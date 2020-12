La décision de Donald Trump de gracier quatre entrepreneurs de Blackwater impliqués dans le massacre de civils irakiens en 2007 a été accueillie par un tsunami de colère et de ressentiment en ligne de la part de personnes qualifiant cela de parodie de justice.

Le président Donald Trump a annoncé mardi soir qu’il accordait 15 grâces complètes et commettait les peines de cinq condamnés en peine purgée. Quatre des personnes bénéficiant de la clémence étaient d’anciens employés de la tristement célèbre entreprise militaire privée Blackwater.

Ils purgeaient de longues peines de prison, y compris une peine à perpétuité dans un cas, pour le massacre de Nisour Square, l’un des épisodes les plus notoires de l’engagement militaire américain en Irak.

Dix-sept civils irakiens, dont un enfant, ont été tués sur la place bondée de Bagdad en septembre 2007, après que les entrepreneurs américains aient ouvert le feu sur des personnes munies de mitrailleuses, de fusils de précision et de lance-grenades. L’enquête a conclu qu’au moins 14 d’entre eux avaient été tués sans aucune raison. L’attaque non provoquée a été menée par des gardes de Blackwater qui escortaient un convoi de l’ambassade américaine et auraient pensé qu’ils avaient été pris dans une embuscade.

Après un long processus judiciaire, quatre personnes ont été condamnées à diverses peines de prison. Nicholas Slatten, accusé d’avoir ouvert le feu le premier et d’avoir déclenché l’attaque contre des civils, a été condamné à la réclusion à perpétuité.

La nouvelle que les quatre condamnés seront désormais libres, leurs punitions considérées comme suffisantes, a suscité beaucoup de colère, alors que des personnalités publiques et des commentateurs ordinaires se sont déchaînés contre la décision de Trump. Glenn Kirschner, ancien procureur de l’armée américaine qui est maintenant analyste juridique chez MSNBC, a déclaré le président « Tué la justice » avec ses pardons.

Trump a gracié les 4 accusés de Blackwater qui ont massacré 14 Irakiens innocents et non armés (17 autres blessés). J’ai considéré ces procès comme l’une des réalisations les plus fières du bureau du procureur américain de DC, luttant pour la justice pour ces victimes irakiennes. Aujourd’hui, Trump a tué la justice. – Glenn Kirschner (@ glennkirschner2) 23 décembre 2020

Mark Hertling, un général à la retraite qui a été impliqué dans la montée des troupes de 2007-08, a appelé le mouvement « Le plus flagrant et dégoûtant » des actions de Trump. Le politicien Richard Ojeda, maire à la retraite, a déclaré que les entrepreneurs de Blackwater en Irak étaient un groupe de «Cowboys» qui «Nous a causé des ennuis, soldats en service actif.»

Beaucoup se tordront la main à propos de Papadopoulos, mais à mon avis, le pardon des employés de Blackwater est le plus flagrant et le plus dégoûtant des @realDonaldTrump Actions. C’était un crime de guerre grave qui a entraîné la mort de 17 civils irakiens. Honte à vous, Monsieur le Président. https://t.co/trGAbHu3WB – Mark Hertling (@MarkHertling) 23 décembre 2020

Erik Prince et son #Eau noire les connards sont des conneries. La plupart des gens ne connaissent pas les détails de ce qui s’est passé en Irak. Eh bien, j’étais là. C’est juste une autre gifle au peuple iraquien et aux honorables hommes et femmes de nos militaires. #Aéroporté pic.twitter.com/9mLqiFQExs – Richard N. Ojeda, II (@ Ojeda4America) 23 décembre 2020

Le représentant Ilhan Omar a qualifié les entrepreneurs graciés de «mercenaires» et de «criminels de guerre», dont la libération «laissera une trace sombre dans l’histoire des grâces présidentielles».

Les mercenaires privés de Blackwater Nicholas Slatten, Paul Alvin Slough, Evan Shawn Liberty et Dustin Laurent Heard sont des criminels de guerre. Le pardon des criminels monstrueux laissera une trace sombre dans l’histoire des pardons présidentiels. https://t.co/guz6PCJ4rR – Représentant Ilhan Omar (@Ilhan) 23 décembre 2020

De nombreux commentateurs ont publié des rappels sur l’identité des victimes du massacre.

Ali Kinani avait 9 ans lorsqu’il a reçu une balle dans la tête par les gardes de Blackwater le 16 septembre 2007 à Bagdad en Irak. @realDonaldTrump vient de pardonner ses assassins. J’ai représenté Ali et cinq autres familles dans un procès civil contre Blackwater et Erik Prince pour les meurtres. pic.twitter.com/B2dwbjU4Ub – Un putain d’avocat (@adamnlawyer) 23 décembre 2020

Trump a gracié le goon de Blackwater Nicholas Slatten, qui a limogé en Irak "sans provocation, tuant Ahmed Haithem Ahmed Al Rubia’y, un aspirant médecin, qui conduisait sa mère à un rendez-vous." https://t.co/NFUQzNTeUP – Justin Miller (@ justinjm1) 23 décembre 2020

D’autres ont souligné que l’obtention de la condamnation des quatre auteurs était un défi difficile pour le système judiciaire et que les efforts avaient apparemment été vains par les grâces.

Voici un @aviswanatha histoire des efforts considérables déployés par le ministère de la Justice pour poursuivre l’un des gardes de sécurité de Blackwater @realDonaldTrump juste pardonné. Slatten purgeait la prison à vie pour avoir tué des civils iraquiens non armés. https://t.co/l0i1PJXnrr – Sadie Gurman (@sgurman) 23 décembre 2020

Certains ont dit que si le pardon de Trump était épouvantable, les gens devraient garder à l’esprit que ce n’était pas lui qui avait lancé l’invasion de l’Irak de 2003 en premier lieu. George W. Bush et d’autres architectes de la guerre font maintenant partie respectable de l’establishment bipartisan aux États-Unis.

#EAU NOIRE PARDON Si vous êtes consterné par le pardon de Trump aux meurtriers de Blackwater, demandez-vous pourquoi les dirigeants démocrates ont embrassé George Bush, qui a lancé cette guerre. pic.twitter.com/wtFGhnj12a – Peter Daou (@peterdaou) 23 décembre 2020

Les partisans des anciens entrepreneurs avaient fait valoir que les hommes avaient été excessivement punis et que leurs poursuites étaient entachées. «Paul Slough et ses collègues ne méritaient pas de passer une minute en prison», Brian Heberlig, un avocat de l’un des quatre accusés graciés, a déclaré à propos de la nouvelle. «Je suis submergé d’émotion par cette fantastique nouvelle.»

En 2007, Blackwater était dirigée par Eric Prince, le frère de la secrétaire à l’éducation de Trump, Betsy DeVos. Il a démissionné et a démissionné de l’entreprise après l’éclatement du scandale du massacre. L’entreprise elle-même a subi une série de changements de marque. L’année dernière, Prince a fait pression sur l’administration Trump pour remplacer les troupes américaines en Afghanistan par des milliers de mercenaires.

