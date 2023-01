Trump abandonne les poursuites contre le procureur général de New York, James

Vendredi matin, l’ancien président Donald Trump a volontairement abandonné une poursuite fédérale de longue haleine en Floride contre le procureur général de New York – un jour après que le même juge dans l’affaire l’a sanctionné, lui et son avocat, presque 1 million de dollars pour avoir déposé une autre poursuite « frivole » contre Hillary Clinton et de nombreux autres accusés.

Le juge, John Middlebrooks, a ostensiblement noté dans une ordonnance de sanction cinglante jeudi soir dans l’affaire Clinton qu’il traitait également la plainte de Trump contre le procureur général Letitia James devant le tribunal de district américain du district sud de la Floride.

Le procès de Trump contre James – que Middlebrooks a averti le mois dernier qu’il semblait “vexatoire et frivole” – découle de son propre procès civil contre Trump devant le tribunal de l’État de New York alléguant une fraude dans son entreprise. La porte-parole de James, Delaney Kempner, a noté que le rejet de son procès par Trump est intervenu le même jour que sa “réponse à notre requête en rejet de cette affaire était due”.

Dans l’affaire Clinton, Middlebrooks a ordonné à Trump, qui sollicite l’investiture présidentielle du GOP de 2024, et à son avocat Alina Habba de payer à Clinton et aux autres accusés environ 938 0000 dollars pour avoir déposé la plainte que le juge avait précédemment rejetée.

La poursuite de Trump avait accusé Clinton et les autres, y compris le Comité national démocrate et divers responsables du FBI, d’avoir conspiré pour créer un faux récit lors de l’élection présidentielle de 2016 selon lequel sa campagne était de connivence avec la Russie.

“Nous sommes confrontés à une action en justice qui n’aurait jamais dû être intentée, qui était complètement frivole, tant sur le plan factuel que juridique, et qui a été intentée de mauvaise foi dans un but illégitime”, a écrit Middlebrooks dans son ordonnance réprimant Trump et Habba avec des sanctions pécuniaires.

Middlebrooks dans cette ordonnance a cité la façon dont Trump a répondu devant le tribunal de New York à l’enquête civile de James sur son entreprise, la Trump Organization, comme l’un des multiples exemples d’un “modèle d’abus des tribunaux” par l’ancien républicain. Président.

“M. Trump est un plaideur prolifique et sophistiqué qui utilise à plusieurs reprises les tribunaux pour se venger d’adversaires politiques”, a écrit le juge.

“Il est le cerveau de l’abus stratégique du processus judiciaire, et il ne peut être considéré comme un justiciable suivant aveuglément les conseils d’un avocat.”