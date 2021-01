Le président américain Donald Trump a critiqué Big Tech pour avoir attisé les flammes de la division à l’échelle nationale, accusant les mégacorporations qui l’ont déplatformé de faire «une chose horrible aux États-Unis».

Le président a embrouillé les géants de la technologie dans une allocution aux journalistes mardi alors qu’il se préparait à monter à bord d’un vol pour Alamo, au Texas, où il devait présenter son mur frontalier plus tard dans la journée. « Je pense que Big Tech fait des choses horribles pour notre pays et pour notre pays, et je pense que ce sera une erreur catastrophique pour eux», A déclaré Trump.

Accuser les entreprises qui l’ont expulsé de leurs plateformes à la suite de l’émeute de la semaine dernière au Capitole à Washington, DC de « diviser et être source de division, « Trump a suggéré que les entreprises technologiques étaient »montrant quelque chose que je prédis depuis longtemps si les gens n’agissent pas en conséquence«Il n’a cependant pas expliqué exactement ce qu’était ce quelque chose.

« Je pense que Big Tech a commis une terrible erreur [that is] très, très mauvais pour notre pays et cela amène les autres à faire la même chose, « Trump a continué, faisant allusion à un »contre-mouvement« au plus grand nombre »problèmes » et « danger« causée par les puissantes corporations.

« Je n’ai jamais vu une telle colère que je vois en ce moment, et c’est une chose terrible, « a déclaré le président, ajoutant que son administration avait »un soutien formidable, probablement comme personne ne l’a jamais vu auparavant« mais qu’il était impératif de »éviter la violence. «

Trump a refusé d’assumer la responsabilité de l’émeute au Capitole, arguant que ses ennemis politiques avaient fait des déclarations beaucoup plus incendiaires lors des émeutes et des manifestations de Black Lives Matter à travers le pays.

Son discours devant une foule assemblée de manifestants du Capitole – qui à ce moment-là étaient encore pacifiques – et les publications ultérieures sur les médias sociaux ont été retenues par Twitter, Facebook, YouTube et d’autres plateformes technologiques pour justifier la déplatformance d’un président en exercice, étiqueté comme « incitation à la violence« même s’ils n’ont inclus aucun appel explicite à attaquer les législateurs ou la propriété fédérale.

Trump était cependant loin d’être le seul utilisateur conservateur des médias sociaux à se retrouver déplatformé la semaine dernière. Des centaines de milliers de partisans de Trump, de fans de la théorie du complot de QAnon et d’autres comptes non traditionnels ont été suspendus ce week-end de Facebook et Twitter. Lundi, Amazon a effacé le domaine de Parler, un réseau de médias sociaux de type Twitter qui est devenu un refuge pour les fans de Trump déplatformés.

Les plates-formes ont justifié leurs suppressions massives et les suspensions de comptes en tentant de lier tous les utilisateurs supprimés à QAnon et en invoquant la violence de la semaine précédente comme preuve d’un prétendu « risque accru de préjudice. «

Alors qu’il ne reste qu’un peu plus d’une semaine à Trump dans son mandat, les démocrates de la Chambre sont déterminés à le destituer à nouveau en raison de l’émeute. Ils ont déposé lundi un article de mise en accusation l’accusant de « incitation à l’insurrection»et prévoyez de demander au vice-président Mike Pence d’invoquer le 25e amendement pour révoquer le président.

