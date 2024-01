Trump a une large avance sur Haley aux primaires du New Hampshire, selon un sondage

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

MANCHESTER, NH — La course à l’investiture républicaine étant désormais une course à deux, Donald Trump détient une nette avance parmi les électeurs du New Hampshire sur Nikki Haley, son dernier challenger, avant la primaire de mardi ici, selon un Washington Post- Sondage de l’Université de Monmouth.

Le sondage révèle que 52 % des électeurs potentiels des primaires soutiennent Trump, tandis que 34 % soutiennent Haley. Dans le sondage, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, est à 8 pour cent, mais le sondage a été terminé avant que DeSantis n’annonce dimanche à la surprise qu’il suspendait sa campagne.

Le soutien à Haley a presque doublé par rapport aux 18 pour cent de novembre, semblant bénéficier du retrait de l’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie. Mais le soutien à Trump a augmenté de six points de pourcentage au cours de la même période. Trump a peut-être bénéficié du retrait et du soutien de l’entrepreneur Vivek Ramaswamy et pourrait gagner davantage avec le départ de DeSantis, qui a immédiatement soutenu Trump. Si les partisans de DeSantis dans le sondage sont répartis en fonction de leur deuxième choix, le soutien de Trump augmente de quatre points tandis que celui de Haley augmente de deux points.

Trump est soutenu par le fort soutien de la base conservatrice du parti, tandis que Haley a consolidé le soutien des électeurs modérés et indépendants qui envisagent de participer aux primaires du Parti républicain.

Le New Hampshire offre à Haley la meilleure opportunité de ralentir l’élan de l’ancien président. Tout électeur indépendant ou non affilié peut participer à la primaire républicaine de mardi et elle compte sur une forte participation pour renforcer suffisamment sa position pour véritablement défier Trump. Mais il y a peu de preuves qu’elle ait gagné du terrain sur Trump depuis sa troisième place aux caucus de l’Iowa lundi dernier.

Les partisans de Trump semblent plus déterminés à participer que ceux de Haley. Alors que Trump devance Haley de 18 points parmi tous les électeurs potentiels, son avantage s’élève à 28 points parmi les électeurs qui se disent « extrêmement motivés » pour voter à la primaire républicaine. Trump a remporté les primaires ici il y a huit ans avec 35 % des voix.

Les cotes de popularité de Haley ont diminué parmi les électeurs potentiels des primaires républicaines du New Hampshire : 46 pour cent d’entre eux sont favorables à l’ancien ambassadeur de l’ONU, contre 56 pour cent en novembre.

Ses notes défavorables sont passées de 31 pour cent en novembre à 40 pour cent maintenant, ce qui la place à une marge positive nette de six points, contre une marge positive de 25 points il y a deux mois. Ce déclin est survenu alors que la campagne de Trump s’en est de plus en plus attaquée à elle, y compris une rafale de publicités diffusées en permanence ici.

La cote de popularité de Trump est de 23 points nets positifs, avec 59 pour cent des électeurs républicains des primaires du New Hampshire l’évaluant favorablement et 36 pour cent défavorablement, impassibles depuis novembre.

Les électeurs non déclarés du New Hampshire, ceux qui ne sont pas inscrits comme républicains, ont souvent joué un rôle important lors des primaires présidentielles. Ils représentaient jusqu’à 45 pour cent des électeurs primaires lors des précédentes primaires du New Hampshire et le sondage Post-Monmouth révèle que 47 pour cent des électeurs républicains potentiels aux primaires ne sont pas des républicains inscrits.

Le sondage post-Monmouth révèle que ces électeurs non déclarés soutiennent Haley par rapport à Trump de 10 points, soit 48 % contre 38 %, une amélioration pour elle depuis novembre. Mais Trump dispose d’une avance bien plus importante, de 42 points, parmi les 53 pour cent de l’échantillon qui sont inscrits parmi les républicains : 64 pour cent contre 22 pour cent pour Haley, essentiellement indifférente à celle de novembre.

L’avantage de Haley auprès des électeurs non déclarés sera la clé de sa performance mardi, et d’autres sondages montrent des estimations variables de son soutien. UN Sondage Université Suffolk/Boston Globe/NBC-10 les 18 et 19 janvier ont donné des résultats similaires, Haley étant en tête de huit points parmi ces électeurs, mais un Sondage CNN-UNH sur le terrain, du 16 au 19 janvier, Haley menait de 28 points avec ce groupe.

La part relativement importante des électeurs républicains modérés à libéraux du New Hampshire offre également une ouverture à Haley. Elle a vu sa part des voix augmenter parmi ce groupe de 35 pour cent en novembre à 56 pour cent dans ce dernier sondage post-Monmouth. Mais Haley a du mal avec les conservateurs, qui représentent une plus grande partie de l’électorat potentiel, Trump bénéficiant d’une avance de 68 points parmi les électeurs très conservateurs et de 29 points parmi les électeurs plutôt conservateurs.

Environ la moitié des électeurs républicains potentiels aux primaires du New Hampshire croient à la fausse idée selon laquelle Biden a remporté les élections de 2020 « en raison d’une fraude électorale » (51 %), tandis que 42 % déclarent qu’il a remporté les élections « équitablement et équitablement ». C’est un pourcentage plus faible que parmi les participants du caucus républicain de l’Iowa qui ont déclaré que Biden n’était pas légitimement élu, mais cela rappelle néanmoins à quel point les mensonges de Trump sur les élections de 2020 ont infecté l’attitude des républicains.

Ceux qui croient aux fausses allégations de fraude électorale restent les plus fervents partisans de Trump, avec 82 % le soutenant pour l’investiture du parti et seulement 14 % déclarant soutenir Haley et DeSantis. Ceux qui pensent que Biden a remporté les élections soutiennent largement Haley : 71 % contre 14 % pour Trump.

Environ un quart des électeurs potentiels du GOP dans le New Hampshire (26 %) affirment que Trump a commis un crime en réponse à l’élection présidentielle de 2020. 27 % déclarent qu’il « a fait quelque chose de mal, mais pas de crime », et 45 % déclarent qu’il « n’a rien fait de mal ».

Trump dirige Haley en toute confiance pour gérer quatre problèmes différents parmi les électeurs du New Hampshire GOP. Il bénéficie de la plus grande marge de confiance dans la gestion de la politique d’immigration (62 % contre 26 %), qui a été au centre des attaques de Trump contre Haley. Il bénéficie également d’un gros avantage en matière de politique économique (58 pour cent contre 29 pour cent).

Trump dispose d’une large marge sur Haley, qui a été son ambassadrice à l’ONU, en matière de confiance dans la conduite de la politique étrangère (57 % contre 32 %). Leur problème le plus proche est l’avortement : 40 pour cent préfèrent Trump et 29 pour cent préfèrent Haley, tandis que 22 pour cent déclarent faire également confiance aux deux.

Les électeurs républicains des primaires du New Hampshire sont relativement plus libéraux en matière d’avortement que les républicains des autres pays. Il s’agit d’une ouverture potentielle pour Haley, qui s’oppose fermement à l’avortement mais a exhorté les républicains à trouver une meilleure façon de parler de la question à un moment où les démocrates ont réussi à présenter le parti comme extrême sur la question.

Plus de la moitié des électeurs républicains potentiels de l’État (56 %) déclarent qu’ils pensent que l’avortement devrait être légal dans tous les cas ou dans la plupart des cas, contre 43 % qui ont dit la même chose dans un sondage post-Ipsos-538 auprès des électeurs républicains probables à l’échelle nationale en décembre. Le sondage post-Monmouth a révélé que 54 pour cent des électeurs républicains du New Hampshire se disent au moins quelque peu préoccupés par le fait que le Parti républicain se concentre trop sur l’avortement.

Les électeurs républicains du New Hampshire qui pensent que l’avortement devrait être principalement ou toujours légal soutiennent Haley par rapport à Trump de 49 pour cent contre 38 pour cent. Parmi ceux qui pensent que l’avortement devrait être la plupart du temps ou toujours illégal, Trump a 72% de soutien, contre 14 pour Haley.

En ce qui concerne les autres groupes démographiques, Trump conserve une avance similaire chez les hommes et les femmes. Il conserve une avance de 33 points parmi les électeurs sans diplôme universitaire de quatre ans, contre 46 points en novembre. Haley s’en sort mieux parmi les diplômés universitaires avec 43 pour cent, mais Trump est presque à égalité avec elle avec 39 pour cent de soutien parmi ce groupe.

Trump a une avance de 52 points parmi les chrétiens évangéliques blancs, mais il a toujours une avance de 10 points parmi ceux qui ne le sont pas.

Moins d’un électeur républicain du New Hampshire sur quatre déclare avoir été personnellement contacté pour voter pour un candidat en particulier (23 %), contre 49 % qui disaient la même chose lors d’un sondage de Monmouth en 2016. Parmi ceux qui ont été contactés, davantage déclarent avoir entendu parler de la campagne de Haley que de toute autre.

Le gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu (à droite), bénéficie de 74 % d’approbation parmi les électeurs républicains, mais cela ne se traduit pas par un soutien beaucoup plus important pour Haley. Seulement 10 pour cent des électeurs potentiels du GOP affirment que son soutien à sa candidature les rend plus susceptibles de soutenir l’ancien gouverneur de Caroline du Sud.

Ce sondage Washington Post-Université de Monmouth auprès de 712 électeurs potentiels pour la primaire républicaine du New Hampshire a été réalisé du 16 au 20 janvier et comporte une marge d’erreur de plus ou moins 4,2 points de pourcentage. L’échantillon a été tiré d’une base de données d’électeurs inscrits dans le New Hampshire, inscrits comme républicains ou non déclarés ; les électeurs potentiels comprennent ceux qui se disent certains, probables ou qui ont une chance sur deux de voter à la primaire républicaine. Les entretiens ont été réalisés par des appelants en direct sur des téléphones portables et fixes, ainsi que par le biais d’une enquête en ligne via une invitation par SMS sur téléphone portable.