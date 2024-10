Trump absent de la brochure électorale de l’Oregon – parce qu’il s’est retiré

Un guide d’information des électeurs de l’État américain de l’Oregon n’inclut pas Donald Trump et JD Vance, mais c’est parce que leur campagne a choisi de ne pas soumettre de déclaration. Les affirmations en ligne selon lesquelles le secrétaire d’État démocrate est intervenu et les a effacées du site de vote officiel de l’État sont fausses, et le candidat républicain à la présidentielle et son colistier figurent sur les bulletins de vote envoyés aux électeurs avant le jour du scrutin.

« EXCLUSIF : le secrétaire d’État de l’Oregon, LaVonne Griffin-Valade, a SUPPRIME le président Trump et JD Vance du site officiel de l’État 19 jours avant les élections ! » dit un Article du 17 octobre 2024 sur Instagram de Jeremy Herrell, fondateur d’un podcast et d’un réseau médiatique conservateur appelé LFA TV. « Il s’agit d’une ingérence électorale, et j’ai besoin que vous vous impliquiez tous dans ce dossier ! »

Le texte en majuscules sur la vidéo, dans lequel Herrell récite les mêmes allégations tout en démontrant que Trump et Vance sont absents de la brochure électorale en ligne de l’État, dit : « La secte de l’État de l’Oregon supprime Trump et Vance du site Web !! »

Capture d’écran d’Instagram prise le 24 octobre 2024

Articles similaires propagé à travers plates-formes alors que l’Oregon, qui organise ses élections entièrement par courrier, a distribué ses guides de l’électeur avant le vote du 5 novembre opposant Trump à la candidate démocrate Kamala Harris.

Le brochuresdélivré à chaque foyer de l’Oregon et également publié sous forme numérique en ligne, partage les délais, les informations d’inscription des électeurs, les déclarations des candidats, les mesures de vote et d’autres informations. (archivé ici).

Mais la campagne Trump – et non le plus haut responsable des élections de l’Oregon – est responsable de son absence du guide.

Les allégations accusant LaVonne Griffin-Valade d’« ingérence électorale » ou de « manipulation des électeurs » sont inexactes.

« Il est faux de dire qu’il a été ‘retiré’ de notre site Internet », a déclaré à l’AFP Laura Kerns, directrice de la communication du secrétaire d’État, dans un courriel du 23 octobre. « Les candidats peuvent soumettre une déclaration au tract des électeurs, mais cela est facultatif. Dans ce cas, comme il l’a fait pour la primaire en mai, Donald Trump a refusé de fournir une déclaration. »

Kerns a déclaré que le bureau « avait contacté à plusieurs reprises » la campagne Trump mais n’avait jamais reçu de réponse, et que la position de Griffin-Valade est que chaque candidat principal devrait figurer dans la brochure.

Elle a ajouté : « Donald Trump sera absolument sur le bulletin de vote en tant que candidat républicain à la présidence. »

UN exemple de bulletin de vote pour Comté de Multnomahle comté le plus peuplé de l’État qui comprend la ville de Portland, liste en effet Trump et Vance aux côtés du ticket démocrate et d’autres candidats tiers (archivé ici). L’ancien président fait également partie du mandat du secrétaire d’État. déclaration de vote du candidat (archivé ici).

Le secrétaire d’État a clairement indiqué réseaux sociaux pourquoi le nom de Trump ne figure pas sur le guide – même répondre à certains utilisateurs diffusant des allégations fausses et trompeuses sur X (archivées ici, ici et ici).

Pourquoi Donald Trump ne figure-t-il pas dans le tract des électeurs ?

Notre bureau ne décide pas quels candidats apparaîtront dans le dépliant des électeurs. Au lieu de cela, les candidats décident de soumettre ou non une déclaration et nous la publions exactement telle qu’elle est soumise. pic.twitter.com/93ERN95cje – OU bureau du secrétaire d’État (@OregonSOS) 17 octobre 2024

Une note épinglée bien en évidence en haut du version en ligne du dépliant, quant à lui, indique : « Les candidats ne sont pas tenus de déposer les déclarations des électeurs dans le dépliant. Seuls les candidats qui ont soumis des déclarations sont répertoriés dans les menus en ligne. Tous les candidats apparaîtront sur les bulletins de vote. »

Le Parti républicain de l’Oregon a également publié un déclaration et a répondu à la vidéo de Herrell sur les réseaux sociaux pour préciser que Trump n’est pas inclus dans le guide de son propre choix (archivé ici et ici).

Pourtant, la désinformation a encore fait des ravages.

Le bureau du secrétaire d’État a déclaré dans un communiqué Communiqué du 17 octobre que sa division électorale a été contrainte de fermer ses lignes téléphoniques après avoir été submergée par des appelants de l’extérieur de l’État répondant aux fausses informations (archivé ici).

« Les habitants de l’Oregon qui ont besoin d’aide devront désormais attendre parce que certaines personnes opérant de mauvaise foi induisent les gens en erreur en ligne », a déclaré Griffin-Valade, selon le communiqué.

Trump n’est pas le seul candidat à la présidentielle qui figure sur les bulletins de vote de l’Oregon, mais pas sur le dépliant des électeurs. Les candidats tiers Cornel West, Chase Oliver et Randall Terry sont également absents du guide.

Plusieurs candidats défavorisés n’ont pas non plus soumis leurs informations.

L’AFP a démenti d’autres informations erronées sur les élections américaines ici.