrets militaires américains dans son country club du New Jersey. Le média a également rapporté en mai que Trump avait admis avoir conservé un document classifié détaillant les plans de l’armée américaine en vue d’une éventuelle attaque contre l’Iran.

Pratt, membre de Mar-a-Lago, a déclaré aux enquêteurs qu’il essayait d’engager la conversation avec Trump lorsqu’il a évoqué les sous-marins nucléaires américains. Le milliardaire a suggéré que l’Australie devrait commencer à acheter ses sous-marins aux États-Unis. Trump a répondu en faisant des affirmations sur les capacités des navires américains. Pratt a ajouté que Trump ne lui avait montré aucun document gouvernemental.

La conversation a eu lieu à un moment où l’Australie négociait avec l’administration du président Joe Biden pour acheter des sous-marins à propulsion nucléaire américains. L’accord a été conclu plus tôt cette année, l’Australie acceptant d’acheter trois des sous-marins. Pratt a déclaré qu’il avait parlé à d’autres de la conversation avec Trump pour montrer comment il défendait les intérêts de l’Australie aux États-Unis.

Un porte-parole de Trump a nié tout acte répréhensible de la part de l’ancien président, a rapporté ABC. Les accusations concernant la conversation avec Pratt manquent « un contexte approprié et des informations pertinentes » a déclaré le porte-parole.