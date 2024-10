Trump a testé les limites du recours à l’armée dans son pays. S’il est réélu, il compte aller plus loin

WASHINGTON– Lors de son premier mandat de président, Donald Trump Il a testé les limites de la manière dont il pouvait utiliser l’armée pour atteindre ses objectifs politiques. S’ils sont élus pour un second mandat, le républicain et ses alliés se préparent à aller beaucoup plus loin, en réimaginant l’armée comme un outil tout-puissant à déployer sur le sol américain.

Il s’est engagé à rappeler des milliers de soldats américains d’outre-mer et à les stationner à la frontière américaine avec le Mexique. Il a exploré en utilisant des troupes pour les priorités de politique intérieure telles que les expulsions et faire face aux troubles civils. Il a parlé d’éliminer les officiers militaires qui lui sont idéologiquement opposés.

La vision de Trump équivaut à un changement potentiellement radical dans le rôle de l’armée dans la société américaine, entraînant de graves implications à la fois sur la place du pays dans le monde et sur les restrictions traditionnellement imposées à l’utilisation de l’armée au niveau national.

Alors que la campagne de Trump entre dans sa dernière ligne droite contre la vice-présidente démocrate Kamala Harris, il promet une action énergique contre les immigrants qui n’ont pas de statut légal permanent. Parler au Colorado Vendredi, le républicain a décrit la ville d’Aurora comme une « zone de guerre » contrôlée par des gangs vénézuéliens, même si les autorités affirment que cela a été le cas. un seul pâté de maisons de la banlieue de Denveret la zone est à nouveau sûre.

« Je sauverai Aurora et toutes les villes qui ont été envahies et conquises », a déclaré Trump lors du rassemblement. « Nous mettrons en prison ces criminels cruels et assoiffés de sang ou les expulserons de notre pays. »

L’ancien président et ses conseillers élaborent des plans visant à modifier les priorités et les ressources militaires, même à une époque où les guerres font rage en Europe et au Moyen-Orient. La priorité absolue de Trump dans son programme, connu sous le nom de Ordre du jour 47consiste à mettre en œuvre des mesures dures à la frontière entre les États-Unis et le Mexique en « déplaçant des milliers de soldats actuellement stationnés à l’étranger » vers cette frontière. Il s’engage également à « déclarer la guerre » aux cartels et à déployer la marine dans un blocus qui arraisonnerait et inspecterait les navires à la recherche de fentanyl.

Trump a également déclaré qu’il utiliserait la Garde nationale et éventuellement l’armée dans le cadre de l’opération visant à expulser des millions d’immigrants qui n’ont pas de statut légal permanent.

Alors que la campagne de Trump a refusé de discuter des détails de ces plans, notamment du nombre de soldats qu’il transférerait des missions à l’étranger vers la frontière, ses alliés n’hésitent pas à présenter l’opération comme une mission de grande envergure qui utiliserait les outils les plus puissants du gouvernement fédéral. de manière nouvelle et dramatique.

« Il pourrait y avoir une alliance entre le ministère de la Justice, la Sécurité intérieure et le ministère de la Défense. Ces trois départements doivent être coordonnés d’une manière qui n’a peut-être jamais été faite auparavant », a déclaré Ron Vitiello, qui a travaillé comme directeur par intérim de l’immigration et de l’application des douanes sous Trump.

Alors que les administrations présidentielles démocrates et républicaines utilisent depuis longtemps des ressources militaires à la frontière, ces projets constitueraient une escalade frappante de l’implication de l’armée dans la politique intérieure.

Les défenseurs des droits de l’homme et des libertés civiles sont devenus alarmés.

« Ils promettent d’utiliser l’armée pour effectuer des raids massifs contre les familles américaines à une échelle qui rappelle certaines des pires choses que notre pays ait faites », a déclaré Todd Schulte, président de FWD.us, une organisation de défense de l’immigration.

Au Congrès, qui a le pouvoir de restreindre le recours à la force militaire par le biais de financements et d’autres autorisations, les républicains soutiennent largement les plans de Trump.

« La raison pour laquelle je soutiens Donald Trump est qu’il sécurisera la frontière dès le premier jour. Cela pourrait être interprété à tort comme étant un dictateur. Non, il doit sécuriser la frontière », a déclaré le représentant Joe Wilson, RS.C., membre du House Armed Services Committee.

De nombreux Républicains affirment que Le discours de Trump sur l’immigration reflète la réalité et souligne la nécessité d’une action militaire.

« Il se peut qu’il s’agisse d’une invasion », a déclaré le sénateur de Caroline du Nord Ted Budd, républicain au sein de la commission sénatoriale des services armés. « Il y a 10 millions de personnes, dont beaucoup ne sont pas là pour un avenir meilleur, et malheureusement, cela a été nécessaire. C’est un problème que les administrations Biden et Harris ont créé.

Néanmoins, les projets de Trump visant à déplacer des ressources militaires de l’étranger pourraient attiser davantage les tensions au sein du Parti républicain entre les bellicistes en matière de politique étrangère et les républicains qui promeuvent la marque Trump d’isolationnisme « l’Amérique d’abord ».

Le représentant républicain Mike Rogers de l’Alabama, président de la commission des services armés de la Chambre des représentants, a insisté sur le fait que Trump ne déplacerait pas de troupes en service actif vers la frontière, même si le programme de Trump indique clairement qu’il le ferait.

Au Sénat, où les Républicains plus traditionnels dominent encore, le sénateur du Mississippi Roger Wicker, le plus haut républicain du Comité des services armés, a publié une déclaration encourageant le ministère de la Défense à contribuer à la sécurité des frontières, mais ajoutant que cet effort « doit être dirigé par le ministère de la Sécurité intérieure.

Les projets militaires de Trump ne s’arrêtent peut-être pas aux frontières.

Alors que Trump achève une campagne marquée par de graves menaces contre sa vie, ses collaborateurs ont déjà pris position. demande inhabituelle d’avions militaires pour le transporter au milieu d’inquiétudes croissantes concernant menaces de l’Iran.

Au cours de son premier mandat, alors que des émeutes et des manifestations contre la brutalité policière secouaient le pays, Trump a également poussé à déployer personnel militaire. Des officiers militaires de haut rang, comme alors- Le général Mark Milley a résisté à ces plansnotamment en publiant une note soulignant que chaque membre de l’armée « prête serment de soutenir et de défendre la Constitution et les valeurs qui y sont ancrées ».

Les actions potentielles de Trump l’obligeraient probablement à invoquer des pouvoirs de guerre ou d’urgence, comme expulsions massives en vertu de la loi sur les ennemis étrangersune loi de 1798, ou réprimer les troubles en vertu de la loi sur l’insurrectionune loi de 1807 qui permet à un président de déployer l’armée au niveau national et contre les citoyens américains. Il a été utilisé pour la dernière fois par le président George HW Bush en 1992 lors d’émeutes à Los Angeles après que des policiers ont battu l’automobiliste noir Rodney King.

Avant un éventuel second mandat de Trump, les démocrates du Congrès ont tenté de mettre à jour les pouvoirs présidentiels, comme la loi sur l’insurrection, mais ont rencontré peu de succès.

Cela les a amenés à émettre de terribles avertissements selon lesquels Trump dispose désormais de moins de garde-fous sur la manière dont il pourrait utiliser l’armée. Il a montré sa capacité à plier les institutions à ses objectifs, depuis une Cour suprême disposée à reconsidérer les interprétations de longue date des pouvoirs présidentiels jusqu’à une armée épurée d’officiers et de dirigeants susceptibles de repousser ses projets.

Le sénateur Richard Blumenthal, démocrate du Connecticut, qui a présenté une législation visant à mettre à jour l’Insurrection Act, a déclaré que les projets « mettent en lumière l’incompréhension totale de Donald Trump à l’égard de l’armée américaine en tant que force de défense nationale, et non sa préférence personnelle de démagogie sur un problème. »

Mais le représentant Dan Crenshaw, républicain du Texas, a souligné combien de membres de son parti se sont habitués au déploiement de l’armée pour lutter contre l’immigration clandestine et le trafic de drogue.

« Quelle que soit la solution à la frontière, je pense que nous sommes d’accord », a-t-il déclaré.