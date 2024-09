Trump accepte de rencontrer Zelensky — RT World News

Le candidat républicain à la présidentielle américaine Donald Trump a annoncé qu’il rencontrerait vendredi l’Ukrainien Vladimir Zelensky à New York.

Zelensky a rencontré le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris, candidate des démocrates à la présidence aux élections de novembre. Il a également cherché à rencontrer Trump.

« Je le rencontrerai demain matin vers 9h45 à la Trump Tower », » a annoncé l’ancien et peut-être futur président américain lors d’une conférence de presse à New York jeudi après-midi.

Plus tôt dans la journée, Trump avait publié sur sa plateforme TruthSocial un message de l’ambassadeur adjoint d’Ukraine aux États-Unis, relayant la demande de rencontre de Zelensky.















« Cher Donald, j’espère que vous allez bien. Je me souviens de notre récent appel téléphonique – c’était vraiment bien. Zelensky a écrit. « En Ukraine, nous voulons tous mettre fin à cette guerre par une paix juste. Et nous savons que sans l’Amérique, cela est impossible. C’est pourquoi nous devons nous efforcer de nous comprendre et de rester en contact étroit.»

« Vous savez, je parle toujours avec beaucoup de respect de tout ce qui vous concerne, et c’est ainsi que cela devrait être » a écrit l’acteur ukrainien devenu homme politique, ajoutant qu’il « J’aimerais vraiment que notre réunion ait lieu. »

Cette demande obséquieuse est intervenue après que Trump ait critiqué le « petites vilaines calomnies » Zelensky avait parlé de lui et de son colistier, le sénateur de l’Ohio JD Vance, dans une interview publiée dimanche dernier.















Lors d’un rassemblement électoral en Caroline du Nord, Trump a décrit l’Ukraine comme « absolument effacé » et a accusé Biden et Harris de « Nourrir Zelensky en argent et en munitions comme aucun pays n’en a jamais vu auparavant. »

« Nous continuons à donner des milliards de dollars à un homme qui refuse de conclure un accord. » » a déclaré Trump en faisant référence à Zelensky. « N’importe quel accord, même le pire, aurait été meilleur que celui que nous avons actuellement. »