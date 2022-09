Trump accepte de donner des dossiers financiers au comité de surveillance de la Chambre

L’ancien président américain Donald Trump prend la parole lors d’un événement dirigé par les républicains intitulé “Faith and Freedom Road to Majority” à Nashville, Tennessee, le 17 juin 2022.

L’ancien président Donald Trump et son ancien cabinet comptable de longue date ont convenu de remettre certains dossiers financiers au comité de surveillance et de réforme de la Chambre dans le cadre d’un accord qui mettra fin à un procès pour leur refus antérieur de le faire, ont déclaré ce panel et les avocats de Trump.

Mais les détails du nombre de ces dossiers que le cabinet comptable Mazars USA remettra n’ont pas été inclus dans une déclaration du comité annonçant l’accord jeudi.

L’accord ne couvre pas un procès distinct impliquant le House Ways and Means Committee, qui demande les déclarations de revenus fédérales de Trump de 2015 à 2020.

Le mois dernier, une cour d’appel fédérale a déclaré que le comité des voies et moyens pourrait obtenir ces retours.

L’accord avec le comité de surveillance est intervenu près de deux mois après qu’un autre panel de juges de la même cour d’appel à Washington, DC, a confirmé une décision antérieure selon laquelle le comité de surveillance avait le pouvoir d’assigner à comparaître certains des dossiers financiers de Trump à Mazars dans le cadre d’objectifs législatifs. .

Cependant, la cour d’appel a également demandé au comité de déterminer l’étendue des documents qu’il souhaitait voir.

Mercredi, les avocats de Trump ont déclaré au tribunal dans un dossier qu’à la lumière de l’accord de règlement avec le comité de surveillance, il abandonnerait une requête demandant une nouvelle audition de l’affaire, et une autre connexe demandant que l’ensemble des juges de la cour d’appel prendre le problème.

Dans un communiqué, la présidente du comité, la représentante Carolyn Maloney, DN.Y., a déclaré : “Après avoir fait face à des années de tactiques dilatoires, le comité a maintenant conclu un accord avec l’ancien président et son cabinet comptable, Mazars USA, pour obtenir des documents critiques. “