Trump accusé d’avoir dîné avec le nationaliste blanc, le rappeur Ye

NEW YORK (AP) – L’ancien président Donald Trump renouvelle son attention sur sa longue histoire de fermeture des yeux sur le sectarisme après avoir dîné avec un nationaliste blanc niant l’Holocauste et le rappeur anciennement connu sous le nom de Kanye West quelques jours seulement après le début de sa troisième campagne pour le Blanc Loger.

Trump a dîné mardi dans son club Mar-a-Lago avec West, qui est maintenant connu sous le nom de Ye, ainsi que Nick Fuentes, un militant d’extrême droite qui a utilisé sa plateforme en ligne pour cracher une rhétorique antisémite et nationaliste blanche.

Ye, qui dit lui aussi être candidat à la présidence en 2024, a fait sa propre série de commentaires antisémites ces dernières semaines, entraînant sa suspension des plateformes de médias sociaux, son agence de talents l’abandonnant et des entreprises comme Adidas coupant les liens avec lui. Le fabricant de vêtements de sport a également ouvert une enquête sur sa conduite.

Dans un communiqué de la Maison Blanche, le porte-parole Andrew Bates a déclaré : « Le sectarisme, la haine et l’antisémitisme n’ont absolument pas leur place en Amérique, y compris à Mar-A-Lago. La négation de l’Holocauste est répugnante et dangereuse, et elle doit être condamnée avec force.

Trump, dans une série de déclarations vendredi, a déclaré qu’il n’avait “jamais rencontré et ne savait rien de” Fuentes avant d’arriver avec Ye dans son club. Mais Trump n’a pas non plus reconnu la longue histoire de propos racistes et antisémites de Fuentes, ni dénoncé les déclarations diffamatoires de l’un ou l’autre des hommes.

Trump a écrit à propos de Ye sur sa plate-forme de médias sociaux que “nous nous entendions très bien, il n’a exprimé aucun antisémitisme et j’ai apprécié toutes les belles choses qu’il a dites à mon sujet sur” Tucker Carlson “.” J’accepte de vous rencontrer ? »

L’ancien président a une longue histoire de non-condamnation sans équivoque des discours de haine. Au cours de sa campagne de 2016, Trump a hésité lorsqu’on lui a demandé de dénoncer le KKK après avoir été approuvé par l’ancien chef du groupe, affirmant dans une interview télévisée qu’il ne « savait rien de David Duke ». En 2017, à la suite des manifestations meurtrières de la suprématie blanche à Charlottesville, en Virginie, Trump a été largement critiqué pour avoir déclaré que la violence était « responsable des deux côtés ». Et ses rassemblements comportent fréquemment une rhétorique incendiaire de personnalités comme la représentante américaine Marjorie Taylor Greene, R-Ga., Qui a pris la parole plus tôt cette année lors d’une conférence d’extrême droite organisée par Fuentes.

Le dernier épisode, survenant une semaine seulement après que Trump a lancé sa troisième course à l’investiture républicaine, a également souligné à quel point l’accès à l’ancien président restait vaguement contrôlé, en particulier sans une opération de campagne traditionnelle en place.

Le club Mar-a-Lago de Trump a fait l’objet d’un examen approfondi au milieu des révélations selon lesquelles Trump y stockait des centaines de documents avec des marques classifiées – déclenchant une enquête fédérale. Mais le club – et les personnes auxquelles il a donné accès à Trump – a longtemps été une source de consternation parmi les anciens assistants de la Maison Blanche.

Mar-a-Lago n’est pas seulement la maison de Trump, mais aussi un club privé et un espace événementiel. Les membres rémunérés et leurs invités dînent à ses côtés et se mêlent souvent à lui ; les membres du public peuvent réserver des mariages, des collectes de fonds et d’autres événements, et Trump passe souvent.

Ye a d’abord partagé les détails du dîner dans une vidéo qu’il a publiée sur son compte Twitter jeudi. Ye a déclaré qu’il s’était rendu en Floride pour demander à Trump d’être son colistier de 2024, et que la réunion s’était échauffée, Trump «perturbé» par sa demande et Ye irrité par les critiques de Trump à l’égard de son ex-épouse, Kim Kardashian.

“Quand Trump a commencé à me crier dessus à table en me disant que j’allais perdre. Je veux dire, est-ce que ça a déjà marché pour quelqu’un dans l’histoire, dire à Ye que je vais perdre ? Vous avez demandé dans la vidéo. « Tu parles à Ye ! »

Ye a également déclaré que Trump était “vraiment impressionné par Nick Fuentes”, qu’il a décrit comme “en fait un loyaliste” et a dit qu’il avait demandé à Trump : “Pourquoi, quand vous en avez eu l’occasion, n’avez-vous pas libéré les 6 janvier ?” faisant référence aux accusés qui auraient participé à l’insurrection meurtrière au Capitole américain le 6 janvier 2021.

Trump a publié vendredi une série de déclarations essayant d’expliquer les circonstances de la réunion.

“Kanye West voulait vraiment visiter Mar-a-Lago. Notre dîner-rencontre était censé être Kanye et moi uniquement, mais il est arrivé avec un invité que je n’avais jamais rencontré et dont je ne savais rien », a déclaré Trump dans sa première déclaration publiée par sa campagne.

Peu de temps après, Trump s’est rendu sur son réseau de médias sociaux pour dire que Ye et « trois de ses amis, dont je ne savais rien » s’étaient « présentés de manière inattendue » dans son club.

« Nous avons dîné mardi soir avec de nombreux membres présents sur la terrasse arrière. Le dîner fut rapide et sans incident. Ils sont ensuite partis pour l’aéroport », a-t-il écrit.

Quelques heures plus tard, il a de nouveau posté, disant qu’il avait dit à Ye qu’il “ne devrait certainement pas se présenter à la présidence” et que “tous les électeurs que vous pourriez avoir devraient voter pour TRUMP”.

“Quoi qu’il en soit, nous nous entendions très bien, il n’a exprimé aucun antisémitisme et j’ai apprécié toutes les belles choses qu’il a dites à mon sujet dans” Tucker Carlson “”, a-t-il ajouté. « Pourquoi n’accepterais-je pas de vous rencontrer ? De plus, je ne connaissais pas Nick Fuentes.

Fuentes, quant à lui, a déclaré après le voyage que, bien qu’il ne puisse pas exclure que Trump ait entendu parler de lui, “je ne pense pas qu’il savait que j’étais moi au dîner”.

“Je ne voulais pas que mes déclarations et tout mon parcours deviennent en quelque sorte un problème de relations publiques pour le président”, a-t-il ajouté lors de son émission.

La réunion a suscité des critiques immédiates de la part des critiques de Trump ainsi que de certains partisans, dont David Friedman, qui a été ambassadeur de Trump en Israël.

“Pour mon ami Donald Trump, vous valez mieux que ça. Même une visite sociale d’un antisémite comme Kanye West et d’une racaille humaine comme Nick Fuentes est inacceptable », a écrit Friedman dans un tweet. “Je vous exhorte à jeter ces clochards dehors, à les désavouer et à les reléguer dans la poubelle de l’histoire à laquelle ils appartiennent.”

Samedi, l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, rival potentiel de 2024, a également dénoncé l’antisémitisme, sans faire directement référence au dîner ni au président sous lequel il a servi.

“L’antisémitisme est un cancer”, a écrit Pompeo, ajoutant : “Nous sommes aux côtés du peuple juif dans la lutte contre le plus ancien sectarisme du monde”.

Biden, interrogé sur le dîner-rencontre de Trump pendant ses vacances à Nantucket, Massachusetts, a répondu: “Vous ne voulez pas entendre ce que je pense.”

Jill Colvin, l’Associated Press