CHICAGO (AP) – Alors que la présidence de Donald Trump s’achève, son administration accélère le rythme des exécutions fédérales malgré une flambée de cas de coronavirus dans les prisons, annonçant des plans pour cinq à partir de jeudi et se terminant à quelques jours de l’investiture du président le 20 janvier. élisez Joe Biden.

Si les cinq se déroulent comme prévu, il procédera à 13 exécutions depuis juillet, date à laquelle l’administration républicaine a repris la mise à mort de détenus après une interruption de 17 ans et cimentera l’héritage de Trump en tant que président d’exécution le plus prolifique depuis plus de 130 ans. Il quittera ses fonctions après avoir exécuté environ un quart de tous les condamnés à mort fédéraux, malgré le déclin du soutien à la peine capitale parmi les démocrates et les républicains.

Dans une récente interview accordée à l’Associated Press, le procureur général William Barr a défendu la prolongation des exécutions dans la période post-électorale, affirmant qu’il en planifierait probablement plus avant de quitter le ministère de la Justice. Une administration Biden, a-t-il dit, devrait continuer.

« Je pense que le moyen d’arrêter la peine de mort est d’abroger la peine de mort », a déclaré Barr. « Mais si vous demandez à des jurés de l’imposer et que des jurés l’imposent, alors cela devrait être appliqué. »

Le plan rompt une tradition de présidents boiteux reportant aux présidents entrants une politique sur laquelle ils diffèrent si radicalement, a déclaré Robert Dunham, directeur du Centre d’information non partisan sur la peine de mort. Biden, un démocrate, est un ennemi de la peine de mort, et son porte-parole a déclaré à l’AP qu’il travaillerait pour mettre fin à la peine de mort lorsqu’il serait en fonction.

«Il est difficile de comprendre pourquoi quiconque à ce stade de la présidence se sent obligé de tuer autant de personnes… surtout lorsque le public américain a voté pour quelqu’un d’autre pour vous remplacer et que cette personne a dit qu’il s’opposait à la peine de mort», a déclaré Dunham. «C’est une aberration historique complète.»

Ce n’est pas depuis les derniers jours de la présidence de Grover Cleveland à la fin des années 1800 que le gouvernement américain n’a exécuté des détenus fédéraux pendant une transition présidentielle, a déclaré Dunham. Cleveland a également été la dernière présidence au cours de laquelle le nombre de civils exécutés au niveau fédéral était dans les deux chiffres en un an, avec 14 exécutés en 1896.

Les groupes anti-peine de mort veulent que Biden fasse plus de pression pour mettre un terme à la vague d’exécutions pré-inaugurales, bien que Biden ne puisse pas faire grand-chose pour les arrêter, d’autant plus que Trump ne reconnaîtra même pas qu’il a perdu l’élection et répand des affirmations sans fondement de fraude électorale.

La question est inconfortable pour Biden compte tenu de son soutien passé à la peine capitale et de son rôle central dans l’élaboration d’un projet de loi sur la criminalité de 1994 qui a ajouté 60 crimes fédéraux pour lesquels quelqu’un pourrait être mis à mort.

Les militants disent que le projet de loi, dont Biden a depuis convenu qu’il était imparfait, met une pression supplémentaire sur lui pour qu’il agisse.

« Il reconnaît les péchés » du passé, a déclaré Abraham Bonowitz, directeur de Death Penalty Action. « Maintenant, il doit y remédier. »

Plusieurs détenus déjà exécutés dans le quartier des condamnés à mort ont été condamnés en vertu des dispositions de ce projet de loi, y compris ceux qui ont commis des enlèvements et des détournements de voiture ayant entraîné la mort de crimes fédéraux capitaux.

La course de ceux qui sont prêts à mourir étaye les critiques selon lesquelles le projet de loi a eu un impact disproportionné sur les Noirs. Quatre des cinq prêts à mourir au cours des prochaines semaines sont des Noirs. La cinquième, Lisa Montgomery, est blanche. Reconnue coupable du meurtre d’une femme enceinte et d’avoir coupé le bébé vivant, elle est la seule des 61 détenues qui se trouvaient dans le quartier des condamnés à mort lorsque les exécutions ont repris, et elle serait la première femme à être exécutée au niveau fédéral en près de six décennies.

Les exécutions jusqu’à présent cette année ont été par injection létale dans un pénitencier américain à Terre Haute, dans l’Indiana, où toutes les exécutions fédérales ont lieu. Le médicament utilisé pour exécuter les phrases est rare. Le ministère de la Justice a récemment mis à jour les protocoles pour permettre les exécutions par peloton d’exécution et gaz toxiques, bien qu’il ne soit pas clair si ces méthodes pourraient être utilisées dans les semaines à venir.

L’inquiétude quant à la poursuite des exécutions au milieu d’une pandémie – alors que le Bureau des prisons se débat avec un nombre explosif de cas de virus dans les prisons à travers le pays – s’est encore accrue lundi lorsque le ministère de la Justice a révélé que certains membres de l’équipe d’exécution avaient testé positif pour le virus.

La divulgation a été faite dans un dossier judiciaire par les avocats de deux détenus du complexe pénitentiaire, affirmant que le ministère de la Justice les avait informés que certains des membres de l’équipe – parmi les près de 100 personnes, sont généralement amenés pour aider à diverses tâches lors de chaque exécution. – avait été testé positif au coronavirus après la dernière exécution.

Le conseiller spirituel de l’homme qui avait été exécuté a également déposé des documents judiciaires indiquant que lui aussi avait été testé positif après avoir assisté à l’exécution.

Barr a soudainement annoncé en juillet 2019 que les exécutions reprendraient, bien qu’il n’y ait eu aucune clameur publique pour cela. Plusieurs poursuites judiciaires ont empêché l’exécution du lot initial et, au moment où le Bureau des prisons a obtenu l’autorisation, la pandémie de COVID-19 battait son plein. Le virus a tué plus de 282000 personnes aux États-Unis, selon les chiffres compilés par l’Université Johns Hopkins.

Les critiques ont déclaré que la reprise des exécutions au cours d’une année électorale était politiquement motivée, aidant Trump à affermir son affirmation selon laquelle il était un président de maintien de l’ordre. Le choix d’exécuter d’abord une série d’hommes blancs condamnés pour avoir tué des enfants semblait également calculé pour rendre les exécutions plus acceptables au milieu des manifestations à l’échelle nationale contre les préjugés raciaux dans le système judiciaire. La première exécution fédérale le 14 juillet a été celle de Daniel Lewis Lee, reconnu coupable du meurtre d’une famille de l’Arkansas dans un complot des années 1990 pour construire une nation réservée aux Blancs dans le nord-ouest du Pacifique.

Barr a insisté sur le fait que le rétablissement des exécutions fédérales était motivé par le respect des lois. Il a noté que sous les présidents démocrates, y compris Barack Obama, les autorités américaines ont demandé des condamnations à mort, mais ne les ont tout simplement pas exécutées.

« Je ne pense pas que ce soit une question politique », a déclaré Barr à l’AP.

Trump a toujours soutenu la peine de mort. Dans une interview Playboy de 1990, il s’est décrit comme un fervent partisan de la peine capitale, disant: «Soit elle sera ramenée rapidement, soit notre société pourrira».

Trente ans plus tard, même l’aggravation de la pandémie n’a pas ralenti la détermination de son administration à faire avancer les exécutions, rejetant les appels répétés à geler la politique jusqu’à ce que la pandémie s’atténue.

De nombreux États dotés de lois sur la peine de mort ont interrompu les exécutions, craignant que la propagation effrénée du coronavirus dans les prisons ne fasse courir un trop grand risque aux avocats, aux témoins et aux bourreaux. En grande partie en raison des précautions sanitaires, les États n’ont exécuté que sept prisonniers au cours du premier semestre et aucun depuis juillet. L’année dernière, les États ont procédé à 22 exécutions au total.

On s’attend à ce que Biden mette fin à la politique de l’administration Trump consistant à procéder à des exécutions aussi rapidement que la loi le permet, bien que son approche à plus long terme ne soit pas claire.

Dunham a déclaré que si Obama a imposé un moratoire sur les exécutions fédérales, il a laissé la porte ouverte aux futurs présidents pour les reprendre. Obama, pour qui Biden a été vice-président, n’a jamais utilisé l’option de commuer toutes les condamnations à mort fédérales en peines de prison à perpétuité.

En tant que président, Biden pourrait chercher à persuader le Congrès d’abolir la peine de mort fédérale ou simplement invoquer ses pouvoirs de commutation pour convertir à lui seul toutes les condamnations à mort en peines de prison à vie.

« Biden a déclaré qu’il avait l’intention de mettre fin à la peine de mort fédérale », a déclaré Dunham. «Nous devrons attendre et voir si cela se produit.»

