Trump a-t-il enfreint la loi ?

WASHINGTON –

C’était en 2016, la candidate présidentielle faisant l’objet d’une enquête était Hillary Clinton et le directeur du FBI de l’époque, James Comey, a exposé les facteurs que le ministère de la Justice prend en compte pour décider s’il convient d’inculper quelqu’un pour mauvaise gestion de dossiers classifiés.

Avance rapide jusqu’en 2022 et ce tutoriel s’avère instructif alors qu’un autre candidat de cette élection, Donald Trump, est empêtré dans une enquête du FBI liée à des documents gouvernementaux sensibles.

On ne sait pas si une perquisition du FBI dans la résidence de Trump à Mar-a-Lago est un prélude à des accusations criminelles. L’action de lundi attire néanmoins l’attention sur l’épais de lois qui régissent le traitement des dossiers gouvernementaux, bien que la propre histoire du ministère en matière de pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites – certaines enquêtes très médiatisées se sont terminées sans inculpation ou dans des accords de plaidoyer pour délit – rend difficile la prévision avec certitude ce qui pourrait arriver cette fois.

“Ce sont des lois qui n’ont jamais été appliquées dans toute leur étendue”, a déclaré Stephen Vladeck, professeur de droit à l’Université du Texas.

Beaucoup reste incertain au sujet de la perquisition de lundi, y compris précisément quels documents le FBI recherchait – Trump dit que les agents ont ouvert un coffre-fort – ou pourquoi il a agi quand il l’a fait. Mais des personnes proches du dossier disent qu’il s’agit d’une enquête en cours du ministère de la Justice sur la découverte de documents classifiés dans des boîtes de documents de la Maison Blanche que la National Archives and Records Administration a récupérés à Mar-a-Lago plus tôt cette année.

Pour obtenir un mandat de perquisition, le ministère de la Justice aurait dû persuader un juge qu’il existait une cause probable qu’un crime a été commis, bien que ce que les responsables de la loi pensent avoir pu être violé ne soit pas clair.

Plusieurs lois fédérales exigent la garde des secrets gouvernementaux. Une loi potentiellement pertinente érige en crime le fait de supprimer des informations classifiées et de les conserver dans un emplacement non autorisé. Un autre rend illégal le mauvais traitement des informations de défense nationale, y compris les cartes, les photographies et les documents, ou leur transmission à une personne non autorisée à les recevoir.

Mais si le passé est un précédent, la simple mauvaise gestion d’informations classifiées n’est pas toujours suffisante pour une condamnation pour crime – ou pour toute accusation.

“Il s’agit souvent de savoir s’il existe des facteurs aggravants dans ces affaires”, a déclaré David Laufman, un avocat de Washington qui, en tant que chef de la section de contre-espionnage et de contrôle des exportations du ministère de la Justice, a supervisé l’enquête Hillary Clinton.

Ceux-ci incluent, a-t-il dit, la quantité d’informations classifiées mal gérées, la mesure dans laquelle la personne savait qu’elle était en possession d’informations classifiées et la sensibilité du matériel et si son exposition mettait en danger la sécurité nationale des États-Unis.

Le FBI l’a dit en 2016 lorsqu’il a fermé sans recommander d’accusations une enquête visant à déterminer si Clinton avait mal géré des informations classifiées via un serveur de messagerie privé qu’elle utilisait en tant que secrétaire d’État. Comey a déclaré que les agents avaient déterminé qu’elle avait envoyé et reçu des e-mails contenant des informations classifiées, mais que rien n’indiquait qu’elle avait l’intention d’enfreindre la loi. Il a dit qu’aucun procureur raisonnable n’aurait engagé une telle affaire.

Pour prouver son point de vue, il a déclaré qu’un examen des affaires antérieures du ministère de la Justice avait établi que chaque poursuite impliquait une combinaison de: une mauvaise gestion intentionnelle de documents classifiés; la vaste exposition de documents d’une manière suggérant une faute intentionnelle, une déloyauté envers les États-Unis ou une obstruction à la justice.

Dans un autre cas notable, l’ancien directeur de la CIA, David Petraeus, a été autorisé en 2015 à plaider coupable à une accusation de délit de retrait et de rétention non autorisés d’informations classifiées, évitant la prison car il a admis avoir partagé des cahiers contenant des secrets gouvernementaux avec son biographe. Cette résolution est intervenue deux ans après une perquisition du FBI à son domicile et malgré la reconnaissance par Petraeus qu’il savait que les informations qu’il partageait étaient classifiées.

Il reste à voir quels arguments Trump pourrait soulever au fur et à mesure que l’enquête progresse. Sa longue déclaration révélant la perquisition n’a pas abordé le fond de l’enquête, se plaignant plutôt que l’action du FBI était une “militarisation du système judiciaire et une attaque des démocrates de gauche radicale”.

Christina Bobb, une avocate de Trump, a déclaré dans une interview diffusée mardi sur Real America’s Voice que les pièces justificatives du mandat restaient scellées et qu’elle ne les avait pas vues. Mais elle a déclaré que les enquêteurs avaient déclaré qu’ils “recherchaient des informations classifiées qui, selon eux, n’auraient pas dû être retirées de la Maison Blanche, ainsi que des dossiers présidentiels”.

Elle a affirmé que le président lui-même décide de ce qu’est un dossier présidentiel, et il est vrai que Trump pourrait affirmer qu’en tant que président jusqu’au 20 janvier 2021, il était l’autorité de classification d’origine et avait déclassifié de son propre chef le matériel classifié récupéré de Mar-à-Lago.

Mais, a déclaré le professeur de droit Vladeck, ce serait un argument “assez étonnant” de la part de Trump de prétendre pour sa défense qu’il avait “déclassifié tous nos joyaux de la couronne” et, ce faisant, d’admettre effectivement qu’il était une “menace pour notre la sécurité nationale.”

Et, a déclaré Laufman, “Le fait qu’il ait une autorité légale ne signifie pas … que tout ce qu’il aurait pu choisir de prendre à la Maison Blanche et d’écureuil à Mar-a-Lago est déclassifié. Le processus de déclassification n’existe pas dans la tête de Donald Trump. Ce n’est pas auto-exécutable.

Il est également possible qu’il dise qu’il n’était pas au courant du contenu des boîtes au moment où elles étaient emballées. Son fils Eric a déclaré à Fox News que les boîtes faisaient partie des objets qui ont été déplacés hors de la Maison Blanche pendant “six heures” le jour de l’inauguration. Mais même si c’est le cas, il aurait toujours eu l’obligation légale une fois qu’il a appris la présence d’informations classifiées de les restituer, a déclaré Laufman.

Il existe d’autres lois qui pourraient entrer en jeu qui ne concernent pas explicitement les informations classifiées. Une loi en particulier érige en crime le fait pour une personne en possession de documents gouvernementaux de les mutiler, de les effacer ou de les détruire volontairement. Cette loi est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison et stipule que toute personne reconnue coupable est inhabile à occuper un poste futur, bien que les qualifications de qui peut se présenter à la présidence soient établies par la Constitution.

En tout état de cause, des questions clés restent sans réponse, notamment si l’enquête se concentre sur “l’acte de conserver tout ce matériel à Mar-a-Lago” ou sur ce qu’est réellement le matériel, a déclaré Vladeck.

Compte tenu de ce mystère, il a dit: “Nous ne le saurons pas tant que nous ne le saurons pas avec certitude.”

——–



Cette histoire a été corrigée pour montrer que l’affaire Petraeus a été résolue deux ans après l’émission d’un mandat de perquisition, et non deux mois.