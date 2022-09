Trump a une fois été payé avec des lingots d’or qui ont été transportés jusqu’à son appartement de la Cinquième Avenue: livre

L’ancien président Donald Trump et ses trois enfants adultes font face à une poursuite civile de 250 millions de dollars déposée par la procureure générale de New York, Leticia James. Jennifer S. Altman/Pour le Washington Post via Getty Images

Donald Trump a déjà été payé en lingots d’or pour la location d’un parking, selon un nouveau livre.

La journaliste du New York Times, Maggie Haberman, a écrit que les lingots d’or avaient été envoyés à la Trump Tower.

Trump ne savait pas comment gérer les barres et on ne sait pas ce qui leur est arrivé, selon Haberman.

Pour plus d’histoires, allez à www.BusinessInsider.co.za.

Pendant ses jours en tant qu’homme d’affaires à New York, l’ancien président américain Donald Trump a déjà été payé avec une pile de lingots d’or au lieu d’espèces.

Cette anecdote a été partagée dans un nouveau livre de la journaliste du New York Times Maggie Haberman intitulé “Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America”. Selon un extrait fourni exclusivement à CNNcette forme de paiement étrange a été donnée à Trump pour couvrir le prix de la location d’un garage dans l’immeuble General Motors à New York, que Trump a acheté en 1998.

Selon CNN, Haberman a écrit que Trump ne savait pas comment gérer les dizaines de lingots d’or qui lui étaient envoyés. Ils ont finalement été transportés jusqu’à son appartement de la Trump Tower, bien que l’on ne sache pas ce qui s’est passé avec les lingots d’or par la suite.

Haberman a également rappelé dans l’extrait vu par CNN que Trump avait été interrogé sur les lingots d’or et avait répondu en l’appelant une “question fantastique”.

Un représentant du bureau de presse post-présidentiel de Trump n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider.

Le récit de Haberman s’ajoute à la liste des révélations étranges sur les relations commerciales passées de Trump qui ont émergé ces derniers mois.

Ce mois-ci, par exemple, un extrait d’un livre du journaliste du New York Times David Enrich — intitulé “Servants of the Damned : des cabinets d’avocats géants, Donald Trump et la corruption de la justice” — a raconté comment Trump a déjà tenté de payer à un avocat 2 millions de dollars de frais juridiques avec l’acte de propriété d’un étalon.

Selon Enrich, Trump – qui était alors un homme d’affaires immobilier – n’avait pas payé ses factures. Lorsqu’il a été confronté à son avocat furieux, Trump a sorti un “acte de propriété d’un cheval” et a dit à l’avocat qu’il était “plus précieux” que les honoraires qu’il devait.

Pendant ce temps, Trump et ses trois enfants adultes font face à un Poursuite civile de 250 millions de dollars déposé par le procureur général de New York, Leticia James. Le costume cherche à interdire à la famille Trump de faire des affaires à New York et accuse l’ancien président d’avoir gonflé sa fortune de plusieurs milliards.